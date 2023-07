Putin-Dekret: Russland übernimmt Kontrolle über Danone- und Carlsberg-Töchter

Von: Markus Hofstetter

Russland stellt die Beteiligungen von Danone und Carlsberg per Präsidentendekret unter Zwangsverwaltung. Die beiden Konzerne können nur tatenlos zusehen.

Moskau – Seit Beginn des Ukraine-Kriegs haben sich viele westliche Konzerne aus Russland zurückgezogen. Dennoch gibt es zahlreiche Unternehmen, die ihre Geschäfte in dem Land weiterführen und zum Teil satte Gewinne einfahren.

Zu den Unternehmen, die auch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zunächst in Russland präsent blieben, gehören Carlsberg und Danone. Obwohl beide Unternehmen später ihre Absicht bekundeten, den russischen Markt zu verlassen, wurden die Tochtergesellschaften beider Konzerne nun unter staatliche Kontrolle gestellt. Ein am Sonntag auf dem offiziellen Justizportal veröffentlichtes Dekret von Präsident Wladimir Putin besagt, der russische Staat werde „vorübergehend“ die Anteile von Danone Russia und der Carlsberg-Tochter Baltika verwalten.

Russland übernimmt Kontrolle über Danone- und Carlsberg-Töchter kurz vorm Absprung

Dabei standen sowohl Danone und Carlsberg vor dem Absprung. Ende Oktober kündigte der französische Lebensmittelkonzern an, sich von einem Großteil seiner Aktivitäten in Russland zu trennen, was zu Abschreibungen in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro führen könnte. Das Unternehmen werde sich aus seinem Geschäft mit Milchprodukten und pflanzlichen Produkten zurückziehen und nur das Geschäft mit Säuglingsnahrung aufrechterhalten.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Erlass unterzeichnet, der Behörden die Kontrolle über die russische Carlsberg-Tochter ermöglicht. © Evgeny Odinokov/imago

Ende März 2022 hatte die dänische Carlsberg-Gruppe angekündigt, Produktion und Verkauf in Russland einzustellen. Die Tochtergesellschaft Baltika, die einen Marktanteil von 30 Prozent hat und in Lizenz auch ausländische Marken wie Warsteiner, Holsten oder Tuborg braut, sollte jedoch als eigenständiges Unternehmen weiterarbeiten. So sollten die 8400 Mitarbeiter in Russland unterstützen werden. Ende Juni gab der Brauereikonzern bekannt, einen Käufer für Baltika gefunden zu haben, ein Name wurde jedoch nicht genannt.

Konzerne wurden vor vollendete Tatsachen gestellt

Das Dekret des Präsidenten stellte die beiden Unternehmen vor vollendete Tatsachen. Danone erklärte daraufhin, man prüfe derzeit die Situation und bereite sich darauf vor, „alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um seine Rechte als Anteilseigner von Danone Russia und den Fortbestand des Geschäftsbetriebs im Interesse aller Akteure zu schützen, insbesondere seiner Angestellten“. Gleichzeitig hieß es, dass die russische Entscheidung „keinen Einfluss auf die finanziellen Ziele“ von Danone für das Jahr 2023 haben werde.

Carlsberg teilte am Sonntag mit, dass nach dem Erlass des Präsidenten die Aussichten für den Verkaufsprozess nun sehr unsicher seien. Es sei von den russischen Behörden nicht über den Präsidentenerlass informiert worden.

In einem ähnlichen Schritt wie dem jetzt von Putin unterzeichneten Dekret hatte Russland im April die Landesgesellschaften der Energiekonzerne Uniper aus Deutschland und Fortum aus Finnland unter staatliche Kontrolle gestellt.