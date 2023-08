Sozialunternehmen: Zwischen Profit und Gemeinwohl

Von: Stephan Kaufmann

Teilen

Die Supermarktkette Supercoop, hier die Eröffnung der Berliner Filiale 2021, kann Lebensmittel günstiger anbieten, weil ihre Genossenschaftsmitglieder mithelfen. © Till Rimmele

Sozialunternehmen wollen den Gewinn vom Zweck zum Mittel machen – und haben es dabei nicht leicht. Ihnen fehlt eine Rechtsform, die es ihnen erlauben würde, einen großen Teil ihrer Einkünfte steuermindernd zu spenden.

Lange galt auch in Deutschland das Diktum, freier Markt und Unternehmertum seien geeignete Mittel, um Wohlstand zu schaffen und so gesellschaftliche Probleme zu lösen. Mit der großen Finanzkrise ab 2009 bekam dieses Weltbild Risse. Inzwischen ist anerkannt, dass angesichts von Klimawandel, maroder Infrastruktur, Pflegenotstand und Alterung vermehrt andere Lösungsansätze als das Gewinnstreben nötig sind.

Hier setzen Sozialunternehmen an – eine eigene Firmenspezies, angesiedelt zwischen Profit und Gemeinwohl. „Auf dem Weg in eine nachhaltige und soziale Zukunft kommt dem Sozialunternehmertum eine Schlüsselrolle zu“, so das Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo). Allerdings stehen viele dieser Firmen derzeit unter massivem Druck – auch weil es für sie in Deutschland noch keine passende Rechtsform gibt.

Zwar existiert keine einheitliche Definition für Sozialunternehmen. Von Vereinen oder Nichtregierungsorganisationen unterscheidet sie jedoch die kommerzielle Aktivität, sie machen Umsatz und Gewinn. Von „normalen“ Unternehmen, selbst wenn sie sozial orientiert sind, unterscheidet sie wiederum die Tatsache, dass der Gewinn lediglich ein Mittel ist, um gemeinnützige Ziele zu erreichen.

Biermarke Quartiermeister: Soziale Projekte in der Nachbarschaft unterstützen

Wie zum Beispiel bei der sozialen Biermarke Quartiermeister. 2010 in Berlin Neukölln gegründet, hat sich Quartiermeister inzwischen über weite Teile der Bundesrepublik ausgebreitet. Die Idee ist im Prinzip simpel: Mit einem Teil seiner Einnahmen unterstützt Quartiermeister soziale Projekte in der Nachbarschaft der Orte, wo das Bier gekauft und getrunken wird. „Aktuell geben wir zehn Prozent unserer Roherträge an die Projektförderung ab“, sagt Quartiermeister-Sprecherin Lisa Wiedemuth.

Aufgrund der fehlenden statistischen Erfassung beruht die Anzahl der Sozialunternehmen in Deutschland und Europa großenteils auf Schätzungen, die laut Tanja Sitteneder vom Ifo-Institut allerdings mit Vorsicht betrachtet werden müssen. Die EU-Kommission sei 2017 von rund 77 500 Sozialunternehmen in Deutschland ausgegangen. Einige sind am Markt tätig wie Quartiermeister, andere arbeiten im Bereich Bildung, Gesundheit und Pflege. Hier kommt das Geld unter anderem über Sozialversicherungssysteme oder öffentliche Mittel – so zum Beispiel bei Discovering Hands. Das Unternehmen nutzt den überlegenen Tastsinn blinder und sehbehinderter Menschen und bildet sie für ihren Einsatz in der Brustkrebsfrüherkennung aus.

Bei den meisten dieser Unternehmen ist es nicht nur die fehlende Gewinnmaximierung, die sie zu Sozialunternehmen macht, sondern auch ihre Organisationsstruktur. Die Supermärkte von Supercoop beispielsweise haben ihre Lieferketten fair und transparent gestaltet. Die Genossenschaft gehört ihren Mitgliedern, von denen jedes pro Monat drei Stunden mitarbeitet – an der Kasse sitzt oder Regale einräumt – um so die Kosten und damit auch die Preise zu senken. „Wir möchten die Supermärkte vom Problem zur Lösung machen“, wirbt Supercoop. Filialen gibt es unter anderem in New York, Paris und seit 2021 auch in Berlin.

Sozialunternehmen sind jung und weiblich

Da auch die Genossenschaftsmitglieder anpacken, kommt Supercoop mit nur wenigen Vollzeitstellen aus und ist damit typisch für das Segment. Sozialunternehmen sind zumeist klein, über die Hälfte von ihnen beschäftigt nur zwischen einem und neun Mitarbeitern. Laut dem Monitor des Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland 2022 erzielte in den letzten zwölf Monaten rund ein Drittel von ihnen einen Umsatz von unter 50 000 Euro, ein Viertel kam auf 50 000 bis 250 000 Euro.

Sozialunternehmen sind zudem im Durchschnitt jung – die allermeisten von ihnen wurden in den letzten 20 Jahren gegründet – und sie sind „weiblich“: Der Frauenanteil bei den Gründerinnen liegt mit etwa einem Viertel deutlich über dem im herkömmlichen Start-up-Bereich, errechnet das Ifo-Institut.

