Kredit beim Solar-Bau: KfW-Hilfen für viele nur schwer zu bekommen

Von: Patricia Huber

Eine neue Solaranlage ist teuer. Der Staat unterstützt hier eigentlich mit einem KfW-Kredit – doch der ist gar nicht so leicht zu bekommen.

Berlin – Den Strom für den eigenen Haushalt ganz einfach selbst erzeugen: Bei den derzeitigen Strompreisen klingt das für viele Hauseigentümer:innen verlockend. Mit dem Bau einer eigenen Solaranlage können sich Hausbesitzer:innen jedenfalls in Teilen oder sogar ganz unabhängig machen. Doch günstig ist das nicht. In der Regel kostet eine Photovoltaikanlage (PV) zwischen 7000 und 12.000 Euro. Dafür gibt es auch eine Förderung, doch die Sache hat einen Haken.

KfW-Förderkredit: Zahlreiche Banken lehnen ihn ab

Der Förderkredit der KfW für Erneuerbare Energien soll helfen, den Solarausbau voranzutreiben. Hierfür gibt es bereits Kredite ab einem effektiven Jahreszins von 4,75 Prozent. Die Rückzahlung des Kredits erfolgt dann über die jeweilige Hausbank. Doch hier liegt das große Problem: Denn viele Banken lassen sich nicht auf den KfW-Deal ein. „Das Programm hatten wir noch nie“, sagt ein Bankberater gegenüber n-tv.de. Er arbeitet mit über 500 Finanzinstituten zusammen – doch kein einziges bietet den Erneuerbare-Energien-Kredit an.

„Einer der Gründe wird sicher sein, dass sich das Programm nicht lohnt. Die Verwaltungskosten machen das für die Banken unwirtschaftlich“, so der Bankberater gegenüber dem Nachrichtenportal. Somit existiert der Kredit zwar, aber für zahlreiche Bankkunden ist er kaum zu bekommen. Laut n-tv.de bieten unter anderem die Sparda-Bank, die Bausparkasse Schwäbisch-Hall, die DKB, die DSL-Bank und etliche weitere Sparkassen und Volksbanken die Förderung gar nicht an.

Den Kredit für eine Solaranlage zu bekommen, ist gar nicht so einfach. (Symbolfoto) © Smileus/stock.adobe.com

Solaranlagen-Förderung: „Keine Bank will das finanzieren“

Auch in Fachforen zum Thema zeigen sich etliche Hausbauer:innen frustriert. „Man kommt kaum an diese ‚tolle‘ Förderung ran“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer ärgert sich: „Vergiss die KfW-Förderung. Wollte auch das KfW-Darlehen […], keine Bank will das finanzieren.“ Laut KfW würde „keinerlei Diskriminierung“ stattfinden und alle Zielgruppen seien „in gleicher Weise antragsberechtigt“, so n-tv.de.

Doch am Ende entscheiden die Banken. Hier rät die KfW zu Beharrlichkeit – doch das dürfte in den wenigsten Fällen nützlich sein. Am Ende bleiben die PV-Anlagen-willigen Hausbauer:innen auf den Kosten sitzen, oder überlegen sich den Bau der Anlage doppelt. Letzteres dürfte auf keinen Fall im Interesse von Robert Habecks Solaranlagen-Ausbau-Plan sein. (ph)