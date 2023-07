Streik am Flughafen? Technik Gewerkschaft Luftfahrt kämpft für Tarifvertrag

Von: Steffen Herrmann

Teilen

Daniel Wollenberg, Vorsitzender der TGL, sorgt sich wegen des Fachkräftemangels. © Privat

Für die Beschäftigten in der Flugzeugwartung der Lufthansa fordert die Technik Gewerkschaft Luftfahrt einen Tarifvertrag. Bis Ende Juli läuft eine Urabstimmung über einen Streik.

Ein Streik in der Ferienzeit, wenn Tausende von den Flughäfen der Republik in den Sommerurlaub reisen? „Das ist möglich“, sagt Daniel Wollenberg. Wollenberg ist der Vorsitzender der Technik Gewerkschaft Luftfahrt (TGL). Die kleine, kaum bekannte TGL vertritt deutschlandweit Beschäftigte in der Flugzeugwartung und kämpft derzeit bei der Lufthansa für einen Tarifvertrag. Noch bis Ende Juli läuft eine Urabstimmung über einen Streik. Von dem Ergebnis könnten viele Reisepläne abhängen.

Aber Wollenberg und seiner TGL geht es nicht darum, Reisende zu ärgern: Es geht ihnen – wie so oft in diesen Tagen – um höhere Löhne und das Gefühl, nicht ausreichend wertgeschätzt zu werden. „Es dauert knapp acht Jahre vom Beginn der Lehre bis zum Moment, in dem man ein Flugzeug zum Start freigeben kann“, sagt Wollenberg. Die Expertise der Kolleginnen und Kollegen in der Flugzeugwartung, ihr Engagement und ihre Ausdauer würden nicht honoriert, so der Gewerkschafter.

Der Tarifvertrag, den die TGL fordert, soll den bereits existierenden Verdi-Tarifvertrag um einige Abschnitte ergänzen: Zulagen sollen vereinheitlich und erhöht, die Beschäftigten der Flugzeugwartung eine Lohngruppe höher eingestuft werden. Auch Schlechterstellungen aus krisenbehafteten 2000er-Jahren zwischen alten und jüngeren Verträgen sollen zurückgedreht werden.

Fachkräftemangel an den Flughäfen

Das alles dient auch dem Ziel, Personal zu halten und neues zu gewinnen. Denn der Fachkräftemangel sei ein großes Problem, sagt Wollenberg. So gebe es etwa in Frankfurt 300 offene Stellen. Und der Mangel droht größer zu werden, wenn viele ältere Beschäftigte in Rente gehen. „Davor haben wir Angst“, sagt Wollenberg. Sein Anliegen: Die Flugzeugwartung soll attraktiver werden, auch durch höhere Löhne.

In der Pandemie hatte die gesamte Luftfahrtbranche viele Stellen abgebaut – mit großem Aufwand: „Einige Kolleginnen und Kollegen haben Abfindungen von 250 000 Euro bekommen“, erzählt Wollenberg. Die Menschen nahmen das Geld und verließen die Branche. Heute fehlt das Personal an allen Ecken. Fachleute gehen davon aus, dass nach der Pandemie über alle Luftfahrt-Bereiche zehn Prozent der Stellen offengeblieben sind.

Streik im August möglich

Deshalb die Urabstimmung, ein Streik könnte im August folgen. Zu Details will sich Wollenberg nicht äußern. Seine Gewerkschaft ist zwar klein, könnte den eng getakteten Flugverkehr aber durchaus empfindlich stören: Flugzeuge müssen häufig gecheckt werden, dafür braucht es Wollenberg und seine Leute.

Die Lufthansa wollte gegenüber der FR keine Angaben machen. Bislang hat die Lufthansa im Technikbereich einen Tarifvertrag mit Verdi geschlossen. Verdi gibt sich entspannt. Die TGL dürfe nicht zu einem Streik aufrufen, sagt ein Verdi-Sprecher. Der Grund: Sie vertrete nur eine Beschäftigtengruppe und habe deshalb nicht Gewerkschaftsstatus. Sollte es doch zu einem Tarifvertrag kommen, greife wegen des Tarifeinheitsgesetzes trotzdem der Vertrag der größeren Verdi.

Experte: Druck auf Lufthansa steigt

Der Luftfahrtexperte Gerald Wissel von der Beratungsgesellschaft Airborne geht davon aus, dass sich die Lufthansa mit der TGL einigen wird. „Die Lufthansa Technik weiß, dass sie etwas tun muss.“ Der Fachkräftemangel werde zunehmen, erwartet Wissel. Zudem gebe es Konkurrenten wie Airbus – der Flugzeugbauer werbe in Hamburg Beschäftigte mit deutlich besseren Konditionen von der Lufthansa ab. Das erhöhe den Druck.

TGL-Chef Wollenberg rechnet sich jedenfalls gute Chancen aus. Bei Neueinstellungen unterwandere die Lufthansa wegen des Personalmangels schon jetzt ihren eigenen Tarifvertrag: In vielen Fällen bekämen neue Kolleginnen und Kollegen mehr Urlaub und würden höher eingruppiert. „Genug Geld ist also da.“