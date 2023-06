Taiwan: Das Wasser für die Chipfertigung wird knapp

Von: Felix Lill

Teilen

Drachenverzierung auf dem Dach eines Tempels am Lotus-Teich in Kaohsiung, Taiwan. Die Hightech-Industrie des Landes wird auch „Silicon Dragon“ genannt. © Panthermedia/Imago

Taiwan ist der weltweit wichtigste Standort für die Produktion von Halbleitern. Doch die Schlüsselindustrie auf der Insel ist bedroht – und zwar nicht nur durch den Machtanspruch Chinas.

In Taiwan macht sich gerade eine seltsame Sorge breit: „Es wird wahrscheinlich weniger Taifune geben“, erklärte ein Nachrichtensprecher des Fernsehsenders Formosa TV im Mai eine Prognose für den Rest des Jahres. „Die Trockenperiode könnte sogar bis in den kommenden Frühling reichen.“ Und das heiße nichts Gutes. Wenn die starken Winde zwischen Mai und November normalerweise die Insel erreichen, kann es zwar schnell zu Straßenblockaden, Erdrutschen und anderen Gefahren kommen. Aber die Stürme hätte man in Taiwan trotzdem gern.

Seit drei Jahren hat kein Auge eines Taifuns mehr Taiwan erreicht. Was auch heißt: Die Niederschläge, die damit einhergehen, nehmen ab, so dass es zunehmend an Wasser mangelt. Und das könnte für eine nationale Katastrophe sorgen. Denn ohne genügend Wasser trocknet die hier bedeutendste Industrie aus: die Chipproduktion.

Halbleiter, auch Mikrochips genannt, werden heutzutage für jedes anspruchsvollere Elektroprodukt benötigt – von Kühlschränken über Laptops und Smartphones bis zu Autos und Kampfflugzeugen. Taiwans Weltmarktanteil liegt bei 60 Prozent, bei den diffizilsten Chips sogar bei 90 Prozent der globalen Fertigung. Die Weltwirtschaft ist also auf Taiwan angewiesen – und Taiwan liefert.

Die Produktion von Microchips verbraucht sehr viel Wasser

Bisher jedenfalls. Ungewiss ist aber, wie lange noch. Denn der enorme Wasserbedarf, den die riesigen Fabriken haben, lässt sich womöglich nicht mehr lange bedienen. Einerseits benötigen die Fertigungsstätten, von denen laufend neue errichtet werden, tendenziell umso mehr Wasser, je anspruchsvoller die Chips werden. Andererseits sorgt der Klimawandel für neue Wetterrealitäten. Im Süden des Landes, wo viele Fabriken stehen, erreichten die Niederschläge zuletzt nur noch 40 Prozent ansonsten typischer Jahre – und damit die niedrigsten Werte der letzten drei Jahrzehnte.

Wie groß das Krisenbewusstsein in Taiwan schon ist, lässt sich an Äußerungen hoher Offizieller erkennen. So erklärte Lai Chien-hsin, Generaldirektor der taiwanischen Wasserressourcenagentur, vor kurzem: „Bereits im August letzten Jahres haben wir begonnen, Notfallpläne aufzustellen.“ Präsidentin Tsai Ing-wen versprach schon vor zwei Jahren, dass ihre Regierung Unternehmen, die unter Wassermangel leiden, unterstützen werde.

Die Weltwirtschaft freut sich über solche Versprechen, denn die letzte Chipkrise ist noch in schmerzlicher Erinnerung. Als im Jahr 2021 zur Pandemie auch noch eine Dürre ein Taiwan kam, riss die globale Wertschöpfungskette, Lieferungen von Elektroprodukte verzögerten sich um Wochen, teils gar um Monate. Die globale Autoproduktion brach damals um ein Viertel ein, in der EU beklagte ein Viertel der herstellenden Betriebe akuten Materialmangel. In Taiwan dagegen sprudelten die Gewinne, und es wurden Hunderte Milliarden Euro in neue Fabriken investiert.

Denn für die ostasiatische Insel geht es um mehr als sehr viel Geld. Die Halbleiter dienen für Taiwan auch als Existenzversicherung – gegenüber einem Angriff des großen Nachbarn. Das von Peking aus regierte Festlandchina reklamiert Taiwan als Teil seines eigenen Territoriums und hat über die vergangenen Jahre immer wieder gedroht, die Insel notfalls gewaltsam zu erobern. Die USA sowie andere liberal eingestellte Staaten würden den Inselstaat verteidigen. Es bestünde also Kriegsgefahr.

