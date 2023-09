Wassersparen: Mehr als nur ein Tropfen

Dusche, Toilette und die Avocado

Über den Wasserverbrauch und das -sparen gibt es viele populäre Irrtümer. Die Frankfurter Rundschau klärt sie auf.

Laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lag der durchschnittliche Trinkwassergebrauch pro Person und Tag im vergangenen Jahr bei 125 Litern. Gerade an heißen Sommertagen wird dieser Durchschnitt jedoch deutlich überschritten. Erste Regionen arbeiten daher bereits an Plänen, wie das Wasser im Notfall rationiert werden kann. Doch in Sachen Wassersparen kann jede und jeder Einzelne etwas tun – zumindest, wenn man die maßgeblichen Verbräuche kennt und weiß, welche populären Irrtümer manchmal effektive Einsparungen verhindern.

Irrtum 1: Sparen geht nur, wenn der Wasserhahn aus ist.

Klar: Am meisten ist gespart, wenn nichts verbraucht wird. Doch auch beim Verbrauchen lässt sich der Wasserbedarf deutlich reduzieren. Das geht sowohl bei Wasserhähnen als auch bei Duschköpfen mit Spareinsätzen. Diese reduzieren den Wasserdurchlauf, indem sie dem Wasserstrahl etwas Luft beimischen. Im Baumarkt finden sich solche Einsätze für unter zehn Euro, die den Durchfluss zum Beispiel auf acht Liter pro Minute begrenzen. Abhängig von Armatur und Wasserdruck kann es sonst das Doppelte sein. Ikea gibt sogar an, mit einem eigens entwickelten Sprayaufsatz den Durchfluss um bis zu 95 Prozent zu senken. Wer ohnehin neue Armaturen einbaut, kann zudem auf Sensoren zu setzen: Die verhindern, dass etwa beim Zähneputzen oder Händeeinseifen das Wasser weiter läuft. Zudem lässt sich beim Wasserhahn und bei der Dusche doppelt sparen: Denn wer den Wasserverbrauch dort reduziert, senkt auch den Warmwasserverbrauch. Und der kostet nicht nur Wasser, sondern auch Heizenergie.

Irrtum 2: Der größte Verbraucher im Haushalt, ist die Dusche.

Tatsächlich macht der Posten Baden/Duschen/Körperpflege laut dem BDEW mit 36 Prozent den größten Posten bei der Trinkwasserverwendung in Haushalten aus. Doch weil hier mehrere Tätigkeiten zusammengefasst sind, ist der zweite Platz um so interessanter. Auf dem landet mit 27 Prozent: die Toilettenspülung. Und die ist ein unterschätzter Sparkandidat. Bei einer alten Spülung können schon mal zehn Liter pro Spülvorgang in der Kanalisation landen. Modernere Spülungen sind sparsamer und bieten zudem entweder eine Start-Stop-Automatik oder eine zweite Taste für geringere Spülmengen. Hat ein WC keinen Spülkasten, sondern zieht das Wasser direkt aus der Leitung, hilft eine Spülstromregulierung, bei der sich die Menge individuell einstellen lässt. Wird in einem Vier-Personen-Haushalt pro Person täglich fünf Mal die Spülung betätigt und von einem Zehn-Liter-Spüler auf einen mit drei Litern Verbrauch umgestellt, spart das im Jahr 51 100 Liter Wasser. Die Preise für Trink- und Abwasser unterscheiden sich regional stark, laut dem Vergleichsportal Verivox liegt der durchschnittliche Preis pro Kubikmeter bei vier Euro. Für das Jahr ergibt sich durch die Sparspülung damit eine Ersparnis von gut 200 Euro.

