Habeck will „Bürokratie-Dschungel“ bekämpfen – und setzt auf Praxis-Checks

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Wirtschaftsminister Robert Habeck steht zwischen Solarmodulen während seines Besuchs im Solarpark Klein Rheide. © Marcus Brandt/dpa

Die überhand nehmende Bürokratie macht vielen Menschen und Unternehmen in Deutschland das Leben schwer. Wirtschaftsminister Habeck will nun dagegen vorgehen.

Berlin – Die überbordende Bürokratie in Deutschland belastet nicht nur die Bürger und Bürgerinnen, sondern auch Unternehmen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will nun dagegen vorgehen – und so auch die Energiewende vorantreiben. Dabei will der Minister auf sogenannte „Praxis-Checks“ setzen.

Habeck will Bürokratie-Dschungel bekämpfen – mit „Praxis-Checks“

„In Deutschland ist über die Jahrzehnte ein Dschungel von Bürokratie entstanden, der nur noch schwer zu durchdringen ist“, sagte Habeck der Düsseldorfer Rheinischen Post. „Mittlerweile ist das ein echtes Investitionshemmnis. Jetzt müssen wir das Dickicht beseitigen – das ist eine ziemlich große Aufgabe.“

Sein Ministerium gehe neue Wege und habe einen Praxis-Check entwickelt, sagte Habeck. Dabei solle möglichst konkret benannt werden, welche Regelungen entfallen oder geändert werden müssen, damit Verwaltungsprozesse für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen einfacher und transparenter werden und Investitionen leichter getätigt werden können, sagte der Grünen-Politiker. „Wir denken von den Bürgern und Unternehmen aus, nicht von den Paragrafen.“

Bürokratie bei Photovoltaik-Anlagen: 50 Hindernisse identifiziert

Die Rheinische Post berichtete weiter, das Ministerium habe einen solchen Praxis-Check bereits für den Bau und den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen (PV) vorgenommen. Bei diesem „Praxis-Check Solar“ sei untersucht worden, wie die verschiedenen Vorschriften bei der Installation einer Photovoltaik-Anlage durch ein Unternehmen zusammenspielen und welche Vorschriften die Errichtung einer Anlage erschweren oder zeitlich hinauszögern. Mehr als 50 Hindernisse seien so identifiziert worden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Ministeriumskreise.

Auch die Bürgerinnen und Bürger sollen demnach künftig von rechtlichen Hürden entlastet werden, wenn sie PV-Anlagen installieren wollen. Dies werde sich beim geplanten Solarpaket 1 zeigen, das am kommenden Mittwoch dem Kabinett vorliegen solle. (lma/AFP)