Tarif-Forderungen: So schneiden die Streikenden im Vergleich mit anderen Branchen ab

Von: Dennis Fischer

Teilen

Warnstreiks in Hamburg - die Beschäftigten fordern mehr als zehn Prozent Lohnaufschlag. © Bodo Marks/dpa

Mehr als zehn Prozent mehr Lohn fordern Verdi und EVG in der aktuellen Tarifrunde. Doch was verdienen die Beschäftigten, die jetzt streiken, im Vergleich zu anderen Beschäftigten?

Hamburg - Wegen der hohen Inflation waren die Reallöhne zuletzt so stark gesunken wie noch nie. Jetzt versuchen Verdi und EVG mit hohen Tarifforderungen dagegenzuhalten. In der Bahnbranche lagen die Reallöhne Ende vergangenen Jahres laut Spiegel um 1,4 Prozent unter dem Niveau von 2015, im öffentlichen Dienst um 0,3 Prozent. Lediglich bei den Post-, Kurier- und Expressdiensten war noch ein Plus von 1,8 Prozent übrig geblieben. Selbst, wenn die Gewerkschaften einen Abschluss erreichten, der den Beschäftigten im Schnitt 10,5 oder zwölf Prozent mehr Gehalt brächte, würden deren Reallöhne am Ende dieses Jahres immer noch niedriger sein als im Jahr 2020.

Laut einer Umfrage für den ARD-Deutschlandtrend halten 44 Prozent der Befragten die Forderungen nach 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat, für angemessen, weiteren acht Prozent gehen sie sogar nicht weit genug. 42 Prozent finden allerdings, dass die Forderungen der Gewerkschaften zu weit gehen

Durchschnittsverdienst von unter 3.500 Euro

Rund die Hälfte der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland muss mit einem Verdienst von unter 3500 Euro im Monat begnügen, berichtet der Spiegel. Ein knappes Viertel findet sich in den anteilsmäßig größten Verdienstgruppen zwischen 2700 und 3500 Euro brutto. Fast 60 Prozent verdienten weniger als 3900 Euro. Nur rund ein Siebtel bekommt regulär 5900 Euro oder mehr. Deutlich werde – nebenbei – der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Frauen seien in den untersten Verdienstgruppen erheblich überrepräsentiert, Männer in den obersten.

„Zwischen den unteren 30 Prozent und den unteren 35 Prozent der Beschäftigten lag lediglich ein Verdienstunterschied von exakt 150 Euro im Monat“, heiß es weiter. Zwischen den obersten zehn und den obersten fünf Prozent hingegen ein Unterschied von 1517 Euro im Monat – und von den obersten fünf Prozent zum obersten Prozent wiederum ein Unterschied von 4851 Euro. Im Monat. Ohne Sonderzahlungen.

Löhne: Öffentlicher Dienst über dem Durchschnitt

Wer einen öffentlichen Arbeitgeber hatte, bezog im April 2018 einen durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 19,39 Euro, wenn er oder sie in Teilzeit arbeitete, und von 20,77 Euro in Vollzeitstellen. Bei allen anderen Beschäftigten hingegen lagen die Stundensätze mit 14,35 Euro beziehungsweise 18,27 Euro darunter. Im öffentlichen Dienst ergab sich laut Statistik ein Monatsverdienst von 3.619 Euro, bei der Eisenbahn von 3.679 Euro und bei Post/Kurier/Express von 3.097 Euro.

Diese Betrachtung lässt allerdings mögliche Unterschiede in der Qualifikation und Berufserfahrung außer Acht, heißt es in dem Bericht weiter. Denn in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes würden überdurchschnittlich häufig Berufs- oder Hochschulabschlüsse verlangt, beispielsweise bei Lehrern und Beamten. „Tatsächlich erscheinen die konkreten Verdienstaussichten im öffentlichen Dienst in den meisten Fällen vergleichsweise mau“, schreibt der Spiegel. Das gelte umso mehr in wirtschaftsstarken Regionen und Ballungsgebieten, wo die Möglichkeiten des öffentlichen Dienstes, mit Zulagen gegenzusteuern, recht begrenzt seien.