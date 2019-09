Ferienflieger

von Daniel Geradtz

Sabine Oberpriller

Für die Airline Condor soll es Hilfe durch einen Überbrückungskredit geben. Die Bundesregierung und die hessische Landesregierung stellen 380 Millionen Euro bereit.

Der Reisekonzern Thomas Cook ist pleite.

In Manchester (England) ist am Montag der letzte Flug von Thomas Cook gelandet.

Die deutsche Tochterfirma Condor setzt ihren Betrieb weiter fort.

Von der Insolvenz sind 600.000 Touristen betroffen, die irgendwo in der Welt gestrandet sind. Mit deutschen Thomas-Cook-Veranstaltern sind derzeit 140.000 Touristen im Urlaub.





11.35 Uhr:

Nach der Insolvenz von Thomas Cook Deutschland kümmert sich nach Angaben des Reiseverbandes DRV der Insolvenzversicherer Zurich um betroffene Pauschalreisende. „Dem DRV wurde bestätigt, dass die Zurich Versicherung die Kosten für zwischen Thomas Cook Deutschland und Leistungserbringern wie zum Beispiel Hotels und Fluggesellschaften vereinbarten Leistungen übernimmt“, teilte der Verband am Mittwoch mit. Hotels in den Urlaubsgebieten hätten daher keinen Grund, Urlauber aus Angst vor Zahlungsschwierigkeiten des Reiseveranstalters zur Kasse zu bitten. Der Insolvenzversicherer sei zudem verpflichtet, die Reisenden zurückzubringen.

Etwa 140 000 Urlauber sind aktuell mit dem Unternehmen mit den Marken Thomas Cook, Neckermann, Öger Tours, Air Marin und Bucher Reisen unterwegs. Thomas Cook Deutschland hat am Mittwoch nach eigenen Angaben Insolvenzantrag gestellt. Ziel sei ein sanierendes gerichtliches Verfahren. Das Unternehmen, das in Deutschland etwa 2000 Mitarbeiter beschäftigt, war durch die Pleite des britischen Mutterkonzerns in Bedrängnis geraten.

Deutsche Tochterfirma von Thomas Cook meldet Insolvenz an

10.18 Uhr: Der deutsche Reiseveranstalter Thomas Cook hat Insolvenzantrag gestellt. Das teilte die Tochter des insolventen britischen Touristikkonzerns am Mittwoch in Oberursel bei Frankfurt mit.

Condor erhält Überbrückungskredit

Update vom 25. September, 6.46 Uhr: Nach der Pleite des britischen Touristikkonzerns Thomas Cook gewährt der Staat der deutschen Konzerntochter Condor einen Überbrückungskredit. Das Unternehmen soll ein Darlehen in Höhe von 380 Millionen Euro erhalten, wie Bundeswirtschaftsminister Altmaier am Dienstagabend sagte.

Der Kredit ermögliche es, tausende Arbeitsplätze zu erhalten. Die Bürgschaft für das sechsmonatige Darlehen übernehmen je zur Hälfte der Bund und das Land Hessen. Die EU-Kommission müsse den Kredit noch genehmigen, sagte Altmaier. Thomas Cook hatte in der Nacht zum Montag Insolvenz angemeldet und seinen Betrieb eingestellt. Der Ferienflieger Condor erhielt sein Angebot aufrecht und beantragte dafür einen Überbrückungskredit bei der Bundesregierung.

Insolvenz von Thomas Cook: Rettung für Condor - Bundesregierung greift ein

Update vom 24. September, 21.30 Uhr: Nun liegt auch eine offizielle Bestätigung der Bundesregierung über die gewährte Hilfe vor. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bestätigt, dass die öffentliche Hand der Airline aushelfe. Er erklärte, allerdings, dass die Zusage zunächst unter Vorbehalten gelte. Die Bundesregierung befinde sich bezüglich einer beihilferechtlicher Genehmigung in Gesprächen mit der EU-Kommission. Der Überbrückungskredit gebe den 5000 Mitarbeitern eine Perspektive und dem Unternehmen die Möglichkeit, den Geschäftsbetrieb fortzusetzen.

Die hessische Landesregierung bezeichnete die staatlichen Hilfen als „starkes Signal“ für das Unternehmen. „Condor ist ein profitables hessisches Unternehmen, das durch seine britische Mutter und den Brexit zum Opfer zu werden drohte. Wir sehen zusammen mit dem Bund eine gute Perspektive, dass neue Eigentümer Condor langfristig in der Luft halten können“, erklärten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) in Wiesbaden.