Zwei Frauen führen zum Beispiel Klara Grün, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Raumpflege „im wahrsten Sinne des Wortes sauber“ zu gestalten: Die verwendeten Putzmittel verzichten zum großen Teil auf Chemikalien, und die Mitarbeitenden werden fair und transparent entlohnt.

Die Inflation ist ein großes Problem für Sozialunternehmen

Gerade die im Handel tätigen Sozialunternehmen haben allerdings mit dem wirtschaftlichen Umfeld zu kämpfen. „Erst kam Corona, wodurch uns der Kneipenumsatz eingebrochen ist“, erklärt Wiedemuth von Quartiermeister. Ein staatlicher Überbrückungskredit wurde aufgenommen und muss nun zurückgezahlt werden. „Zudem ist die Inflation derzeit ein Riesenproblem“.

Die Menschen sparen, greifen zu kostengünstigen Produkten, worunter der Bio-Einzelhandel stark leidet. „Gleichzeitig steigen die Kosten kontinuierlich“, so Wiedemuth. „Wir verkaufen zwar so viel Bier wie nie, aber es bleibt immer weniger hängen.“ Das Ziel von Quartiermeister, pro Liter Bier zehn Prozent des Rohertrags für gemeinnützige Zwecke zu spenden, sei in diesem Umfeld nicht mehr aufrechtzuerhalten.

In der Konkurrenz mit regulären Unternehmen um Umsätze und staatliche Gelder haben die Sozialunternehmen auch noch mit einigen Extra-Schwierigkeiten zu kämpfen. Eine davon ist der Zugang zu Finanzierungen durch private und öffentliche Kapitalgeber. Zu wenig gezielte Anschlussfinanzierungen beklagten in einer Umfrage des Netzwerks Send ein Drittel aller Sozialunternehmen, knapp 31 Prozent monierten die „schwer nachvollziehbare Vergabe von öffentlichen Finanzmitteln“. Viele wünschen sich zudem, bei der öffentlichen Auftragsvergabe bevorzugt zu werden. „Schließlich dienen wir einem sozialen Zweck“, erklärt Wiedemuth.

Sozialunternehmen verfügen über keine eigene Rechtsform

Ein weiteres Zusatzproblem ist die Rechtsform. In Frankreich und Italien sind mit der „Entreprise Solidaire d’Utilite Sociale“ (Esus) und der „Societa‘ Benefit“ (SB) eigene Rechtsformen verfügbar, was ein Grund dafür sein mag, dass es dort wesentlich mehr Sozialunternehmen gibt als hierzulande.

In Deutschland „existiert eine eigens auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Rechtsform derzeit nicht“, erklärt Tanja Sitteneder vom Ifo-Institut. Die meisten Sozialunternehmer:innen müssten sich für oder gegen den Gemeinnützigkeitsstatus entscheiden. Oder sie wählen hybride Organisationsformen, die es ihnen ermöglichen, unternehmerisch tätig zu sein, Gewinne zu erwirtschaften und gleichzeitig ihre gemeinnützigen Ziele zu verfolgen und von etwaigen steuerlichen Vorteilen zu profitieren. „Allerdings können diese hybriden Organisationsformen komplex und kostspielig sein.“

Insgesamt, so Quartiermeister-Sprecherin Wiedemuth, brauche es eine Rechtsform, die den Sozialunternehmen eine weitgehende unternehmerische Freiheit gewähre, auch bei der Verwendung der Mittel. Ein Problem sei, dass man in Deutschland pro Jahr nur maximal 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte steuermindernd spenden dürfe. „Das macht bei uns aber keinen Sinn, da die Spendentätigkeit ja quasi unser Zweck ist“, erklärt Wiedemuth und verweist auf den Fall Lemonaid.

Die soziale Getränkefirma Lemonaid wird vom Finanzamt der „verdeckten Gewinnausschüttung“ beschuldigt

Die Getränkefirma überwies pro verkaufter Flasche einen festen Betrag an den gemeinnützigen Verein „Lemonaid & Charitea e.V.“, der mit dem Geld Sozialprojekte in den Tee-Anbaugebieten unterstützte. Die Verbindung zwischen Getränkefirma und Verein läuft über einen Sponsoring-Vertrag. Vergangenes Jahr aber bekam Lemonaid Ärger mit dem Finanzamt, das die Zahlungen an den Verein nicht als Sponsoring anerkannte, da es an einer „Gegenleistung des Vereins“ mangele. Die Behörde sah daher eine „verdeckte Gewinnausschüttung“ vorliegen und forderte Steuernachzahlung. Lemonaid hätte die Zahlungen auch als Spende deklarieren können – dafür aber waren seine Zahlungen zu hoch – höher als es das deutsche Recht steuermindernd zulässt.

Um die soziale und nachhaltige Entwicklung zu fördern und Sozialunternehmen zu unterstützen, so Sitteneder, sei daher ein Abbau von Bürokratie notwendig, ein erleichterter Zugang zu Finanzierung, angemessene rechtliche Rahmenbedingungen sowie gesellschaftliche und finanzielle Wertschätzung. Das könnte das Sozialunternehmertum deutlich stärken. „Was wäre, wenn möglichst alle Unternehmen sozial oder ökologisch tätig sind? Dies könnte zu einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel führen.“

Von Stephan Kaufmann