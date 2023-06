Start-up Fairafric will mit Schokolade aus Ghana weltweit Märkte erobern

Von: Rolf Obertreis

Teilen

Fairafric stellt in Ghana Schokolade in Bio-Qualität und auch vegane Sorten her. © Anthony Anex/Keystone

Münchner Start-up produziert Schokolade in Ghana und sorgt damit für mehr Wertschöpfung im Land. Nach einem Jahr der Stagnation setzt Unternehmenschef Reimers auf Expansion in Afrika und den Einzelhandel in Deutschland.

Gut zweieinhalb Jahre nach der Fertigstellung der wohl modernsten Schokoladenfabrik in Westafrika will das Münchner Start-up Fairafric in Ghana weiter expandieren. „Wir planen auch in anderen afrikanischen Ländern Betriebe aufzubauen“, sagt Unternehmensgründer Hendrik Reimers. „Unser Ziel ist es, 10 000 klimafreundliche Arbeitsplätze auf dem afrikanischen Kontinent zu schaffen.“ Man sei dazu entschlossener denn je. In der Fabrik in Amanase – rund 60 Kilometer nördlich der ghanaischen Hauptstadt Accra gelegen – sind es derzeit knapp 100 Beschäftigte.

Schon in der 2020 in knapp fünf Monaten errichteten Fabrik ist das Potenzial für die Ausweitung der Produktion enorm. Sie ist auf die Herstellung von jährlich 50 Millionen Tafeln Bio- und veganer Schokolade ausgelegt. In diesem Jahr freilich sollen gerade einmal drei Millionen Stück von den Bändern laufen, wie Fabrik-Chef Michael Marmon-Halm bei einem Besuch der Frankfurter Rundschau vor Ort erzählt,

Um die Auslastung weiter hochzufahren, kümmert sich Reimers intensiv um die Ausweitung des Absatzes. Zurzeit wird die Fairafric-Schokolade bereits in 17 Ländern verkauft; in Deutschland ist sie in etlichen Edeka-Märkten und in Dritte-Welt-Läden zu haben. Vor allem Skandinavien, Großbritannien, die USA und neben Ghana weitere Länder Westafrikas haben Reimers und Marmon-Halm dabei im Blick.

Fairafric hat sich auch für Auftragsfertigungen geöffnet. So werden Trockenfrüchte eines großen Schweizer Herstellers in Amanase mit Schokolade überzogen. Es gebe Interessenten aus den USA, die Teile ihrer Schokoladen-Produktion nach Ghana verlegen wollten, berichtet Reimers. Man spreche mit Marken-Herstellern in Deutschland, wolle flächendeckend in den Lebensmitteleinzelhandel kommen. Mehrere größere Aufträge seien unterschrieben.

Seit November vergangenen Jahres laufen in Amanase Bio-Schokodrops von den Bändern – für Großbäckereien, Chocolaterien oder Gebäckhersteller. Weitere vielversprechende Partnerschaften seien auf dem Weg, Gespräche mit neuen potentiellen Kunden im Gange, sagt Start-up-Chef Reimers.

Im Jahr 2021 hat Fairafric, mittlerweile in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, gut 2,1 Millionen Euro umgesetzt – eine Steigerung um 80 Prozent gegenüber 2020. Allerdings belief sich der Verlust da noch auf fast 750 000 Euro. 2022 aber stagnierte der Umsatz laut Reimers. Im laufenden Jahr soll das Geschäft wieder im bis 2021 bekannten Tempo Fahrt aufnehmen. Die Verkäufe sollen sich verdoppeln. Spätestens 2025 will Fairafric die Gewinnschwelle erreichen, auch durch Auftragsproduktion. Auch sie soll dazu beitragen, dass der Umsatz von Fairafric bis 2027 stolze 80 Millionen Euro erreicht, bei dann 2000 Beschäftigten.

Gleichzeitig feilt das Unternehmen hierzulande an den Kosten und der Effizienz im Vertrieb. Unter anderem deshalb wurde das Lager von München nach Bremen verlegt.

Allerdings muss das Wachstum weiter finanziert werden. Derzeit laufen deshalb nach Angaben von Reimers Gespräche mit bisherigen, aber auch möglichen neuen Investoren, „die unsere Vision teilen und uns bei der Skalierung und Erschließung neuer Märkte unterstützen können“. Zugleich weitet das Unternehmen den Vertrieb aus. „Unser nächster Schritt in Deutschland ist, flächendeckend in den Lebensmitteleinzelhandel zu kommen“.

Die Kakaofarmerinnen und -farmer, von denen Fairafric in Ghana die Bohnen bezieht, werden weiter stark unterstützt. Den Kakaopreis legt die staatliche Kakaobehörde fest. Aktuell sind es 800 Cedis (rund 63 Euro) für einen Sack Bohnen mit 62,5 Kilogramm. Pro Sack zahlt Fairafric eine Prämie von 38 Euro. Es gibt Schulungen für den Anbau und die Kultivierung von Kokospalmen, Kochbananen und anderer Nutzpflanzen für ein zusätzliches Einkommen. Fairafric zahlt nach eigenen Angaben mit 600 Dollar pro Tonne eine Prämie, die drei Mal so hoch ist wie sonst im fairen Kakao-Anbau in Westafrika.

Unter dem Strich kommen Fairafric-Farmer:innen so mit 3600 Kakao-Bäumen auf ein Einkommen von rund 3000 Euro im Jahr. Das wäre etwa doppelt so viel wie Farmer und Farmerinnen in Ghana verdienen, die Kakao herkömmlich anbauen.

Die Beschäftigten in der Fabrik in Amanase erhalten laut Unternehmen mindestens das Vierfache des Mindestlohns, sind renten- und krankenversichert, werden mit Bussen zu Hause abgeholt und nach der Arbeit wieder gebracht. Mittlerweile ist auch die Kantine in Betrieb, wo es täglich ein kostenfreies Mittagessen gibt. Und natürlich Schokolade.

Generell liegt die Wertschöpfung durch die Schokoladenhersteller in Ghana mit etwa 10 000 Dollar pro Tonne Kakao laut Fairafric rund vier Mal so hoch wie durch den bloßen Export der Bohnen in Industrieländer.