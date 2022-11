Lindner rechnet mit 83 Milliarden Euro für Energiepreisbremsen

Von: Moritz Serif

200 Milliarden Euro ist das Sondervermögen schwer. Finanzminister Lindner hat einen Wirtschaftsplan vorgestellt. Mehr Geld soll es für Geflüchtete geben.

Berlin – Finanzminister Christian Lindner rechnet für das kommende Jahr mit Kosten von rund 83 Milliarden Euro für die geplanten Preisbremsen für Strom und Gas. Das geht aus dem Wirtschaftsplan für das 200-Milliarden-Sondervermögen hervor, der der Deutschen Presse-Agentur zusammen mit dem überarbeiteten Haushaltsentwurf für 2023 vorliegt.

Die 200 Milliarden Euro zur Abfederung der hohen Energiepreise sollen bis 2024 ausreichen, mehr als die Hälfte davon verplant der Finanzminister allerdings bereits für das kommende Jahr. Davon dienen rund 15 Milliarden Euro für die Beteiligung an dem angeschlagenen Versorger Uniper.

Lindners Haushalt: Mehr Geld für Geflüchtete

Mit dem Entwurf schlägt der Politiker dem Bundestag auch vor, rund 153 Millionen Euro mehr als geplant für Integrationskurse für ukrainische Geflüchtete auszugeben. Zuvor gab es Berichte darüber, dass der Finanzminister bei Entschädigungen für Holocaust-Überlebende sparen wollte. Außerdem sind rund 140 Millionen Euro mehr für die Rohölversorgung der für Nordostdeutschland wichtigen Raffinerie PCK Schwedt vorgesehen.

Auch zahlreiche bereits beschlossene Entlastungsmaßnahmen wie der Heizkostenzuschuss und die Wohngeldreform mit Mehrkosten von alleine 2,2 Milliarden Euro tauchen auf. Die Entscheidung, den CO 2 -Preis im kommenden Jahr nicht ansteigen zu lassen, kostet den Bund laut Entwurf zudem rund zwei Milliarden Euro.

Unklar, wie viel Schulden Lindner aufnehmen darf

Wie viele Schulden Lindner im kommenden Jahr trotz Schuldenbremse aufnehmen darf und will, geht aus der Vorlage nicht hervor. Es ist jedoch absehbar, dass wegen der schlechten Konjunkturerwartung mehr Kredite erlaubt sind als bisher gedacht. Im Gegenzug muss Lindner aber auch mit mehr Ausgaben rechnen. Allein Zinszahlungen für alte Kredite dürften sich dem Finanzminister zufolge auf 38 Milliarden Euro summieren.

Zudem äußerte sich Lindner zur staatlichen Altersvorsorge. „Ich möchte, dass wir die Kapitalmärkte für uns arbeiten lassen. Deswegen werden wir 2023 die Aktienrente einführen“, erklärte er. Was ein anderer Mitgliedsstaat der EU wie Schweden könne, das müsse auch in Deutschland „in Lichtgeschwindigkeit“ passieren können, sagte er vor den rund 800 Teilnehmern des Bundeskongresses.

Lindner warnt vor China

Lindner warnte in seiner Rede zudem vor einer zu starken Einflussnahme Chinas in Deutschland. „Mir ist nicht geheuer dabei, welche große Abhängigkeit Teile der deutschen Wirtschaft von dem chinesischen Markt haben“, sagte er. Es sei in Ordnung, wenn deutsche Unternehmen mit China Geschäfte machten. Aber deutsche Investoren dürften umgekehrt nicht in gleicher Weise in China tätig werden. (mse/dpa)