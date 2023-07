Steuerzahlergedenktag: Ab heute geht das Geld in die eigene Tasche

Von: Bettina Menzel

Der Lobbyverein Bund der Steuerzahler hat den 12. Juli zum „Steuerzahlergedenktag“ ernannt. Bis zu diesem Datum zahlen Bundesbürger angeblich nur in die öffentlichen Kassen ein. © IMAGO/imageBROKER/Oleksandr Latkun

Laut Steuerzahlerbund arbeiten Menschen in Deutschland bis zum 12. Juli nur für Steuern und Abgaben an den Staat. Ökonomen sehen den sogenannten „Steuerzahlergedenktag“ aber kritisch.

Berlin – Nach Berechnungen des Bunds der Steuerzahler zahlt ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland sein Gehalt in Form von Steuern und Abgaben bis zum 12. Juli allein an die öffentlichen Kassen, erst danach fließe das Geld in die eigenen Taschen. Deshalb hat der Lobbyverein dieses Datum öffentlichkeitswirksam zum „Steuerzahlergedenktag“ ernannt. Die Berechnung ist bei Ökonomen allerdings umstritten – genau wie der konstruktive Beitrag des Konzepts zur Diskussion.

Bund der Steuerzahler: „Mehr als die Hälfte jedes verdienten Euros geht an den Staat“

Mit dem Gedenktag wolle man aufmerksam machen, dass mehr als die Hälfte des erwirtschafteten Einkommens staatlich umverteilt und verwaltet werde, sagte Reiner Holznagel, Präsident des Steuerzahlerbunds, dem Handelsblatt. Politisches Ziel müsse sein, die Belastungsquote unter die Marke von 50-Prozent zu drücken, dafür fordert der Experte eine Reform der Einkommenssteuer. Der eigentliche Spitzensteuersatz in Deutschland liegt bei 42 Prozent, der Steuerzahlerbund rechnet aber auch Sozialabgaben mit ein.

Tatsächlich ist Deutschland Vizeweltmeister bei Steuern und Abgaben. In den Industrieländern zahlen Durchschnittsverdiener nur in Belgien mehr an den Staat, wie eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von April ergab. Die Bürger müssen in diesem Jahr allerdings voraussichtlich einen Tag weniger als im Vorjahr für die öffentlichen Kassen arbeiten, waren die guten Nachrichten des Bunds der Steuerzahler.

Zum Steuerzahlergedenktag gibt es seit jeher auch Kritik. „Der Bund der Steuerzahler inszeniert sich gerne als steuer- und finanzpolitisches Gewissen der Nation“, sagte der Steuerexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Stefan Bach. Der Lobbyverein repräsentiere dabei vor allem die Interessen der Besserverdienenden. Außerdem beziehe der Steuerzahlerbund Sozialabgaben in seine Rechnung mit ein, die keine Steuern seien. „Den Beiträgen stehen individuelle Leistungsansprüche gegenüber“, sagte Bach. Das gelte besonders für Rentenbeiträge.

Bund der Steuerzahler wehrt sich gegen Kritik zur Berechnung

Aus Sicht des DIW-Steuerexperten würde im Konzept des „Steuerzahlergedenktags“ zudem nicht gewürdigt, dass der Staat mit den Steuern öffentliche Leistungen und sozialen Ausgleich finanziere, die für das Funktionieren einer modernen Volkswirtschaft wesentlich seien. Insoweit bekämen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen die Steuern wieder zurück – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Tatsächlich stelle sich die Frage nach Niveau und Effizienz der öffentlichen Leistungen und der sozialen Sicherung, so Bach. Dazu aber leiste der „Steuerzahlergedenktag“ keinen konstruktiven Beitrag.

„Die Einbeziehung von Sozialabgaben bei der Analyse von Einkommensbelastungen ist wissenschaftlich und international üblich“, verteidigte der Verbund der Steuerzahler indes seine Rechnung. Auch die OECD arbeite so. Gleichzeitig räumte der Bund ein, dass die Menschen in Deutschland für ihre Zahlungen auch staatliche Leistungen erhalten. „Mit Steuern, Abgaben und Zwangsbeiträgen werden wichtige Leistungen für die Bürger finanziert“, so Holznagel. „Selbstverständlich haben sie in der ersten Jahreshälfte nicht umsonst gearbeitet – zum Großteil fließen die Steuer- und Beitragszahlungen in Form von staatlichen Leistungen direkt oder indirekt an die Bürger zurück.“ Vielmehr gehe es darum offenzulegen, wie hoch die Belastung sei (bme/dpa).