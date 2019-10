130 Filialen in Deutschland: Bekannte Möbelhauskette Roller vor dem Aus?

Zukunft unklar

von Felix Durach schließen

Eine bekannte deutsche Möbelkette steht offenbar vor dem Aus. Es betrifft 130 Filialen in ganz Deutschland. Wie die Zukunft für Roller aussieht, ist momentan unklar.

Gelsenkirchen - Sie betreibt knapp 130 Filialen in Deutschland und hat sich durch Werbung in Funk und Fernsehen, unter andrem mit Dieter Bohlen als Werbegesicht, einen Namen gemacht. Nun könnte die deutsche Möbelhauskette Roller vor dem Aus stehen. Die Discounterkette, die vor allem Möbel im niedrigeren Preissegment verkauft, will die Hälfte ihrer Firmenanteile abgeben.

Der österreichische Branchen-Riese XXXLutz hat in einer Pressemitteilung angekündigt, sich zu 50 Prozent an Roller zu beteiligen. Die Verträge zwischen den beiden Unternehmen seien sogar bereits unterzeichnet und man würde nur noch auf die Zustimmung des Bundeskartellamtes warten, teilte das Unternehmen mit Sitz in Wien mit.

Video: Möbel-Kette Roller vor dem Aus?

Möbelhaus Roller vor dem Aus? So geht es nach dem Einstieg von XXXLutz weiter

Durch die Partnerschaft erhofft sich XXXLutz eine stärkere Marktposition und das Schaffen von Zukunftsperspektiven. Der österreichische Möbel-Gigant positioniert sich damit auf dem Markt als zweitstärkstes Unternehmen. Lediglich der schwedische Branchen-Primus IKEA steht noch vor XXXLutz. Seit 2008 hält das österreichische Unternehmen auch 50 Prozent der Anteile an der Möbelhauskette Poco.

Bei Ikea sollten Sie im Übrigen darauf achten niemals diesen Fehler zu machen. Er könnte Sie sogar ins Gefängnis bringen.

XXXLutz will Namen Roller erhalten und Firma eigenständig lassen

Doch bedeutet der Einstieg bei Roller nun das Aus für das Unternehmen mit Sitz in Gelsenkirchen? Wie die XXXLutz-Gruppe mitteilt werden beide Unternehmen weiterhin unabhängig voneinander agieren und auch ein eigenständiges Management behalten. „Profitieren werden davon alle Einrichtungskunden in Deutschland durch eine größere Auswahl, schnellere Verfügbarkeiten und vor allem noch bessere Preise“, teilt die Unternehmensgruppe mit.

fd