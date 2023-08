Lange Wartezeiten: Arztpraxen wollen Ausfallgebühr für nicht abgesagte Termine

Von: Lisa Mayerhofer

Sieben von zehn Arztpraxen beklagen Probleme mit verpassten Terminen ihrer Patientinnen und Patienten. (Symbolfoto) © IMAGO / Panthermedia

Sieben von zehn Arztpraxen beklagen Probleme mit verpassten Terminen ihrer Patientinnen und Patienten. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert eine Ausfallgebühr, um den Schaden zu begrenzen.

Berlin/Osnabrück – Die überwiegende Mehrheit der Arztpraxen in Deutschland berichten von Problemen mit nicht abgesagten Terminen. Für Ärzte und Ärztinnen ist das ärgerlich – aber auch für Menschen, die trotz Krankheit lange warten müssen, weil sie keinen früheren Termin bekommen haben. Um das einzudämmen, würden viele Arztpraxen deshalb gerne eine Ausfallgebühr verlangen.

Siebzig Prozent der Arztpraxen beklagen Probleme mit verpassten Terminen

Sieben von zehn Arztpraxen beklagen Probleme mit verpassten Terminen ihrer Patientinnen und Patienten. Das geht aus einer Online-Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hervor, über die die Neue Osnabrücker Zeitung berichtete. Demnach geht es bei 40 Prozent der betroffenen Praxen um 5 bis 10 Prozent aller Termine, zu denen Patienten und Patientinnen nicht erscheinen. In zahlreichen Praxen liege der Anteil sogar bei 10 bis 20 Prozent.

Es sei mehr als ärgerlich, wenn Patienten und Patientinnen Termine buchen und diese einfach verstreichen lassen, beklagt Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. „Die Termine sind geblockt und stehen dann für andere Patienten nicht zur Verfügung.“ Um den Schaden zu begrenzen, erneuerte Gassen die Forderung der Bundesvereinigung nach einer „von den Kassen zu entrichtende Ausfallgebühr, wenn deren Versicherte Termine vereinbaren und dann nicht wahrnehmen“. Umgekehrt seien Forderungen an die Praxen nach schnelleren und mehr Terminen angesichts der Zahlen „einfach lächerlich“.

Zu lange Wartezeiten in Arztpraxen sind im Zuge der Gesundheitsreform immer wieder ein Thema. Vor allem, weil bei den Plänen für eine Reform der Notfallversorgung künftig auch angedacht ist, dass Ärzte in Notfallpraxen in der Nähe von Klinken einspringen sollen, um die Krankenhäuser zu entlasten. Dann könnten so manche Praxen noch voller werden.

Ausfallgebühr für nicht wahrgenommenen Arzttermin: So ist die aktuelle Lage

Bisher ist die Ausfallgebühr bei nicht abgesagten Terminen von den Ärzten schon häufiger gefordert worden – allerdings ohne großen Erfolg. Zwar versuchen manche Arztpraxen jetzt schon, die Pflicht zur Zahlung von Ausfallgebühren in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verankern. Doch die Rechtslage dazu ist mehr als wackelig.

Wer seinen Arzttermin verbummelt, kann dafür nur in Ausnahmefällen finanziell zur Rechenschaft gezogen werden, berichtet die Verbraucherzentrale. „Ein Ersatzanspruch der Arztpraxis kommt lediglich dann in Betracht, wenn ihr wegen des ausgefallenen Termins ein Verdienstausfall entstanden ist“, so die Fachleute der Verbraucherzentrale. Dieser Fall würde eintreten, wenn die Praxis in dem Zeitraum keine andere Patientin oder keinen anderen Patienten behandeln konnte.

Die Verbraucherzentrale rät aber auch dazu – schon aus Gründen der Fairness und um das Vertrauensverhältnis zur Arztpraxis nicht zu belasten – einen Termin immer rechtzeitig abzusagen, wenn sich herausstellt, dass man ihn nicht wahrnehmen kann. „Wird ein vereinbarter Arzttermin einvernehmlich verschoben, liegen die Voraussetzungen für ein Ausfallhonorar nach Ansicht der Gerichte nicht vor“, so die Verbraucherzentrale.

Mit Material der dpa