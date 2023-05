Risse im Fundament

Von: Stephan Kaufmann

Menschen zelten aus Protest vor dem Ministerium für Soziale Entwicklung in Buenos Aires. Argentinien leidet unter hohen Staatsschulden und einer extremen Teuerung. © Luis Robayo/afp

Die globalen Schulden wachsen – und angesichts steigender Zinsen auch die Risiken. Das trifft vor allem ärmere Länder und kleiner Unternehmen.

Der erbitterte Streit über die Schuldenobergrenze zwischen Regierung und Opposition hat die USA an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht. Europa debattiert über eine Reform seiner Verschuldungsregeln und die Bundesregierung über ihre Haushaltsdefizite. Der Bedarf an neuen Krediten ist offensichtlich weltweit groß. Industriepolitik, Aufrüstung und Klimaschutz kosten zusätzliches Geld. Wachsende Schulden per se sind zwar keine Gefahr. Gleichzeitig zeigten sich im globalen Schuldengebäude aber zunehmend „Risse im Fundament“, warnt das internationale Bankeninstitut IIF. Angesichts steigender Zinsen geraten arme Länder wie auch kleine Unternehmen in Bedrängnis.

Klimaschutz und Industriepolitik verursachen hohe Kosten

Laut IIF wuchs der globale Schuldenberg – Staats- und Privatsektor addiert – im ersten Quartal 2023 um rund acht Billionen Dollar auf 305 Billionen. Das sind 45 Billionen mehr als vor der Corona-Pandemie. Im Verhältnis zur Weltwirtschaftsleistung hätten sich die Schulden bei 335 Prozent stabilisiert, so das IIF, das für die nächsten Jahre allerdings einen weiteren Anstieg erwartet.

Zusätzliche Kosten verursachen unter anderem Maßnahmen zum Klimaschutz und Programme zur Industriepolitik. So hat die US-Regierung beispielsweise mit dem Inflation Reduction Act ein Förderprogramm für erneuerbare Energien und Elektroautos vorgelegt, dessen Kosten sie mit 400 Millionen Dollar für zehn Jahre veranschlagt. Da die meisten der steuerlichen Förderungen aber keine festgelegte Obergrenze haben, geht die US-Investmentbank Goldman Sachs eher von 1200 Milliarden Dollar aus. Andere Länder ziehen mit Subventionen nach, wenn sie es sich leisten können, um im globalen Rennen um Technologie-, Klimaschutz- und Digitalmärkte nicht abgehängt zu werden.

Für zusätzliche Ausgaben sorgen laut IIF „die gewachsenen geopolitischen Spannungen und steigende Verteidigungsausgaben“. Bereits im vergangenen Jahr legten die globalen Militärbudgets um fast vier Prozent zu, in der Dekade seit 2013 habe das Plus fast ein Fünftel betragen, so das Forschungsinstitut Sipri. Diese Rechnung dürfte noch steigen, schließlich erhöhten bislang „viele der Nato-Staaten ihre Verteidigungsausgaben nur im Schneckentempo“, meldet das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo. Ohne die USA gäben die Nato-Staaten im laufenden Jahr im Durchschnitt 1,8 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Militär aus und lägen damit unter dem Zwei-Prozent-Ziel, das sich das Bündnis gesetzt hat.

Die Gesamtschulden der Schwellenländer steigen erstmals über 100 Billionen Dollar

Die erhöhten Ausgaben „beeinflussen potenziell die Kreditprofile und die Kreditwürdigkeit sowohl staatlicher wie auch privater Schuldner“, so das IIF. „Setzt sich dieser Trend fort, wird dies bedeutende Folgen für die internationalen Schuldenmärkte haben, insbesondere wenn die Zinsen hoch bleiben.“ Denn steigende Zinsen machen Kredite teuer: Habe der Zins auf Staatsanleihen 2021 noch bei durchschnittlich 1,4 Prozent gelegen, so kosteten Kredite im vergangenen Jahr 3,3 Prozent und mittelfristig gehe es weiter bergauf, meldet der Industrieländerclub OECD in der vergangenen Woche.

Ein Problem ist dies allerdings zunächst weniger für die Industrieländer, sondern eher für Regierungen des globalen Südens. Laut IIF sind die Gesamtschulden der Schwellenländer im ersten Quartal 2023 erstmals über 100 Billionen Dollar geklettert, das ist ein Drittel mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Große Kreditnehmer wie China, Mexiko, Brasilien, Indien und die Türkei finden dabei leicht Geldgeber. Abgehängt werden dagegen zunehmend viele kleinere Schwachwährungsländer, die auf Grund der höherer Zinsen als wenig kreditwürdig gelten.

Investorenvertrauen ist ein flüchtiges Gut

Ähnlich sieht es bei den Unternehmen aus. Die Banken verschärfen weltweit ihre Kreditvergabe und fordern höhere Zinsen, was Großkonzerne leicht schultern können. Die teureren Kredite „können aber insbesondere kleinere Firmen hart treffen mit der Folge vermehrter Pleiten“, so das IIF. Für die USA schätzt das Institut den Anteil der „Zombie-Unternehmen“ – das sind Unternehmen, die seit zehn Jahren am Markt sind und die drei Jahre in Folge ihre Zinsausgaben nicht erwirtschaften konnten – auf 14 Prozent aller Unternehmen.

Die schwachen Glieder in der globalen Kreditkette finden sich also vor allem bei kleineren Unternehmen wie auch bei ärmeren Ländern des globalen Südens. Gleichzeitig haben die jüngsten Pleiten mittelgroßer Regionalbanken in den USA gezeigt, dass „Risse im Fundament“ überraschend auftauchen können. Als Zweifel an der Sicherheit der Bankeinlagen aufkamen, resultierte daraus ein Run, der einige Institute in den Abgrund trieb. Die Episode „unterstreicht, wie wichtig es ist, das öffentliche Vertrauen zu stärken, um die Finanzstabilität zu erhalten“, mahnt das Bankeninstitut. Die Episode zeigt allerdings auch, was für ein flüchtiges Gut das Investorenvertrauen ist.

