Ringen um die Credit Suisse

Die Schweizer Behörden versuchen, eine Notfusion mit dem Rivalen UBS einzufädeln.

Da kommen Erinnerungen an die Finanzkrise vor 15 Jahren hoch. Damals tagten an Wochenenden immer wieder Bankenaufseher:innen, Politiker:innen und Banker:innen, um mal das eine, mal das andere Kreditinstitut zu retten - oder aber zu überlegen, wie man es abwickeln kann, ohne ganz schlimmen Schaden anzurichten. Immer musste eine Lösung gefunden werden, bevor die Börsen, zunächst in Asien, am Montagmorgen eröffneten, um mögliche Verwerfungen an den Märkten zu vermeiden,

So sieht es nun auch im Fall der Schweizer Bank Credit Suisse aus. Am Samstag und Sonntag berieten in der Schweiz Banken, Aufsichtsbehörden und Regierungsmitglieder unter hohem Zeitdruck über die Rettung des angeschlagenen Instituts. Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe lagen noch keine Ergebnisse dieser Beratungen vor. Klar ist aber: Die Schweizer Aufsicht drängt die andere große Schweizer Bank, die UBS, dazu, ihren kleineren Rivalen zu übernehmen.

Wobei klein natürlich relativ ist. Die Bilanzsumme der UBS belief sich Ende 2022 auf umgerechnet 1,0 Billion Euro, die der Credit Suisse auf umgerechnet 535,44 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Bilanzsumme der Deutschen Bank lag zuletzt bei 1,3 Billionen Euro, die der Commerzbank bei 473 Milliarden Euro.

Ohne Vertrauen kann eine Bank nicht existieren

Sowohl UBS als auch Credit Suisse gehören zu den 30 Banken weltweit, die der Finanzstabilitätsrat - ein international tätiges Aufsichtsgremium - als „too big to fail“ einstuft, da ihre Insolvenz wegen ihrer großen Vernetzung verheerende Auswirkungen auf die globale Gesamtwirtschaft haben würde. Die Schweizer „SonntagsZeitung“ schreibt, dieser Zusammenschluss, so er denn kommt, sei die „Fusion des Jahrhunderts“. Die Anbahnung solcher Mega-Zusammenschlüsse dauert normalerweise Monate. Doch dieses Mal muss es schnell gehen.

Alleine vergangene Woche hat die Aktie der Credit Suisse fast 30 Prozent verloren, auf ein Jahr gesehen sind es mehr als 73 Prozent. Die Anleger:innen haben offenbar trotz massiver Stützungsversuche der Schweizer Notenbank vergangene Woche das Vertrauen in das Institut verloren.

Und ohne Vertrauen, dass muss man ganz klar sagen, ist eine Bank geliefert, selbst wenn ihre Probleme eigentlich gar nicht so groß sind. Denn dann ziehen Kund:innen - irgendwann auch mehr und mehr panisch - ihr Geld ab, eine Abwärtsspirale beginnt, die schwer aufzuhalten ist.

Die meist gut informierte britische „Financial Times“ (FT) jedenfalls berichtete am Sonntagmittag, dass die UBS angeboten habe, die Credit Suisse für bis zu eine Milliarde US-Dollar zu übernehmen. Dazu planten die Schweizer Behörden die Gesetze so zu ändern, dass eine Abstimmung der Aktionär:innen für die Transaktion umgangen werden könne. So solle garantiert werden, dass der Deal noch bis Montag abgeschlossen wird. Das „Wall Street Journal“ (WSJ) berichtete ebenfalls über ein solches Angebot. Welches hieße: Die Aktionär:innen der Credit Suisse würden quasi leer ausgehen.

Steigt der Staat ein?

Bei der Credit Suisse stieß die Offerte einem weiteren Medienbericht zufolge aber auf wenig Gegenliebe. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass die Bank die Bedingungen der UBS mit Rückendeckung ihrer größten Aktionär:innen zurückgewiesen haben soll. Weder bei den beteiligten Instituten noch bei den Aufsichtsbehörden war eine Stellungnahme zu erhalten.

Zudem habe die UBS darauf bestanden, dass das Geschäft ungültig werde, sollten ihre Kreditausfallspreads, also die Absicherungen gegen einen Zahlungsausfall, um 100 Basispunkte oder mehr steigen. Da die Situation sich schnell verändere, gebe es keine Garantie, dass eine Einigung erzielt werde, hieß es in dem Bericht der „FT“ weiter.

Was an den Märkten geschehen wird, wenn keine Einigung erzielt wird? Unklar - aber für die Aktien vor allem der Credit Suisse, aber auch anderer Banken, dürfte die Talfahrt weitergehen. Das Wort Finanzkrise steht im Raum. Als eine weitere Option galt am Wochenende Berichten zufolge ein Einstieg des Schweizer Staates bei der Credit Suisse.

Mit der Übernahme durch die UBS würde die 167 Jahre lange Geschichte der Credit Suisse enden. Durch die Finanzkrise vor 15 Jahren war die Bank gut hindurchgekommen. Doch in den vergangenen Jahren häuften sich die Skandale. Es ging um Geldwäsche, Geschäfte mit Diktatoren, die Veruntreuung von Geldern, die Bespitzelung von Ex-Beschäftigten, den Vorwurf der Selbstbedienungsmentalität des Managements und zu riskante Geschäfte.

Im vergangenen Jahr wies die Credit Suisse einen Verlust von 7,3 Milliarden Franken (7,4 Milliarden Euro) aus, der Konkurrent UBS dagegen einen Gewinn von 7,6 Milliarden Dollar (7,1 Milliarden Euro ). Die Probleme mehrerer spezialisierter US-Banken in den vergangenen Tagen ließen Banktitel weltweit abstürzen - die der ohnehin angeschlagenen Credit Suisse aber ganz besonders.

