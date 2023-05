Tempo für ein Plastikabkommen

Von: Joachim Wille

Im indonesischen Palu gefährdet Müll die Mangrovenbäume. © IMAGO/NurPhoto

In Paris starten Verhandlungen für einen UN-Vertrag gegen die weltweite Verschmutzung mit Kunststoffen. Umweltorganisationen dringen darauf, dass besonders gefährliche Kunststoffe verboten und für die anderen verbindliche Quoten für die Reduktion vereinbart werden.

Für UN-Verhältnisse ist das rasant. Ein internationales Plastikabkommen mit dem Ziel, die Verschmutzung mit Kunststoff-Müll an Land und im Meer zu verringern, soll bereits bis 2024 ausverhandelt sein und 2025 in Kraft treten. Am kommenden Montag startet die zweite von insgesamt fünf Verhandlungsrunden dazu in Paris. Und die Chancen stehen nicht, dass dort deutliche Fortschritte erzielt werden. NGOs kritisieren allerdings, die Ziele des geplanten Abkommens seien zu schwach und der Verhandlungsprozess zu intransparent.

Die negativen Folgen der seit Mitte letzten Jahrhunderts stark angestiegenen Plastikproduktion sind unumstritten. Der Kunststoffmüll belastet Böden, Flüsse, Seen, Ozeanen sowie die Luft, wo er sich nur sehr langsam zersetzt. Mikroplastik im menschlichen Körper hat Gesundheitsrisiken zur Folge. Und die Produktion von Kunststoffen, die derzeit weltweit bei rund 400 Millionen Tonnen jährlich liegt, geht mit enormen CO2-Emissionen einher.

Ein Auslöser dafür, ein Plastikabkommen anzustreben, war die Erkenntnis, dass sich auf den Weltmeeren riesige Kunststoff-Strudel gebildet haben. Eine Studie aus dem Jahr 2020 zeigte, dass pro Jahr 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastikmüll in Flüsse, Seen und Meere gelangen, was elf Prozent des angefallenen Plastikmülls entspricht. Bis 2030 könnte der jährliche Eintrag in Gewässer danach auf bis zu 53 Millionen Tonnen ansteigen.

Es gibt Möglichkeiten, das Problem in den Griff zu bekommen. Laut dem UN-Umweltprogramm Unep könnte die Plastik-Neuproduktion bei einem Systemwechsel Richtung Kreislaufwirtschaft bis 2040 mehr als halbiert und die Menge des in die Umwelt gelangenden Plastiks um über 80 Prozent reduziert werden, so ein Report, der vorige Woche veröffentlicht wurde. Stichworte dazu: mehr Recycling, Umstellung auf Mehrwegsysteme, Ersatz durch andere Materialien.

„Aus dem Wundermaterial ist ein katastrophales Material geworden – zumindest in der Art und Weise, wie wir es verwenden“, mahnte die Exekutivdirektorin der Organisation, Inger Andersen, bei der Präsentation des Berichts. Vor allem die Menschen in den ärmsten Ländern und Regionen litten am meisten unter der Verschmutzung.

Bei dem Treffen in Paris soll es – nachdem die erste Verhandlungsrunde im November in Uruguay vor allem formale Fragen betraf – nun an die konkrete inhaltliche Arbeit gehen. Beobachter:innen erwarten vor allem aus zwei Gründen Fortschritte. Einerseits hat sich eine einflussreiche „High Ambition Coalition“ gebildet, initiiert von Entwicklungsländern wie Ecuador, Peru und Ruanda. Sie hat schon beim ersten Treffen erreicht, dass Gegenstand des Abkommens neben der Müllentsorgung auch die Plastik-Neuproduktion sein soll. Andererseits gibt es auch in der Kunststoffindustrie einflussreiche Stimmen, die für effektive Regelungen eintreten, die das Recycling voranbringen. Denn auch hiermit lässt sich gut Geld verdienen.

Gegenteilig ist die Interessenlage der Erdöl- und Erdgasindustrie, die der Kunststoffindustrie weiterhin die Rohstoffe liefern will, während der Absatz für Verkehr und Heizung wegen der Elektrifizierung dieser Bereiche tendenziell sinken wird.

Umweltorganisationen dringen darauf, dass bei den Verhandlungen ein Abkommen erreicht wird, das besonders gefährliche Kunststoffe verbietet und für die anderen verbindliche, jährlich steigende Quoten für Reduktion und Recycling einführt – ergänzt durch Sanktionen für Länder, die sich nicht daran halten.

Verbände wie Greenpeace kritisieren, dass an den Verhandlungen in Paris auch die petrochemische Lobby teilnehmen werde. „Die petrochemische Industrie gehört nicht an den Verhandlungstisch – sondern mitsamt ihrem Plastikmüll ins Museum“, sagte Greenpeace-Expertin Viola Wohlgemuth. „Das Märchen vom sauberen Recycling als Lösung der Plastikkrise ist ausgeträumt“, nötig seien flächendeckende Mehrweg-Angebote, meinte sie.

Zu der Verhandlungsrunde in Paris werden am Montag rund 1500 internationale Delegierte erwartet. Vorgeschaltet ist ein öffentlicher Dialog, zu dem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Umweltministerinnen und Umweltminister zusammen mit NGOs eingeladen hat.

Auch der Weltumwelttag am 5. Juni ist in diesem Jahr dem Kampf gegen die Plastikverschmutzung gewidmet.