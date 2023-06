Anzahl der Reichen geschrumpft: Weniger Deutsche haben Millionen-Vermögen

Einbruch der Aktienmärkte

In Deutschland ist im vergangenen Jahr die Zahl der Millionäre und Millionärinnen gesunken – dabei handelt es sich um ein weltweites Phänomen. Ein Überblick.

Frankfurt/Main – Während ärmere Menschen mit den steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben, bekommen die Reichen den Einbruch der Aktienmärkte zu spüren: Daten des Beratungsunternehmens Capgemini zufolge verringerte sich weltweit die Zahl der Menschen, die über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million US-Dollar verfügen.

Binnen Jahresfrist sank die Zahl der Dollar-Millionäre:innen demnach um 3,3 Prozent auf 21,7 Millionen. Der Gesamtwert der Vermögen dieser Menschen schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent auf 83 Billionen Dollar. Dies sei in beiden Kategorien der stärkste Rückgang seit mehr als zehn Jahren, ordnete Capgemini ein: „Ursache waren die geopolitischen wie auch makroökonomischen Unsicherheiten.“

Zahl der deutschen Millionäre und Millionärinnen ist gesunken

In Deutschland verkleinerte sich den Angaben zufolge der Club der Dollar-Millionär:innen von 2021 auf 2022 um 20.900 Menschen auf gut 1,61 Millionen Mitglieder. Ihr Gesamtvermögen sank um 2,2 Prozent auf gut 6,1 Billionen Dollar. Ein Jahr zuvor war es noch um 7,4 Prozent auf rund 6,3 Billionen Dollar gestiegen.

In Europa insgesamt schrumpften die Vermögen der Dollar-Millionär:innen im Jahresvergleich den Berechnungen zufolge um 3,2 Prozent auf 18,2 Billionen Dollar. Den stärksten Vermögensrückgang verzeichnete demnach die Region Nordamerika mit minus 7,4 Prozent auf 25,6 Billionen Dollar.

Dollar-Millionäre: Deutschland auf Platz drei der Rangliste

Deutschland kann aber trotz sinkender Zahlen Platz drei in der Rangliste der Länder mit den meisten Dollar-Millionär:innen behaupten: An der Spitze stehen nach wie vor die USA mit nun gut 6,9 Millionen Menschen in dieser Kategorie – noch vor Japan mit 3,55 Millionen. China kommt als Viertplatzierter auf knapp 1,5 Millionen vermögende Privatpersonen.

Die Top-5-Länder mit den meisten Dollar-Millionären:

Land Anzahl Dollar-Millionäre 2021 Anzahl Dollar-Millionäre 2022 USA 7,46 Mio. 6,92 Mio. Japan 3,65 Mio. 3,55 Mio. Deutschland 1,63 Mio. 1,61 Mio. China 1,53 Mio. 1,49 Mio. Frankreich 775.000 778.000

Capgemini berücksichtigt in seinem seit 1997 jährlich erstellten „World Wealth Report“ Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Investments wie privates Beteiligungskapital, Bargeld sowie Immobilien, sofern diese nicht selbst genutzt werden. Sammlungen oder Gebrauchsgüter werden nicht eingerechnet.

Bundesbank: Deutsche haben Milliarden an der Börse verloren

Andere Analysen bestätigen den von Capgemini aufgezeigten Trend: Der Versicherer Allianz, der jährlich eine Studie zur Entwicklung der globalen Geldvermögen vorlegt, prognostizierte bereits im Oktober für 2022 die Trendwende. In den drei Jahren zuvor gab es deutliche Zuwächse von jeweils mehr als zehn Prozent. Für 2022 sei wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs inklusive hoher Inflation und Verschärfung der Geldpolitik mit einem Rückgang des globalen Geldvermögens um mehr als zwei Prozent zu rechnen – der erste nennenswerte Vermögensverlust seit der Finanzkrise 2008.

Bezogen auf Deutschland kam die Bundesbank für 2022 zu dem Ergebnis, dass die Menschen hierzulande infolge von Kursstürzen an den Börsen im vergangenen Jahr in der Summe Milliarden verloren haben. Das Vermögen der privaten Haushalte in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen lag nach Berechnungen der Bundesbank zum Jahresende mit rund 7254 Milliarden Euro deutlich unter dem Rekordwert von 7624 Milliarden Euro von Ende 2021. Der deutsche Leitindex Dax büßte im vergangenen Jahr 12,3 Prozent an Wert ein. Der Index für mittelgroße Werte MDax verzeichnete sogar ein Minus von 28,5 Prozent. (lma/dpa)