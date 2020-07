Scholz und Altmaier zum Rapport

Hat die Finanzaufsicht im Wirecard-Skandal Fehler gemacht? Welche Verantwortung trägt die Bundesregierung? Dazu müssen der Finanz- und der Wirtschaftsminister in einer Ausschuss-Sondersitzung des Bundestages Rede und Antwort stehen.

Der Staat soll zahlen Entschädigung:Anleger von Wirecard, die ihr Geld verloren haben, fordern mit einer Petition, „private Anleger jetzt und zuerst von staatlicher Seite zu entschädigen“. Der Steuerzahler soll also für ihre Verluste einstehen. Die Unterzeichner rechtfertigen das damit, dass die staatlichen Aufsichtsorgane in dem Bilanzskandal versagt hätten.



Argumentation:„Ich bin mir durchaus der Risiken des Aktienmarktes bewusst und würde im Normalfall auch nicht nach staatlicher Unterstützung rufen“, schreibt einer der Unterzeichner. „Ich finde jedoch, dass dieser Fall im Speziellen anders gelagert ist. Hier scheinen wirklich alle zur Kontrolle berufenen Institutionen – warum auch immer – durch großzügiges kollektives Augenschließen und Sich-Wegducken eine wahrscheinlich schon seit vielen Jahren „gefakte“ Wachstumsstory erst ermöglicht zu haben.“



Aktionärsschützer:Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz findet die Petition „aus Sicht der betroffenen Anlegerinnen und Anleger nachvollziehbar“. Sie selbst prüfe die Durchsetzung von Schadensersatz mit Blick auf sämtliche Anspruchsgegner – neben dem Unternehmen und den Managern sind das auch die Buchprüfer und die Finanzaufsicht. Auch eine etwaige Staatshaftung werde geprüft.



Petition:Wer die Petition unterzeichnen will, kann das hier tun:

openpetition.de/!vpfjr

Die Rolle der Bundesregierung in dem Skandal um den inzwischen insolventen Dax-Konzern Wirecard ist Thema einer Sondersitzung des Bundestags-Finanzausschusses am Mittwoch kommender Woche. Darauf einigten sich die zuständigen Obleute der Bundestagsfraktionen bei einem Treffen am Montag. In der Sitzung sollen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Rede und Antwort stehen.