Condor-Chef Ralf Teckentrup erklärte am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten: „Wir sind in den letzten zwei Tagen bereits in Gesprächen mit solventen interessierten Parteien.“ Sein Fazit lautet: „Wir sind guten Mutes.“

Insolvenz von Thomas Cook: Rettung für Condor - Bundesregierung greift ein

Update vom 24. September, 21.05 Uhr: Der Ferienflieger Condor hat von der Bundesregierung und der hessischen Landesregierung die Zusage über eine Bürgschaft für einen sechsmonatigen Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro erhalten. Das teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

Diese Zusage sei Voraussetzung für eine Prüfung durch die Europäische Kommission. Erst nach einer positiven Entscheidung aus Brüssel werde der Kreditbetrag von der staatlichen Förderbank KfW ausgezahlt. Wann diese Entscheidung vorliegt, könne noch nicht gesagt werden.

Um sich von möglichen Forderungen der insolventen Konzernmutter Thomas Cook zu befreien und sich aus dem Konzernverbund zu lösen, beabsichtige die Condor Flugdienst GmbH einen Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens zu stellen, hieß es. Dies ist eine Besonderheit des deutschen Insolvenzrechts.

Damit wolle sich Condor von möglichen Forderungen der Konzernmutter Cook befreien. „Dieser Schritt ist in der derzeitigen Lage das Beste für unsere Kunden, unsere Geschäftspartner und für uns. Denn wir erlangen so die volle Unabhängigkeit von der Thomas Cook Group plc und mehr Sicherheit für unsere Zukunft.“

Insolvenz von Thomas Cook: So äußert sich Condor

Wegen der Insolvenz des britischen Mutterkonzerns Thomas Cook hatte die bislang profitable Condor einen staatlich verbürgten Überbrückungskredit beantragt, um „Liquiditätsengpässe“ zu verhindern. Condor fliegt trotz der Insolvenz des Mutterkonzerns Thomas Cook weiter, hatte aber auf Unterstützung des Bundes gehofft.

„4900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Partner und Kunden von Condor danken der Bundesregierung und der hessischen Landesregierung für ihre Zusage“, erklärte Condor. Die Fluggesellschaft sei ein operativ gesundes und profitables Unternehmen, das auch im laufenden Jahr ein positives Ergebnis verzeichnen werde.

„Weil unsere Liquidität für die saisonal bedingt schwächere Buchungsperiode von unserer insolventen Muttergesellschaft verbraucht wurde, benötigen wir diese Brückenfinanzierung für den Winter. Die Zusage ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung unserer Zukunft“, so Condor-Chef Ralf Teckentrup.

Insolvenz von Thomas Cook: Das müssen Reisende jetzt tun

Insolvenz von Thomas Cook: Bundesregierung greift ein - Rettung für Condor?

Update vom 24. September, 20.18 Uhr: Für Condor soll es einen Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro geben. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfahren hat, will der Staat dem Ferienflieger Condor nach der Insolvenz der Muttergesellschaft Thomas Cook mit einem Überbrückungskredit helfen. Diese Grundsatzentscheidung haben die zuständigen Ministerien getroffen. Im Gespräch ist ein Kredit mit einem Volumen von 380 Millionen Euro. Der Bund und das Land Hessen haben sich auf einen Überbrückungskredit für die deutsche Konzerntochter Condor geeinigt.

Insolvenz von Thomas Cook: Bund und hessische Landesregierung wollen Condor offenbar mit Kredit helfen

Update vom 24. September, 19.55 Uhr: Noch am Dienstag soll eine Entscheidung fallen, wie es mit Condor weitergeht. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters wollen der Bund und die hessische Landesregierung mit einem Überbrückungskredit aushelfen. Das berichtet unter anderem die Bild. Dieser soll knapp 400 Millionen Euro betragen.

Insolvenz von Thomas Cook: Das sollten Kunden jetzt nicht tun

Erstmeldung vom 24. September 11.42 Uhr: Klar ist: Kunden und Fluggäste der britischen Thomas Cook oder ihrer deutschen Töchter haben gerade ziemlich viel Pech. Es könnte sein, dass sie lange auf die Erstattung ihrer Kosten warten müssen, nur einen Teil zurück bekommen - oder gar nichts. Eine Übersicht, was Sie jetzt tun können.

Mit Thomas Cook im Pauschalurlaub: Wie komme ich ohne Extrakosten zurück?

Reiserechtsexperte Paul Degott rät in der Süddeutschen Zeitung, vor allem nicht in Panik zu geraten und auf eigene Faust eine Rückreise zu organisieren. „Dann könnte es Probleme geben, das Geld zurückzubekommen“, sagt er.

Der erste Weg sollte laut Experten zur Reiseleitung vor Ort führen. Diese sollte vom Konzern informiert sein. Klappt das nicht, führe der nächste Schritt zum Veranstalter und zur Insolvenzversicherung. Im Falle von Thomas Cook ist das die Zurich. Selbst einen Rückflug buchen, sollten Reisende nur, wenn sie über den Weg Reiseleitung, Veranstalter und Versicherung keinen Erfolg hatten.

Auch das Auswärtige Amt hat gestrandeten deutschen Urlaubern Hilfe zugesagt. Demnach stünde das weltweite Netz von deutschen Auslandsvertretungen bereit, Urlauber zu betreuen, teilt es in einem FAQ-Sheet mit.

