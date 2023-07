Schwächelnder Riese

Von: Stefan Winter

Das Geschäftsklima verschlechter sich vor allem im Mittelstand. © dpa

In Deutschland und Europa herrscht ökonomische Flaute. Die Industrie reagiert nervös und fordert die Ampel-Regierung auf, bürokratische Fesseln zu lösen.

Die Wirtschaft der Eurozone steckt weiter in der Flaute. Während Frankreich und vor allem Spanien aktuell überraschend gut abschneiden, zieht die Stagnation im größten Mitgliedsland den Durchschnitt nach unten: Deutschland hatte bereits am Freitag von Nullwachstum im zweiten Quartal berichtet. Damit setzt sich ein Trend fort, der begonnen hat, bevor Zinsen und Energiepreise stiegen: In sieben der vergangenen zehn Quartale schnitt die deutsche Wirtschaft schwächer ab als der Durchschnitt der Euroländer.

In den Monaten April bis Juni wuchs die Wirtschaftsleistung der 19 Staaten in der Eurozone um 0,3 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Montag mitteilte. Das bedeutet eine leichte Verbesserung gegenüber der Stagnation vom Jahresbeginn. Mittlerweile steht aber seit bald zwei Jahren eine Null vor dem Komma, Europa befindet sich also faktisch in der Stagflation: Die Wirtschaft wächst nicht nennenswert, aber die Preise steigen trotzdem deutlich.

In der deutschen Industrie wächst deshalb die Unruhe. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, privat Miteigentümer eines Metallunternehmens, verglich Deutschland am Montag mit dem Riesen Gulliver. „So können Sie sich die Wirtschaft dieses Landes vorstellen: ein starker, aber mit vielen bürokratischen Hemmnissen gefesselter Riese.“ Die Berliner Koalition müsse „die strategische Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland wieder in den Mittelpunkt des politischen Denkens und Handelns“ stellen, sagte Dulger der Deutschen Presse-Agentur. „Der Koalitionsvertrag braucht dringend ein Update.“

Zuvor hatte Markus Steilemann, Covestro-Chef und Präsident des Chemieverbands VCI, vor einem „Klumpenrisiko“ aus hohen Energiepreisen und Steuern, schlechter Infrastruktur, Fachkräftemangel, Digitalisierungsstau und Bürokratie gewarnt. „Der Glaube an den Standort Deutschland schwindet“, sagte Steilemann. Die Bundesregierung müsse handeln, „damit Deutschland nicht zum Abstiegskandidaten wird“.

Dabei kommen die großen Konzerne mit ihren weltweiten Aktivitäten derzeit besser zurecht als kleinere Unternehmen. Das Geschäftsklima im Mittelstand habe sich deutlich verschlechtert, berichteten die KFW Bank und das Ifo-Institut am Montag nach einer gemeinsamen Umfrage. Im monatlich ermittelten KFW-Ifo-Mittelstandsbarometer rutschte der Wert um gut vier auf minus 16,1 Punkte. Nachdem sich in den vergangenen Monaten vor allem die Erwartungen verschlechtert hatten, geht es jetzt vor allem mit der Beurteilung der aktuellen Lage abwärts. Dagegen sei die Stimmung in den Großunternehmen stabil geblieben.

Ifo-Chef Clemens Fuest sieht in Deutschland eine Mischung aus „kurzfristigen Problemen und längerfristigen Herausforderungen“, wie er im Deutschlandfunk sagte. Während die steigenden Zinsen alle Länder in der Eurozone gleichermaßen träfen, leide Deutschland stärker unter Energieknappheit und Fachkräftemangel. „Man hat sich entschieden, das Stromangebot zu begrenzen“, sagte Fuest mit Blick auf Atom- und Kohleausstieg. Daran ändere auch der von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geforderte Industriestrompreis nichts.

Einzelhandel Die Konsumzurückhaltung der Menschen hat dem Einzelhandel in Deutschland im ersten Halbjahr zugesetzt. Bereinigt um Preiserhöhungen (real) verringerte sich der Umsatz um 4,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Einschließlich Preiserhöhungen hatten die Händler dagegen 3,6 Prozent mehr in der Kasse als im Vorjahreszeitraum. Die Differenz spiegele das deutlich gestiegene Preisniveau im Einzelhandel wider, erläuterte die Behörde. Die Entwicklung war im Lebensmittelhandel besonders deutlich. Dort sank der Umsatz real um 5,8 Prozent, nomimal wurde ein Plus von 7,6 Prozent verzeichnet. Ursache waren die gestiegenen Nahrungsmittelpreise, in der ersten Jahreshälfte der stärkste Preistreiber der Gesamtteuerungsrate. dpa

In Europa schwächele vor allem das verarbeitende Gewerbe, erklären die Fachleute des Vermögensverwalters Bantleon. „Das geografische Zentrum der Industrieschwäche ist Deutschland“, schreiben sie in einer aktuellen Analyse. „Der Pessimismus zieht immer weitere Kreise und ist mittlerweile auch im Herzstück der deutschen Industrie – dem Fahrzeugbau – angekommen.“ Die Autoindustrie registriert zum Teil deutlich schwächere Auftragseingänge und steuert im Herbst auf Auslastungsprobleme zu.

Die Bantleon-Volkswirte und -Volkswirtinnen, deren Prognosen in der Vergangenheit verlässlich waren, sehen die nächsten Monate trübe: „Für das zweite Halbjahr mehren sich die Indizien, dass die Wirtschaft der Eurozone schrumpft.“ Das gilt auch für Deutschland, wo die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose erst Ende April auf 0,4 Prozent verdoppelte. Der Internationale Währungsfonds sagte jüngst bereits 0,3 Prozent Schrumpfung voraus, und KFW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib sagte am Montag: „Eine positive Wachstumsrate im Gesamtjahr 2023 ist inzwischen außer Reichweite.“

Hoffnungsschimmer in Europa kamen zuletzt aus Spanien und Frankreich. Im zweiten Quartal wuchs die Wirtschaft dort um 0,4 und 0,5 Prozent, beide Länder lagen damit wie schon in den vergangenen Quartalen über dem Durchschnitt.

Den Ausreißer spielt wieder einmal Irland, wo die Wirtschaft laut der offiziellen Schätzung um 3,3 Prozent wuchs. Im ersten Quartal sei sie dagegen fast genauso stark geschrumpft. Das kleine Land beherbergt die Europazentralen großer Technik- und Pharmakonzerne, deren Buchungen die Statistik massiv beeinflussen.

