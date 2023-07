Zwangsarbeit in Turkmenistan: Streit über Boykott von Baumwolle

Von: Tobias Schwab

Teilen

In Turkmenistan werden pro Jahr rund 300 000 Tonnen Baumwolle produziert. © IMAGO/SNA

Die Bundesregierung will keine Empfehlung an deutsche Unternehmen aussprechen. Nichtregierungsorganisationen im Textilbündnis haben dafür kein Verständnis.

Das deutsche Textilbündnis findet keine gemeinsame Position zur Zwangsarbeit im Baumwollsektor in Turkmenistan. Einen Aufruf zum Boykott von Baumwolle aus dem zentralasiatischen Land, das weltweit zu den zehn größten Exporteuren der Fasern zählt, wollen die Vertreter und Vertreterinnen der Bundesregierung im Steuerungskreis des Textilbündnisses nicht mittragen, wie Nichtregierungsorganisationen jetzt öffentlich machten.

In Turkmenistan zwängen Behörden Zehntausende Menschen aus staatlichen und privaten Betrieben sowie Universitäten Jahr für Jahr, Baumwolle zu ernten, erklären das Südwind-Institut, das Inkota-Netzwerk sowie die Initiativen Femnet und HEJ Support. Sie berufen sich dabei auf Berichte von turkmenischen Menschenrechtsgruppen. Zwangsarbeit werde in Turkmenistan systematisch staatlich organisiert, so die NGOs.

Im Textilbündnis beantragten die zivilgesellschaftlichen Vertreter:innen deshalb, eine Empfehlung an alle Mitgliedsunternehmen auszusprechen, die Verarbeitung von Baumwolle aus Zwangsarbeit in Turkmenistan zu stoppen und den Aufruf zum Boykott turkmenischer Baumwolle (Turkmen Cotton Pledge der Cotton Campaign) zu unterzeichnen.

NGOs fürchten um die Glaubwürdigkeit des deutschen Textilbündnis

Das scheiterte am Widerstand der Regierungsseite im Steuerungskreis des Textilbündnisses, das Ende 2014 als Reaktion auf Unfälle mit mehr als 1000 Toten in Bekleidungsfabriken in Bangladesch und Pakistan gegründet worden war. Die Initiative aus rund 120 Unternehmen, Verbänden, NGOs, Gewerkschaften und Standardorganisationen sowie der deutschen Bundesregierung will die Umsetzung menschenrechtlicher und ökologischer Sorgfaltspflichten in der Branche voranbringen.

Bei den NGOs findet die Ablehnung der Boykottempfehlung kein Verständnis. Ein klares unterstützendes Votum hätte dem Bündnis in Sachen Null-Toleranz gegenüber Zwangsarbeit Glaubwürdigkeit verliehen, sagte Berndt Hinzmann von Inkota.

Ein Sprecher des Bundesentwicklungsministeriums (BMZ) erklärt auf Anfrage, die Bekämpfung von Zwangsarbeit sei ein wichtiges Anliegen des BMZ. Die Bundesregierung könne aber grundsätzlich nicht empfehlen, dass „Geschäftsbeziehungen mit einem bestimmten Land beendet werden sollen“. Man setze auf Prävention und das Prinzip „Befähigung vor Rückzug“, das im Lieferkettengesetz verankert sei, so der BMZ-Sprecher. Das Potenzial für Veränderungen sei am größten, wenn mehrere Unternehmen sich gemeinsam gegenüber Zulieferern dafür einsetzten. Erst wenn das nicht zum Erfolg führe, „ist der Rückzug geboten“. Wann der Zeitpunkt dafür aber gekommen sei, „kann die Bundesregierung nicht für die Unternehmen einschätzen“.

Die Top Ten der größten Baumwollexporteure. © FR-Layout

Für Inkota, Südwind-Institut, Femnet und HEJ Support ist ein Boykott nun aber alternativlos. „In Fällen, in denen der Staat selbst der Verursacher von Zwangsarbeit ist, wie vor einiger Zeit in Usbekistan und heute noch in China oder Turkmenistan, können Unternehmen das Risiko nur vermeiden, in dem sie keine Produkte aus diesen Ländern beziehen.“

Berndt Hinzmann, Mitglied der Zivilgesellschaft im Steuerungskreis des Textilbündnisses, spricht von einer „verpassten Chance für gemeinsames Handeln“. Die Initiative hätte mit einem gemeinsamen Boykottaufruf an die Mitgliedsunternehmen dazu beitragen können, den internationalen Druck zur Abschaffung von Zwangsarbeit auf Turkmenistan zu erhöhen. Ein solches Signal wäre auch wichtig als Unterstützung der ILO in ihrem Bemühen, Menschen- und Arbeitsrechte im Baumwollsektor durchzusetzen.

Dass systematische Zwangsarbeit auf öffentlichen Druck hin beendet werden kann, belegt für die NGOs das Beispiel Usbekistan. Mehr als 330 international tätige Marken und Einzelhändler hatten seit 2009 das „Baumwollversprechen“ der Cotton Campaign unterzeichnet. Der Boykott von Ware aus dem zentralasiatischen Land und mehrjährige Verhandlungen der ILO führten schließlich zum Erfolg. Baumwolle aus Usbekistan gilt mittlerweile als rehabilitiert, die ILO attestiert dem Sektor, frei von Zwangs- und Kinderarbeit zu sein.

Die turkmenische Regierung bestreitet, dass es Zwangsarbeit auf Baumwollfeldern gibt

Einen ähnlichen Dialog-Prozess hat die ILO auch mit Turkmenistan gestartet. Bereits im vergangenen Jahr war eine „hochrangige Mission“ der UN-Organisation im Land unterwegs, um sich ein Bild zu machen und eine „Entwicklungskooperation“ mit der Regierung vorzubereiten, wie im jüngsten ILO-Bericht zum Stand der Umsetzung von internationalen Arbeitsnormen zu lesen ist.

Nach Angaben der Cotton Campaign bestreitet die turkmenische Regierung aber immer noch, dass es Zwangsarbeit auf Baumwollfeldern gibt. „Das ist nichts Neues“, sagt Bernd Hinzmann. „Ähnlich wurde das auch in Usbekistan über Jahre praktiziert.“

Turkmenistan hat laut dem International Cotton Advisory Committee in der Saison 2022/2023 rund 299 000 Tonnen Baumwolle produziert und 155 000 Tonnen davon exportiert. Der größte Teil der Ware geht zur Weiterverarbeitung in die Türkei. Daraus hergestellte Bekleidung landet dann auch auf dem europäischen Markt. Da turkmenische Baumwolle mit Fasern anderer Herkunft in der Verarbeitung vermischt werde, „kann sie in jedem Bekleidungsstück auftauchen“, sagt Sabine Ferenschild, Textilexpertin beim Südwind-Institut.

Die Lieferketten sind in der Regel schwer nachzuverfolgen. Im Open Apparel Registry, in dem Unternehmen freiwillig dokumentieren können, von wem sie ihre Ware beziehen, findet sich nur ein Eintrag von Lidl mit Bezug zu Turkmenistan. Der Discounter kauft demnach beim Unternehmen Turkmenbasi Tekstil Kompleksi in der turkmenischen Hauptstadt Ashgabat.

Ein Stellungnahme dazu ließ Lidl bis Redaktionsschluss unbeantwortet.