Bei Thomas Cook gebucht: Muss ich sofort abreisen?

Die Insolvenz eines Reiseveranstalters bedeutet meist das Ende der Reise, so die Experten-Meinung. Wenn der Rückflug umgebucht werden muss, kann es passieren, dass Platz nur in einer Alternative ist, die früher startet. Der Jurist und Reiserechtsexperte Roosbeh Karimi aus Berlin erklärte gegenüber focus.de: „Betroffenen Reisenden sei empfohlen, sich zunächst an den Veranstalter zu wenden beziehungsweise direkt an die Leistungsträger wie Airline und Hotel, ob die Bezahlung bereits erfolgt ist.“

Ist der Urlaub nicht bezahlt, muss grundsätzlich die Insolvenzversicherung aktiv werden. Sie ist in Europa bei Pauschalreisen verpflichtend. Ein entsprechender Sicherungsschein mit Nummer befindet sich bei den Reiseunterlagen. Die Versicherung erstattet normalerweise die Kosten für die Rückreise und einen gezwungenermaßen längeren Aufenthalt am Urlaubsort.

Wegen der Thomas Cook-Pleite kann ich meine Reise nicht antreten: welche Rechte habe ich?

Da die deutschen Tochtergesellschaften noch keine Insolvenz angemeldet haben, sollten sich Kunden über die Internetseiten ihres Reiseveranstalters auf dem Laufenden halten. Wer nach zwei Wochen, keine Infos erhalten hat, wendet sich am besten zuerst an den Veranstalter und dann an die Versicherung. In der Zwischenzeit sollte man bei seinem Kreditkarteninstitut oder seiner Bank klären, ob das Geld noch rückbuchbar ist.

Pech haben Individual-Reisende: Reiserücktritt- oder Reiseabbruchversicherungen haften in solchen Fällen in der Regel nicht. Sie können die Kosten zwar beim Anbieter zur Insolvenztabelle anmelden, werden aber wahrscheinlich höchstens einen Bruchteil erstattet bekommen - und auch das dauert Jahre.

Ich habe einen Thomas Cook-Flug gebucht: Bekomme ich mein Geld zurück?

Fluggäste, deren Flug mit der Thomas Cook-Airline ausfällt, bekommen ihr Geld nicht zurück. Denn die Airline hat den Betrieb eingestellt, der Flugplan gilt nicht mehr und weitere Flüge sind nicht buchbar. Hoffnung gibt es nur, wenn man über ein Reisebüro gebucht hat, dass von Thomas Cook ein gewisses Kontingent an Flügen erstanden und weiter verkauft hat.

Thomas Cook in Deutschland noch nicht insolvent: Lage für deutsche Touristen verzwickt

Die Lage für deutsche Thomas Cook-Kunden ist verzwickt, vor allem, wenn sie schon am Urlaubsort sind. Denn die meisten haben bei der deutschen Thomas Cook GmbH gebucht, die aber noch nicht insolvent ist. Deshalb sehen die deutschen, zuständigen Reiseversicherungen noch keinen Sicherungsfall vorliegen. Für deutsche Thomas Cook-Kunden ist Zurich für die Reisesicherungsscheine zuständig, Ergo für die Reiserücktritts-, Reisekranken und Reisegepäckversicherung. Beide sehen bislang aber ebenfalls keinen Sicherungsfall.

Die deutschen Reiseveranstalter der Cook-Gruppe, Neckermann Reisen, Öger Tours, Air Marin und Bucher Reisen, verkaufen derzeit keine Reisen mehr. Bis zum 26. September finden keine Reisen statt, stornieren geht aber auch nicht.

Wo kann ich mich informieren?

Ansprechpartner sind in solchen Fällen die Reiseveranstalter, die Reiseversicherungen. Auch die Verbraucherzentrale gibt Auskunft und hat im Internet Informationen zusammengestellt. Auf seiner Homepage informiert Thomas Cook zudem. Dort ist auch eine Liste zu finden, welche Veranstalter nicht betroffen sind.

Thomas Cook: Ältestes Reiseunternehmen der Welt ist pleite

Am Montag meldete das Reiseunternehmen Konkurs und stellte den Reisebetrieb ein. Weltweit sind 600.000 Reisende gestrandet, 140.000 Touristen sind mit deutschen Thomas-Cook-Anbietern unterwegs und sitzen ebenfalls fest.

Für das deutsche Flugunternehmen Condor, ebenfalls eine direkte Tochter von Thomas Cook, steht alles auf dem Spiel. Grundsätzlich ist Condor rentabel, droht aber in den Insolvenz-Strudel von Thomas Cook mitgerissen zu werden. Vor allem wegen der Ausfälle durch Thomas Cook-Kunden hat das Unternehmen bei der Bundesregierung nun einen Überbrückungskredit beantragt. Die Regierungskoalition berät noch, wie Merkur.de* berichtet.