Irrtum 3: Es sind doch nur ein paar Tropfen

Wie sich Kleinigkeiten summieren können, zeigt das Beispiel tropfender Wasserhahn. Selbst, wer keinen tropfenden Hahn zu Hause hat, kann etwa auf blitzrechner.de/wassertropfen/ einmal ausprobieren, wie viel Liter zusammenkommen, wenn alle paar Sekunden ein Tropfen fällt. Sind es alle drei Sekunden, summiert sich das bereits auf 7,2 Liter am Tag und damit auf gut 2600 Liter jährlich. Monetär schlägt das mit dem Durchschnittspreis von vier Euro pro Kubikmeter zwar nur mit gut zehn Euro jährlich zu Buche – doch die Wassermenge würde ausreichen um mehr als drei Menschen für ein Jahr mit Trinkwasser zu versorgen.

Irrtum 4: Baden verbraucht mehr Wasser als Duschen.

Das hängt von mehreren Faktoren ab: Der Duschzeit, aber auch dem Wasserdruck, der Duschbrause und damit den pro Minute verbrauchten Litern, sowie dem Fassungsvermögen der Badewanne. Bei einer durchschnittlichen Wanne mit 150 Litern und einem Sparduschkopf, der zehn Liter pro Minute durchlässt, liegt die Grenze also bei 15 Minuten. Wer länger duscht und dabei das Wasser permanent laufen lässt, kommt nicht sparsamer weg als bei einem Vollbad.

Irrtum 5: Wenn wir in Deutschland weniger Wasser verbrauchen, haben wasserarme Weltregionen nichts davon.

Wenn wir nur auf das Wasser schauen, das aus dem Hahn, der Dusche oder Toilettenspülung kommt, dann stimmt das. Doch das ist nicht einmal der größte Anteil des Wasserbedarfs der meisten Menschen in den Industrieländern. Wasser steckt auch in Lebensmitteln und technischen Geräten, in Kleidungsstücken und Spielzeug, das wir kaufen. Es wird für die industrielle Produktion eingesetzt oder für die Bewässerung bei der landwirtschaftlichen Erzeugung. Fachleute sprechen hier von „virtuellem Wasser“ und einem „Wasserfußabdruck“. Der gibt die Menge des direkt und indirekt – also virtuell – verbrauchten Wassers an. Laut Umweltbundesamt (UBA) hinterlässt jede Person in Deutschland einen Wasserfußabdruck von rund 2628 Kubikmetern jährlich – das sind 7,2 Kubikmeter oder 7200 Liter täglich. Und dieser Fußabdruck betrifft nur zu einem kleinen Teil hiesiges Wasser: Der mit 86 Prozent größte Teil für die in Deutschland konsumierten Waren wird im Ausland verbraucht. Für Kleidung sind es laut UBA sogar nahezu 100 Prozent. Der Bedarf virtuellen Wassers lässt sich durch weniger Konsum, langlebigere Produkte und eine ressourcensparendere Herstellung reduzieren.

Irrtum 6: Wer Wasser sparen will, darf keine Avocado essen.

Rund 1000 bis 1500 Liter Wasser braucht es für den Anbau von einem Kilogramm Avocado. Verglichen mit Kartoffeln, Möhren oder Gurken aus hiesiger Produktion ist das tatsächlich viel – dieses Gemüse benötigt nur etwa zehn bis 30 Prozent der Wassermenge. Die Frage ist allerdings, welches Nahrungsmittel die Avocado in der Praxis ersetzt. Denn wer wassersparend speisen will, hat deutlich größere Hebel: So rechnet etwa die Umweltorganisation WWF vor, dass Käse in der Herstellung pro Kilo rund 3000 Liter Wasser benötigt – ein Kilo Rindfleisch sogar 15 500 Liter.

Irrtum 7: Benutztes Wasser gehört in den Abfluss.

Das kommt auf das Wasser an. Abgießwasser von Nudeln oder Kartoffeln eignet sich gut zum Gießen von Pflanzen. Nur sollte das Wasser vor dem Gießen abkühlen und beim Nudelwasser die Salzmenge minimiert werden. Und auch das Wasser aus Kondenswäschetrocknern lässt sich noch verwenden: Zum Befüllen eines Dampfbügeleisens oder auch zum Putzen. Und für die Toilettenspülung ist es ebenfalls noch gut.