Günstig, sonnig, sicher: In diesem Land können Sie Ihren Ruhestand besonders sorglos genießen

Von Lisa Mayerhofer

Wer will seinen Ruhestand nicht unter Palmen genießen? Ein Ranking zeigt, welche Länder Rentnerinnen und Rentnern das beste Leben verheißen. Der Sieger liegt in Europa.

Lissabon – In Deutschland zeigt sich der Mai regnerisch und kühl – während man in anderen Ländern schon die Sonne am Strand genießen kann. Da wächst die Sehnsucht nach einem Aufenthalt im Süden. Ein Ranking zeigt, welche Länder sich dabei vor allem für Ruheständler am besten eignen.

Der „Global Retirement Index 2023“ des US-amerikanischen Reisemagazins International Living hat zehn Länder aufgelistet, die viel Sonne, aber wenig Lebenshaltungskosten bieten – also ideal für Rentner und Rentnerinnen sind. Auf Platz 1 hat es sogar ein europäisches Land geschafft: Portugal

Paradies für Rentebeziehende: Portugal auf Platz eins

Das westeuropäische Land ist nicht nur ein beliebtes Reiseziel, sondern kann auch Ruheständlern und Ruheständlerinnen, die hier länger verweilen wollen, viel bieten: Das Land auf der iberischen Halbinsel verfügt nicht nur über schöne Strände, Küsten und Städte, sondern lockt auch mit einem milden Klima und einer guten Gesundheitsversorgung. Dazu kommt, dass die Lebenshaltungskosten in dem Land niedriger sind als in Deutschland.

Traumhafter Strand an der Algarve in Portugal. Das Land hat es im „Global Retirement Index 2023" auf Platz eins geschafft.

Und obendrauf kommen sogar noch Steuervorteile für deutsche Rentner und Rentnerinnen: Sie können, wenn sie zum ersten Mal nach Portugal ziehen und länger als sechs Monate dort leben, einen Sonderstatus beantragen. Dann zahlt man zehn Jahre lang einen pauschalen Steuersatz von zehn Prozent auf sein Ruhegehalt aus dem Ausland, berichtet das Handelsblatt. Andere Einkünfte aus dem Ausland, wie etwa Einkommen aus Zinsen, seien dabei von der Steuer freigestellt.

Welche europäischen Länder es noch in die Top Ten geschafft haben

Doch wo lässt sich noch gut die Rente verbringen? Auf Platz 2 und 3 des „Global Retirement Index 2023“ landen die vor allem für US-Senioren und -Seniorinnen interessanten Länder Mexiko und Panama. Von den europäischen Ländern hat es das auch bei deutschen Rentnern und Rentnerinnen sehr beliebte Spanien auf Platz 6 geschafft. Direkt darauf folgen mit Griechenland, Frankreich und Italien drei weitere Länder in Europa.

Rubriklistenbild: © homydesign/imago