Staubsauger und Thermomix von Vorwerk: Digital statt bieder

Von: Jana Ballweber

Ein Thermomix ist heutzutage vollgestopft mit digitaler Technik. © picture alliance / dpa

Der Thermomix-Hersteller Vorwerk ist zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2022 und setzt auf das Kerngeschäft und auf technologische Innovationen.

Herausfordernd sei es gewesen, dieses Jahr 2022. Das berichtet Thomas Stoffmehl, Vorstandssprecher von Vorwerk am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz für das vergangene Jahr. Wie die meisten Unternehmen kämpfte Vorwerk mit gestiegenen Preisen für Rohstoffe und Energie und Schwierigkeiten bei Verfügbarkeit und Kosten auf dem Beschaffungsmarkt. Die Gewinnmarge sei um drei Prozent zurückgegangen, der Umsatz lag mit knapp 3,2 Milliarden Euro 6,3 Prozent unter dem Umsatz des Jahres 2021.

Und doch ist das Wuppertaler Unternehmen zufrieden mit der jüngeren Entwicklung. Den Umsatzrückgang führt der Vorstand auf den Verkauf von Jafra Cosmetics an den mexikanischen Konzern Betterware zurück. Im Kerngeschäft, also dem Direktvertrieb von Haushaltsgeräten, wachse der Umsatz weiter. Der Thermomix verzeichnete 2022 ein neues Rekordjahr, die Staubsauger-Sparte Kobold lag nur leicht unter dem Ergebnis des Vorjahres. Auch die Zahl der Berater:innen, also der Menschen, die die Vorwerk-Produkte im Direktvertrieb an den Mann und an die Frau bringen, sei 2022 deutlich gestiegen.

Bilanzpressekonferenz für 2022: Thermomix-Hersteller Vorwerk setzt auf Digitalisierung

Man ist bei Vorwerk sichtlich bemüht, vom biederen Image des Staubsaugervertreters wegzukommen, das dem Konzern nicht erst seit dem humoristischen Denkmal anhängt, das der deutsche Komiker Loriot ihm einst in einem Sketch über den „Saugblaser Heinzelmann“ errichtet hat. Sowohl Staubsauger als auch Thermomix sind heute Hightech-Geräte. Dementsprechend wichtig sei im Konzern das Thema Digitalisierung, so Vorstandsmitglied Thomas Rodemann: „Digitale Innovationen spielen bei uns eine überragende Rolle.“ 130 Millionen Euro habe man im vergangenen Jahr in digitale Produkte investiert. Man sei bemüht, immer ein attraktives „Gesamtpaket aus Hardware und Software“ zur Verfügung zustellen, so Vorstandssprecher Stoffmehl. Das zeige sich beispielsweise bei deutlich steigenden Abozahlen für das digitale Thermomix-Angebot Cookidoo, das Nutzer:innen vor allem Rezepte zur Verfügung stellt, die auf den Thermomix zugeschnitten sind.

Der digitale Fortschritt sei auch der Grund, warum noch kein Nachfolger für das aktuelle Thermomix-Modell in Sicht sei, so Stoffmehl. Derzeit sei man bei Vorwerk mit allem, was das aktuelle Modell zur Verfügung stelle, noch völlig zufrieden.

Neues Staubsauger-Modell Kobold VR7 von Vorwerk in Wuppertal entwickelt

Bewegung gibt es hingegen bei den Staubsaugern. Hier komplettiert das neue Modell Kobold VR7 seit Dienstag die Saugroboter-Flotte von Vorwerk. Die Technologie, die im VR7 steckt, sei teilweise in Wuppertal entwickelt worden, berichtet Rodemann stolz.

Die Robotik-Sparte soll in der Zukunft ohnehin dort gebündelt werden. Schon in der vergangenen Woche hatte das Unternehmen mitgeteilt, die konzerneigene US-Firma Neato Robotics aufzulösen und die Kompetenz künftig in Wuppertal zu bündeln – eine Stärkung für den Standort Deutschland, so die Hoffnung des Konzerns.