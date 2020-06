„Umweltverbrauch muss teurer, Arbeit billiger werden“

zur person

Dirk Messnerist seit Januar Präsident des Umweltbundesamtes. Zuvor war der Politikwissenschaftler Direktor an der Universität der Vereinten Nationen in Bonn und Co-Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung. Von 2003 bis 2018 leitete Messner das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik in Bonn.



Das Interviewmit ihm ist der letzte Teil einer FR-Serie, die beleuchtet, wie der Neustart der Wirtschaft nach der Corona-Krise genutzt werden kann, um Klima- und Umweltschutz den überfälligen Push zu geben. jw/Bild: UBA