Viele Renten-Beziehende zahlten zwei Jahre lang zu viele Steuern – was Sie jetzt tun können

Ende 2022 wurde das Steuergesetz verändert. Damit wurde beschlossen, dass Rentner, die einen Grundrentenzuschlag erhalten, darauf keine Steuern zahlen müssen. Wie bekommen sie jetzt ihr Geld zurück?

Berlin – Wer sein ganzes Leben lang gearbeitet hat und am Ende trotzdem von Altersarmut bedroht ist, kann vom Staat einen Zuschlag bekommen. Diesen Grundrentenzuschlag gibt es erst seit zwei Jahren – Anspruch haben Rentner und Rentnerinnen, die mindestens 33 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben, aber in dieser Zeit nur ein kleines Gehalt verdienten. Wie hoch der Zuschlag zur Rente ausfällt, hängt vom Verdienst ab und von der Anzahl der Jahre, die man eingezahlt hat.

Das Gesetz zum Grundrentenzuschlag trat am 1. Januar 2021 in Kraft. Aber erst Ende 2022 wurde beschlossen, dass Rentenbeziehende, die einen Zuschlag erhalten, keine Steuern auf diesen zahlen müssen. Für die Jahre 2021 und 2022 haben nun sehr viele Menschen zu hohe Steuern bezahlt.

Rentner und Rentnerinnen erhalten das Geld eigentlich automatisch

Um das zu viel gezahlte Geld vom Finanzamt zurückzubekommen, müssten Rentner und Rentnerinnen eigentlich nicht viel tun. Eigentlich soll die Deutsche Rentenversicherung nämlich die neuen, berichtigten Daten an die Finanzämter übermitteln. Diese erstatten dann den zu viel gezahlten Betrag.

Manchmal sparen Ausgaben in gewisser Weise Geld: Für viele Rentner können sie verhindern, dass sie ihre Rente versteuern müssen. © Christin Klose/dpa-tmn

Doch bis das passiert ist, kann es dauern. Um die Daten der rund 1,1 Millionen Menschen, die 2021 und 2022 einen Grundrentenzuschlag erhalten haben, zu korrigieren, hat die Rentenversicherung bis April 2024 Zeit. Bis das Geld dann vom Finanzamt überwiesen wird, dauert es nochmal länger.

Rente und Steuern: Steuerexperte gibt Tipps

Im Handelsblatt gibt Steuerexperte Erich Nöll Tipps, wie Rentner und Rentnerinnen damit umgehen können. So können diejenigen, die für 2022 noch keine Steuererklärung abgegeben haben, in der Erklärung darauf hinweisen, dass sie einen Grundrentenzuschlag erhalten haben. Möglicherweise wird der Zuschlag dann direkt steuerfrei behandelt – sicher ist das aber nicht. Wer die Erklärung schon abgegeben und einen Steuerbescheid erst kürzlich erhalten hat, könnte auch erstmal Einspruch einlegen, so Nöll.