Türkei: Trotz Ukraine-Krieg wieder mehr Reisende und Badegäste

Die Türkei verzeichnet immer weniger Tourist:innen aus Russland und der Ukraine. Dennoch gibt es einen Anstieg bei den Tourismuszahlen.

Antalya - Neben deutschen Touristen kommen die meisten Touristen in die Türkei aus Russland und der Ukraine. Weil beide Staaten sich im Krieg befinden, drohen der Türkei jetzt massive wirtschaftliche Einbußen. Schon jetzt merken die Türk:innen, dass weniger Touristen aus diesen Krisenländern kommen. Unter Berufung auf das Tourismusministerium schreibt die Branchenseite „Türkiye Turizm“, dass im vergangenen März die Zahl der russischen Tourist:innen im Vergleich zum Vorjahr um 47,8 Prozent zurückgegangen ist.

Derzeit versucht die Türkei dennoch mehr russische Tourist:innen ins Land zu holen. Mit 300 Millionen Dollar wolle die Türkei Tourismusunternehmen wie Anex, Pegas und Coral unterstützen, damit die Besucher:innen aus Russland nicht fernbleiben, schreibt der Branchenkenner „Turizm ajansi“.

Bosporus-Brücke in Istanbul © Yasin Akgul/dpa

Türkei: Trotz Ukraine-Konflikt mehr Touristen

Zwar sind weniger Tourist:innen aus diesen beiden Krisenstaaten zu verzeichnen, dennoch kann sich die Türkei trotz Ukraine-Krieg allgemein über mehr Tourist:innen im ersten Quartal freuen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu hat die Türkei in den ersten vier Monaten dieses Jahres 5,45 Milliarden Dollar durch den Tourismus eingenommen. Das ist ein Plus von 122,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt kamen in die Türkei 6,451 Millionen Besucher:innen.

Antalya: 286% mehr Touristen im April

Besonders Antalya sticht bei den positiven Tourismuszahlen hervor. In den ersten drei Monaten stieg die Zahl der Tourist:innen im Vergleich zum Vorjahr um 162 Prozent, teilt das Gouverneursamt in Antalya mit. Im April stieg die Zahl der Besucher:innen sogar um 286 Prozent. In den ersten vier Monaten verzeichnete Antalya die meisten Tourist:innen aus Deutschland (329.096), dem Vereinigten Königreich (150.944) und Russland (143.485).

Die Türkei bleibt für Gäste attraktiv, weil die schwache Türkische Lira für ausländische Tourist:innen ein Anreiz sind. Was für Einheimische sehr teuer ist, ist für Besucher:innen günstig. Derzeit liegt der Euro bei 15,9 TL und der US-Dollar bei 15,1 TL. (Erkan Pehlivan)