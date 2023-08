Tchibo in der Krise: Welche Änderungen beim Traditionsgeschäft jetzt anstehen

Von: Patricia Huber

Die schwierige Einzelhandelslage zwingt Tchibo zu einer Neuausrichtung. Der Fokus soll künftig wieder mehr auf Kaffee liegen. Auf welche Änderungen sich Kunden einstellen müssen.

München – Kaffee, ein Zelt und vielleicht noch eine Sportleggins dazu? Bei Tchibo erhält man nahezu alles. Die Kaffee- und Handelskette ist bekannt dafür, ein ziemlich breites Angebotsspektrum zu bieten. Bisher war das ein absolutes Erfolgsrezept. Doch nun trifft die schwierige Einzelhandelslage auch Tchibo.

Tchibo in den roten Zahlen: Was die Krise ausgelöst hat

Im vergangenen Jahr hat Tchibo einen millionenschweren Verlust gemacht – besonders im Geschäft mit Kleidung und Gebrauchsartikeln. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen betrug minus 167 Millionen Euro, wie die Muttergesellschaft Maxinvest am Dienstag mitteilte. Im Jahr 2021, mitten in der Corona-Pandemie, hatte Tchibo noch einen Gewinn von 176 Millionen Euro erzielt. Der Umsatz blieb mit 3,25 Milliarden Euro stabil.

Jetzt stehen Änderungen an: Das Unternehmen will nun mehr auf Kaffee setzen. Vorstandschef Werner Weber sagte dem Handelsblatt, Grund für den Rekordverlust sei ein „perfekter Sturm“: Die Beschaffungspreise seien sowohl bei Kaffee als auch bei den Non-Food-Artikeln aus Holz, Biobaumwolle oder Kunststoff deutlich gestiegen. Mit dem Ende der Pandemie hätten die Leute wieder mehr ausgehen wollen und daher weniger Aktionswaren gekauft. Tchibo habe die gestiegenen Einkaufspreise nicht weitergeben können, „das war unser Hauptproblem“.

Tchibo: Non-Food-Geschäft ohne Zukunft?

Doch ist das nun das Ende der Non-Food-Produkte bei Tchibo? Handelsexperten zeigen sich skeptisch, ob das Unternehmen noch außerhalb des Kaffee-Geschäfts erfolgreich sein kann. Thomas Roeb von der Hochschule Bonn-Rhein erklärt, dass das Problem mit den Non-Food-Produkten nicht neu ist.

„Praktisch alle Lebensmitteleinzelhändler sind damit nicht glücklich und haben das Angebot reduziert“, so der Professor gegenüber Spiegel.de. Gerrit Heinemann, Professor für Management und Handel an der Hochschule Niederrhein, rechnet sogar damit, dass nur das Kaffeegeschäft am Ende überlebe und das Filialnetz verkleinert werde, wie das Nachrichtenportal berichtet.

Was wird sich in den Filialen ändern?

Die schwächelnde Non-Food-Sparte wirkt sich nun wohl zügig auf die Filialkonzepte aus. Tchibo-Chef Weber sagte dem Handelsblatt: „Wir werden Kaffee künftig mehr in den Vordergrund stellen.“ So wolle Tchibo künftig „mehr Wert auf die Kaffeebars und das Seating legen, auch die Präsentation der Genusswelt steht wieder mehr im Vordergrund“. Doch Roeb sieht diesen Plan kritisch: „Wenn Tchibo seine Läden stärker zu kleinen Cafés umbaut, tritt der Konzern in Konkurrenz zu zahlreichen Bäckereien – und die haben in den vergangenen Jahren enorm aufgerüstet“, sagte er Spiegel.de.