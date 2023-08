Tierwohl nach Aus der Borchert-Kommission: „Alle sind gefrustet“

Von: Hanna Gersmann

Ein Ziel der Kommission: Tieren in Ställen soll es besser gehen. © dpa

BUND-Chef Olaf Bandt über das Aus der Borchert-Kommission, fehlende Finanzzusagen für Landwirtinnen und Landwirte und die Rolle von Agrarminister Cem Özdemir.

Das Beratergremium zur Verbesserung der Nutztierhaltung in Deutschland, die sogenannte Borchert-Kommission, hat am Dienstag seine Auflösung beschlossen. Olaf Bandt war Mitglied der Kommission und hat gegen ihr Aus gestimmt. Im Interview spricht der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) über die Folgen der Entscheidung.

Herr Bandt, die Expertenkommission, die die Bundesregierung unterstützen soll, damit es Schweinen, Hühnern, Rindern in Deutschlands Ställen besser geht, hat sich diese Woche überraschend aufgelöst. Sie saßen in diesem sogenannten Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung und waren einer von zweien der 29 Mitglieder, die gegen das Aus gestimmt haben.

Überraschend war das gar nicht. Es hat schon länger Gezicke und Ärger gegeben. Alle sind gefrustet, dass die Politik nicht macht, was wir ihnen aufgeschrieben haben.

Sie haben mit der Kommission vorgerechnet, dass von 2025 an jedes Jahr 1,2 Milliarden Euro, mit zunehmendem Umbau dann aber immer mehr, ab 2040 bis zu vier Milliarden aufgebracht werden müssen. Damit sollen Landwirtinnen und Landwirte ihre Ställe tiergerecht umbauen, sich mehr um die Tiere kümmern, auch Stroh kaufen können. Geld war der Knackpunkt?

Den Landwirten fehlt die langfristige Finanzzusage; sie wollten ein Zeichen setzen. Der Entwurf des Bundeshaushalts 2024 von Bundesfinanzminister Christian Lindner lasse da keinen notwendigen Durchbruch erkennen, argumentieren sie.

Ausgerechnet Sie sehen das anders? Als Umweltschützer dürfte Ihnen der Umbau der Ställe doch auch zu langsam gehen.

Sicher, aber darum die Kommission platzen zu lassen, das halte ich für falsch. Sie ist das einzige glaubwürdige Gremium, dass ausloten kann, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen kann. Da standen sich Landwirte und Naturschützer ja lange Zeit unversöhnlich gegenüber. In der Kommission aber kamen alle zusammen, der Deutsche Bauernverband, die Verbände der Umwelt- und Tierschützer, Händler und Nahrungsmittelhersteller sowie führende Wissenschaftler.

Die Bauern und Bäuerinnen sind aber in der Falle. Sollen sie für mehr Platz, Auslauf und frische Luft für Schweine, Rinder und Kühe sorgen, müssen sie investieren. Der Handel zahlt ihnen aber nicht mehr. Und der grüne Agrarminister Cem Özedmir kann das nötige Geld nicht organisieren.

Die Kommission ist schon im Jahr 2019 von CDU-Bundesagrarministerin Julia Klöckner, die vor dem grünen Cem Özdemir das Amt innehatte, eingesetzt worden. Man kann das nicht alles ihm anlasten.

Die Bundesregierung hat bisher nur einen Anschub von einer Milliarde Euro beschlossen.

Das ist zu wenig, ja. Aber es geht auch um einen langfristigen politischen Plan. Und die höheren Kosten für das Mehr an Tierwohl sollten nie nur durch Staatsgeld ausgeglichen werden. Finanzlücken sollten – das war Konsens in der Kommission – immer auch über eine Tierwohlabgabe geschlossen werden.

Im Gespräch waren 40 Cent pro Kilogramm Fleisch und Wurst, zwei Cent pro Liter Milch, 15 Cent pro Kilo Käse und Butter.

Aber dann kamen Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation. Da konnte die Ampelkoalition die Tierwohlabgabe nicht noch draufsetzen. Das kann man erst mal verstehen. Der größere Mittelbedarf wird ohnehin erst ab dem Jahr 2025 anfallen.

Der einstige CDU-Agrarminister Jochen Borchert hat die Kommission geleitet. Als sie 2020 erstmals Vorschläge zum Umbau der Tierhaltung vorlegte, galt das auch als sein Erfolg. Ihre Auflösung konnte aber auch er nicht verhindern?

Mit der Vorlage des Empfehlungspapiers war für ihn die Hauptarbeit eher erledigt. Er selbst wollte auch das Aus.

Hat er nicht recht, dass jetzt die Politik dran ist, weil alle wissen, was zu tun ist?

Der Umbau der Tierhaltung ist nicht von heute auf morgen gemacht. Zwar kommt jetzt ein staatliches Tierwohllabel, damit Verbraucher erkennen, unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten werden, von denen das Fleisch im Supermarkt stammt. Aber das gilt zunächst nur für Schweine.

Was hätte die Borchert-Kommission als Nächstes beackern müssen?

Was heißt tierfreundlicher Umbau im Rinderstall, was im Hühnerstall? Wie lässt sich die Tierwohlabgabe sozial gerecht gestalten? Das sind die Fragen der Zukunft, für die auch die Politik einen großen gesellschaftlichen Rückhalt braucht. Dafür wäre es besser gewesen, wenn alle im Gespräch geblieben wären, also in der Kommission.

Olaf Bandt ist Vorsitzender des BUND. Foto: Simone Neumann © Simone M.Neumann