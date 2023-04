Säfte von Eckes-Granini: Bereit für das „next level water“?

Der deutsche Fruchtsafthersteller Eckes-Granini erholt sich von der Corona-Krise und will zur „love brand“ werden.

Für Anhängerinnen und Anhänger der deutschen Sprache ist die Pressekonferenz des Fruchtsaftherstellers Eckes-Granini eine emotionale Belastungsprobe. In dem Familienunternehmen aus dem rheinland-pfälzischen Nieder-Olm wird offenbar „Denglisch“ gesprochen, eine eigenartige Mischung aus Deutsch und Englisch. Die Ananas ist hier die „pineapple“, die Vorteile eines Produkts sind „benefits“, die Unternehmensstrategie lautet: Man wolle aus top brands künftig love brands machen - zu Deutsch: Aus sehr guten, bekannten Marken sollen von den Kundinnen und Kunden geliebte Marken werden.

Neue Produkte des deutschen Traditionsunternehmens, das der Familie Eckes-Chantré gehört, heißen etwa „Granini Fresh“, „Juicy Balance“ und „Functional Water“, welches mit „Dein Next Level Water“ beworben wird. Dabei geht es ja auch anders: Der seit 1958 hergestellte Fruchtsaft mit dem eher „langweiligen“ Namen Hohes C ist nach wie vor ein Verkaufsschlager der Gruppe, die Marke steuert 18 Prozent zum Umsatz bei.

Tim Berger, Chef von Eckes-Granini, erklärte am Mittwoch vor Journalistinnen und Journalisten, dass seine Gruppe regelmäßig Tests und Umfragen unter Verbraucher:innen durchführe und die nun einmal ergeben, dass die Mehrheit diese Art von Sprache wolle. „Manchmal klingt das Englische etwas spannender“, sagte er. Sicher ist die Nutzung von Anglizismen auch nicht auf Eckes-Granini beschränkt, sondern ein allgemeiner Trend auch im Wirtschaftsleben. Bei Eckes-Granini scheint der aber besonders stark ausgeprägt zu sein. Der Erfolg gibt dem Unternehmen allerdings recht. Mit einem Anteil von zwölf Prozent ist Eckes-Granini Marktführer bei Fruchtsäften in Europa. Wobei der Vorsprung vor den großen Konkurrenten gewachsen ist, betonte Berger. Bis 2025 soll der Marktanteil auf 15 Prozent steigen.

Das Unternehmen setzt bei Innovationen laut eigenen Angaben vor allem auf Produkte für gesundheitsbewusstere Menschen mit wenig Zucker und wenig Kalorien.

Eckes-Granini: Größter Markt ist Deutschland

Größter Markt für die Unternehmensgruppe ist Deutschland, das im vergangenen Jahr 28 Prozent zum Umsatz beitrug, gefolgt von Frankreich mit 21 Prozent - und dann Dänemark mit neun Prozent. Schwerpunktmäßig ist Eckes-Granini in Europa vertreten, exportiert seine Säfte laut eigenen Angaben allerdings in mehr als 80 Länder weltweit.

Im vergangenen Jahr steigerte Eckes-Granini seinen Umsatz um 7,1 Prozent auf 917 Millionen Euro. Das war das stärkste Wachstum seit fünf Jahren, so der Unternehmenschef. Allerdings lag der Umsatz auch schon mal höher, 2018 waren es 985 Millionen Euro. Die Corona-Krise hinterließ aber danach ihre Spuren in der Bilanz, unter anderem weil Restaurants und Hotels geschlossen blieben und die Lieferketten gestört waren. Bis 2025 will das Unternehmen einen Umsatz von einer Milliarde Euro erzielen.

Eckes-Granini hatte Lieferkettenprobleme

Das Problem fragiler Lieferketten setzte sich auch 2022 noch fort, sagte Berger. Auch, weil der Hurrikan Ian im vergangenen Herbst die Orangenernte in den USA und teilweise auch Mexiko zu großen Teile vernichtet habe und die Pfirsichernte in Spanien wegen der großen Trockenheit schlecht ausgefallen sei.

Außerdem seien die Kosten für Rohwaren und Packstoffe, Energie und Logistik in die Höhe geschossen. Nur einen Teil dieser Mehrkosten habe das Unternehmen über Preiserhöhungen an die Kundschaft weitergeben können. Berger wollte auch auf mehrfache Nachfrage nicht verraten, wie stark Eckes-Granini die Preise erhöht hat und sich auch nicht festlegen, ob es weitere Anpassungen geben wird.

Zudem wollte der 48-Jährige, der Eckes-Granini seit August 2020 leitet und vorher bei L’Oréal arbeitete, auf Nachfrage keine Jobgarantie für die Beschäftigten seiner Gruppe abgeben. Derzeit hat das Unternehmen rund 1700 Mitarbeitende. Im vergangenen Jahr seien aus Kostengründen einige Stellen abgebaut worden, indem frei werdende Jobs nicht wieder besetzt wurden, so Berger.