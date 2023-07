Putins Kriegskasse leert sich: Russlands Öl- und Gaseinnahmen brechen ein

Von: Bettina Menzel

Teilen

Wladimir Putins Kriegskassen scheinen sich zu leeren: Die Einnahmen aus Gas- und Ölexporten sinken. © IMAGO/Valery Sharifulin/ ITAR-TASS

Öl- und Gasverkäufe machen rund 40 Prozent der russischen Staatseinnahmen aus, doch die Preise auf dem Weltmarkt sinken. Im Juni riss das ein Loch in die Kriegskasse Putins.

Moskau – Die russischen Einnahmen aus dem Export von Öl und Gas sind im Juni drastisch gesunken. Der Kreml verdiente demnach im vergangenen Monat umgerechnet 5,4 Milliarden Euro mit dem Verkauf der fossilen Energie – ein Minus von etwa 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie ntv unter Berufung auf eine Mitteilung des russischen Finanzministeriums berichtete. Das Geld aus der Öl- und Gasindustrie ist die wichtigste Einnahmequelle des russischen Staates – und für die Finanzierung des Ukraine-Kriegs entscheidend.

Preis für russisches Rohöl sinkt laut Kreml um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Öl- und Gasverkäufe machen etwa 40 Prozent der russischen Staatseinnahmen aus. Die im Vergleich zum vergangenen Jahr niedrigen Energiepreise auf dem Weltmarkt sind einer der Gründe für die geringeren Einnahmen Russlands. Der Durchschnittspreis für die wichtigste russische Rohölsorte Ural habe zwischen Januar und Juni bei 52,17 US-Dollar pro Barrel gelegen, hieß es in einer Mitteilung des russischen Finanzministeriums am Montag. Im Vorjahreszeitraum waren es 84,09 Dollar pro 159 Liter-Fass – das entspricht einem Preissturz von etwa 40 Prozent. Indes hat sich auch der Verfall der Landeswährung Rubel fortgesetzt. Zum ersten Mal seit März vergangenen Jahres kostete der Dollar am Dienstag an der Moskauer Börse wieder mehr als 90 Rubel.

Die EU-Sanktionen und der Preisdeckel für Energie scheinen ebenfalls zum Preisverfall bei Öl und Gas beizutragen. Trotz westlicher Sanktionen hatte der russische Präsident Wladimir Putin noch im April die Widerstandsfähigkeit der heimischen Wirtschaft gelobt und von steigenden Ölpreisen bis Ende des zweiten Quartals gesprochen. Zuletzt hatte Moskau trotz der hohen Kriegskosten noch einen deutlichen Gewinn gemacht. Das in Finnland ansässige Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) war im September vergangenen Jahres zum Schluss gekommen, dass Russlands Einnahmen aus dem Export fossiler Energieträger die Kriegskosten überstiegen. Der Verkauf von Gas- und Öl spülte in den ersten sechs Monaten des Krieges 158 Milliarden Euro in die Kriegskassen Putins, die Kosten für die Invasion lagen bis dahin Schätzungen zufolge bei rund 100 Milliarden Euro.

Trotz Sanktionen: Westliche Firmen spülen weiterhin Millionen in Putins Staatskassen

Während die sinkenden Einnahmen aus Gas und Öl dem Kreml die Mittel für die Finanzierung des Ukraine-Kriegs entziehen, spülen westliche Firmen weiter Geld in Putins Kriegskassen. Allein der britische Konsumprodukte-Konzern Unilever überwies im vergangenen Jahr über 300 Millionen US-Dollar an das Moskauer Finanzministerium, weshalb die Ukraine das Unternehmen in dieser Woche auf die Liste der „internationalen Kriegssponsoren“ setzte. Doch der britische Konzern ist kein Einzelfall: Nur 17 Prozent der zu Kriegsbeginn in Russland tätigen 1.387 westlichen Unternehmen zogen sich bislang von ihren Geschäften mit Moskau zurück, wie eine Untersuchung der Kyiv School of Economics ergab.

Allein von deutschen Firmen flossen vergangenes Jahr 402 Millionen US-Dollar an den Kreml, unter anderem vom Großhandelskonzern Metro, dem Energieunternehmen Uniper, dem Pharmakonzern Bayer, Hochland oder Liebherr. Westliche Firmen mit Hauptsitz in den G7-Staaten oder der EU waren weiterhin die größten Geldgeber Russlands. Zuletzt hatte Moskau auch einen Weg gefunden, die Sanktionen des Westens zu umgehen – etwa bei Technologiekomponenten wie Halbleitern.