Taiwan Rund 23,5 Millionen Menschen lebten 2021 geschätzt in Taiwan. Seit 1960 hat sich das Bevölkerungswachstum kontinuierlich verringert, im Jahr 2020 war es erstmals negativ. Sechs der größten zehn Städte sind Millionenstädte. In der Industrie arbeitet mehr als jeder dritte Taiwaner und jede dritte Taiwanerin. In der EU ist es nur jede vierte Person. Mehr als 35 Prozent des taiwanischen Bruttoinlandsprodukts wird in der Industrie generiert. Die Wirtschaft Taiwans ist innovativ, manche bezeichnen das Land auch als „Silicon Dragon“. Gemessen an den Forschungsausgaben übertrifft Taiwan regelmäßig beispielsweise die Volksrepublik China bei erteilten US-Patenten. Die Hauptexportgüter des Inselstaates sind IT- und Elektronikprodukte. Wichtigster Handelspartner ist die Volksrepublik China, trotz der angespannten politischen Lage. Auch wichtig sind die USA und Japan. FR

Dabei wirkt schon die Halbleiterindustrie Taiwans wie die beste Verteidigung. „Schutzschild aus Silizium“ nennen Politiker:innen die Branche. Denn im Fall eines bewaffneten Konflikts würden die Fabriken kaum reibungslos weiterlaufen. Ein Kollaps des wichtigsten Produktionsstandorts für Halbleiter wäre aber sowohl für die USA als auch für China ein wohl inakzeptables, ökonomisches Desaster.

Nur ist das Kriegsszenario längst nicht mehr die einzige Bedrohung für die Branche und damit indirekt für ganz Taiwan. Der Klimawandel könnte die noch viel größere Herausforderung werden. Mikrochips werden in höchster Präzision hergestellt, wofür sie in Reinräumen je rund einhundertmal einen Spülungsprozess durchlaufen. Hierfür ist sehr reine Flüssigkeit nötig, die sich maßgeblich aus Regenwasser speist. Aber die Reservoirs, in denen dies bisher aufgefangen wurde, sind längst nicht mehr so gut gefüllt wie früher.

Im Frühjahr waren die wichtigsten taiwanischen Reservoirs laut der Wasserressourcenagentur nur zwischen elf und 41 Prozent ihrer Kapazitäten gefüllt. So treffen die Chiphersteller nun selbst erste Vorkehrungen. Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), der weltweit größte Fertigungskonzern, hat erklärt, konkrete Sparmaßnahmen eingeleitet zu haben und fortan mehr genutztes Wasser zu recyceln. Der Konkurrent UMC hat nach eigenen Angaben schon im Januar damit begonnen, Wasser zu sparen.

Chip-Industrie baut Fabriken im Ausland

Zugleich orientieren sich die größten Betriebe vermehrt ins Ausland – auch, weil sie wegen der geopolitischen Risiken des Standorts Taiwan dazu gedrängt werden. TSMC hat seit der weltweiten Chipkrise im Jahr 2021 den Bau neuer Fabriken in den USA sowie in Japan verkündet. Auch in Dresden soll bald eine neue Fertigungsstätte entstehen. Andere Hersteller aus Taiwan schauen ebenfalls über die eigene Landesgrenze.

Damit es nicht zu einem Exodus kommt, versucht der Staat seiner Schlüsselbranche unter die Arme zu greifen. „Wir werden 54 neue Brunnen bohren“, hieß es im Frühjahr seitens der Wasserressourcenagentur. Nun sollen damit landesweit 136 000 Tonnen pro Tag zusätzlich zur Verfügung stehen. Aber während dies in absoluten Zahlen riesige Wassermengen sind, ist es wenig im Verhältnis zu dem, was die Branche benötigt. TSMC allein verbraucht in seinen Fabriken im Southern Taiwan Science Park täglich 99 000 Tonnen Wasser. Zudem befindet sich eine Pipeline in Bau, die Wasser aus dem Norden, wo sich die Hauptstadt Taipeh befindet, in den Süden leiten soll, wo der Durst nach Reinigungswasser am größten ist. Die Arbeiten laufen unter Hochdruck, aber vor 2026 dürfte die Pipeline nicht fertig werden.

Und zumindest bis dahin wird Wasser ein knappes Gut auf der Insel bleiben. „Der Druck, den Taiwan in Sachen Wasser und Energie verspürt, ist heute viel höher als noch vor einigen Jahren“, sagte Wu Ray-shyan, Hydrologieexperte und Vizepräsident der National Central University im nördlich gelegenen Taoyuan, im April der Wirtschaftszeitung „Nikkei“. Ironischerweise mache der Erfolg der Halbleiterindustrie das Problem nur noch größer.