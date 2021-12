Spanien: Lkw-Fahrer wollen streiken - ist das Weihnachtsgeschäft in Gefahr?

Die Lkw-Fahrer haben am Mittwoch (15.12.2021) in Madrid schon mal einen Vorgeschmack auf einen Streik in ganz Spanien geliefert.

Proteste in Spanien

Von Judith Finsterbusch schließen

Ausgerechnet kurz vor Weihnachten wollen Lkw-Fahrer in ganz Spanien streiken. Damit könnten sie das ganze Land lahmlegen.

Madrid - Lkw-Fahrer in ganz Spanien* wollen streiken - ausgerechnet kurz vor Weihnachten. Damit könnten sie das ganze Land lahmlegen, das Weihnachtsgeschäft in Gefahr bringen und doch noch für die befürchteten leeren Regale in den Supermärkten sorgen. Beteiligen wollen sich an dem Streik die großen Transportunternehmen, zu denen tausende Lastwagen gehören. An welchen Tagen vor Weihnachten der Lkw-Streik in Spanien stattfinden soll, berichtet costanachrichten.com*.

Aktuell sind die Transportverbände in Verhandlungen mit der spanischen Regierung, es geht um bessere Arbeitsbedingungen für die Lkw-Fahrer in Spanien, aber auch um finanzielle Unterstützung für die Transportunternehmen selber. Was passieren könnte, wenn die Regierung den angekündigten Streik nicht abwenden kann, zeigten Lkw-Fahrer bereits am Mittwoch, 15. Dezember, als sie mehreren spanischen Großstädten laut hupend demonstrierten. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.