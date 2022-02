UN: Umweltverschmutzung verursacht mehr Todesfälle als Corona

Weltweit sterben mehr Menschen an Umweltverschmutzung als an Corona, warnt die UN.

Bericht

Pro Jahr sind Millionen vorzeitige Todesfälle auf Umweltverschmutzung zurückzuführen - warnt die UN und fordert „sofortige Maßnahmen“.

Genf - Umweltverschmutzung durch Staaten und Unternehmen verursacht einem UN-Bericht zufolge weltweit mehr Todesfälle als die Corona-Pandemie*. Verschmutzung durch Pestizide, Kunststoffe und Elektronikschrott seien für mindestens neun Millionen vorzeitige Todesfälle pro Jahr verantwortlich, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Umweltbericht der Vereinten Nationen.

Mehr Tote durch Umweltverschmutzung als Corona-Pandemie

Diese Probleme würden aber weitgehend übersehen, und es seien „sofortige und ehrgeizige Maßnahmen“ zum Verbot einiger giftiger Chemikalien nötig. Die Coronavirus-Pandemie hat laut dem Statistikdienst Worldometer fast 5,9 Millionen Todesfälle verursacht.

Der UN-Bericht spricht in diesem Zusammenhang auch von einer umfassenden Verletzung von Menschenrechten. „Die derzeitigen Ansätze zur Bewältigung der von Umweltverschmutzung und toxischen Substanzen ausgehenden Risiken versagen eindeutig, was zu weit verbreiteten Verstößen gegen das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt führt“, so die Schlussfolgerung des Studienautors und UN-Sonderberichterstatters David Boyd.

Verbot von PFC-Chemikalien

Der Bericht dringt unter anderem auf ein Verbot der sogenannten PFC-Chemikalien, die in Haushaltsprodukten wie Antihaft-Beschichtungen bei Kochgeschirr und in Textilien verwendet werden. PFC reichern sich in der Umwelt an, sind kaum abbaubar und gelten zum Teil als gesundheitsschädlich. Der Bericht soll nächsten Monat dem UN-Menschenrechtsrat vorgelegt werden, der eine saubere Umwelt zu einem Menschenrecht* erklärt hat. (rtr)

