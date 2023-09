Transparenz bei Kliniken

Von: Alisha Mendgen

Patientinnen und Patienten sollen sich künftig unter anderem über die personelle Ausstattung von Kliniken aufklären können. © IMAGO/Funke Foto Services

Online-Plattform soll viele Informationen über Krankenhäuser bieten

Das Bundeskabinett will am Mittwoch die Einführung einer Klinik-Qualitätsplattform auf den Weg bringen. Der dazugehörige Gesetzesentwurf des Bundesgesundheitsministeriums sieht vor, dass ab April 2024 umfangreiche Informationen über deutsche Krankenhäuser und über die Qualität ihrer Behandlungen auf einer Website veröffentlicht werden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte eine derartige Plattform im Rahmen der Verhandlungen über die Klinikreform angekündigt, weil die Bundesländer Teile seiner Reformideen nicht mittragen wollten. „Mit dem Gesetzentwurf wird die Transparenz der Qualität der Krankenhausbehandlung in Deutschland nachhaltig gestärkt“, heißt es im Kabinettsentwurf. Auf der Plattform sollen demnach Informationen zum Leistungsangebot, zur personellen Ausstattung und zu Qualitätsaspekten veröffentlicht werden.

Obwohl die Länder den Reformplan von Lauterbach abgelehnt hatten, die Krankenhäuser sogenannten Versorgungsstufen zuzuordnen, soll diese Einteilung nun in dem neuen Transparenzregister vorgenommen werden. Mit den Levels sind Einordnungen des Klinik-netzes in Stufen gemeint – von der wohnortnahen Grundversorgung bis zu Maximalversorgern wie bei Universitätskliniken.

Das Vorhaben stößt insbesondere in den Ländern auf deutliche Kritik. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sieht die Pläne mit „Skepsis und großer Sorge“ und warnte vor einem „massiven bürokratischen Aufwand für die Krankenhäuser“. Die Beurteilung der Qualität von Krankenhausleistungen sei äußerst komplex, ergänzte der Minister. Die geplante Auflistung von Daten, wie etwa zu Leistungsgruppen der Krankenhäuser, sage per se nichts aus über die Qualität der im Krankenhaus erbrachten Leistungen. Holetschek sieht eine „reale Gefahr, dass die Patientinnen und Patienten durch die geplante Level-Zuordnung der Krankenhäuser auf eine falsche Fährte gelockt werden“.

Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen verteidigte den Plan der Ampelregierung. Mit dem Gesetz versetze die Koalition Patientinnen und Patienten in die Lage, selbst zu entscheiden, wo sie am besten behandelt werden möchten. „Es ist bezeichnend, dass die lauteste Kritik an einem Transparenzgesetz ausgerechnet aus den Bierzelten kommt, wo doch in Bayern der größte Reformbedarf für die Kliniken besteht“, sagte er.

Dahmen, der auch gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion ist, nannte es „durchschaubar, nun im Wahlkampf ein Bürokratiemonster herbeizureden, wo mancher erkennbar Transparenz und einen einheitlichen Qualitätsvergleich fürchtet“.

Am 21. September soll das Gesetz in den Bundestag eingebracht werden. Dann beginnen die parlamentarischen Beratungen. Dabei handelt es sich nicht um ein Zustimmungsgesetz, sodass es den Bundesrat voraussichtlich passieren wird.