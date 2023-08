Trotz Werbekrise: Streaming-Ziele bleiben bei RTL gleich

RTL korrigiert Jahresprognose: Werbeflaute trifft TV-Sender hart

Von: Patricia Huber

Die derzeitige Werbeflaute trifft auch den TV-Sender RTL stark. (Symbolfoto) © Christoph Hardt/Future Image/Imago

Der Fernsehkonzern RTL spürt die Auswirkungen der Werbeflaute. Die Prognose für das Gesamtjahr wird nach unten korrigiert.

Luxemburg – Die deutschen Privatsender kämpfen mit einer Werbekrise. RTL hat seine Jahresprognose entsprechend nach unten korrigiert, so die Mitteilung der Fernsehgruppe am Dienstag aus Luxemburg. Sowohl Umsatz als auch das bereinigte operative Ergebnis werden voraussichtlich unter den Zahlen des Jahres 2022 liegen. Dennoch hält die an der Börse gelistete RTL Group an ihren Streaming-Zielen fest.

RTL leidet unter schwachem Werbemarkt: Prognosen nach unten korrigiert

„Erhebliche Auswirkungen“ durch die Werbekrise wurden von RTL-Chef Thomas Rabe betont. Trotz erster Anzeichen einer Erholung im zweiten Halbjahr bleibt die Prognose vorsichtig. Rabe wies darauf hin, dass der deutsche Werbemarkt der schwächste unter den großen europäischen Werbemärkten ist.



Für das Gesamtjahr erwartet man, unter der Annahme von stabilen bis leicht steigenden TV-Werbeeinnahmen, einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (adjusted Ebita) von rund 950 Millionen Euro. Das ist weniger als die ursprünglich erwarteten 1 bis 1,05 Milliarden Euro. Im Jahr 2022 betrug der Gewinn von RTL noch 1,08 Milliarden Euro. Beim Umsatz rechnet die RTL Group für das Gesamtjahr mit etwa 7 Milliarden Euro. Die ursprüngliche Prognose lag bei 7,3 bis 7,4 Milliarden Euro. Im Jahr 2022 lag der Umsatz bei gut 7,2 Milliarden Euro.



Ein Vergleich der Halbjahre 2022 und 2023 zeigt einen starken Rückgang. Das bereinigte operative Ergebnis (adjusted Ebita) lag bei 250 Millionen Euro. Das ist etwa die Hälfte des Wertes des ersten Halbjahres 2022 (501 Millionen Euro). Der Rückgang in Deutschland war besonders stark: Aktuell stehen 16 Millionen Euro im Vergleich zu 191 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2022. Der Nettogewinn der RTL Group, die Teil des Bertelsmann-Portfolios ist, betrug 132 Millionen Euro. Das ist mehr als die Hälfte weniger als im ersten Halbjahr 2022 (304 Millionen Euro).

Trotz Werbekrise: Streaming-Ziele bleiben bei RTL gleich

Die RTL Group, die in mehreren Ländern tätig ist, hält trotz der Werbekrise im Fernsehgeschäft an ihren Streaming-Zielen fest. Bis 2026 sollen 10 Millionen zahlende Abonnenten und ein Umsatz von einer Milliarde Euro im Streaming-Bereich erreicht werden. Ende Juni zählte die Fernsehgruppe mehr als 6 Millionen zahlende Abonnenten (ein Plus von 34 Prozent im Vergleich zu Juni 2022), davon etwa 4,5 Millionen in Deutschland.



Im Vergleich dazu ist RTL mit seiner Jahresprognose vorsichtiger als ProSiebenSat.1 in Unterföhring bei München. Der dort ansässige, börsennotierte Konzern, der im zweiten Quartal Verluste verzeichnete, bestätigte kürzlich seine Jahresprognose. Er rechnet mit einem Umsatz zwischen 3,95 und 4,25 Milliarden Euro sowie einem bereinigten Betriebsergebnis (adjusted Ebitda) von 550 bis 650 Millionen Euro.



Beide Fernsehkonzerne haben jeweils unterschiedliche Stellenabbau-Pläne angekündigt. ProSiebenSat.1 plant, 400 Stellen abzubauen. Bei RTL Deutschland sind es 1000, hauptsächlich im Magazinbereich. RTL hatte Anfang 2022 die Magazinsparte des Hamburger Verlagshauses Gruner + Jahr übernommen. Nach einer Überprüfung des Portfolios werden zahlreiche Zeitschriften eingestellt oder wurden bereits verkauft bzw. stehen noch zum Verkauf. RTL plant, sich auf Marken wie „Stern“ und „Geo“ zu konzentrieren. (dpa/ph)