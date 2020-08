Tiktok plant neues Datenzentrum in Europa

Nutzerdaten

Die chinesische Videoplattform Tiktok kündigt ein neues Datenzentrum in Irland - hier sollen künftig die Daten europäischer Nutzer gespeichert werden.

Die in den USA von einem Verbot bedrohte chinesische Videoplattform Tiktok plant ein eigenes Zentrum für europäische Nutzerdaten in Irland. Dazu will der Eigentümerkonzern Bytedance nach eigenen Angaben vom Donnerstag 420 Millionen Euro investieren. Das Datenzentrum soll den Betrieb zu Beginn des Jahres 2022 aufnehmen.

Nach Angaben von Tiktoks internationalem Datenschutzchef Roland Cloutier komme der geplanten Anlage „eine Schlüsselrolle dabei zu, die Sicherung und den Schutz von Tiktok-Nutzerdaten weiter zu stärken“. Zudem werde das Zentrum in Irland Arbeitsplätze schaffen und schnellere Ladezeiten ermöglichen.

Bislang werden die Nutzerdaten in den USA und Singapur gespeichert. Kritiker werfen Tiktok vor, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzugeben. Die Videoplattform weist die Vorwürfe zurück. US-Präsident Donald Trump droht aus Sicherheitsgründen mit einer Verbannung von Tiktok vom US-Markt. (afp)