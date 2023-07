Niedrigwasser im Rhein wird erneut zum Konjunktur-Risiko

Von: Markus Hofstetter

Der Rhein führt zu wenig Wasser. Binnenschiffe können den Fluss nicht mehr voll beladen befahren. Die Folgen für die Wirtschaft könnten erheblich sein.

Berlin - Niedrigwasser auf dem Rhein kann spannend sein. Als im vergangenen Jahr der Pegel des Flusses sank, kam Erstaunliches zum Vorschein. So tauchte ein Schiffswrack auf, das Ende des 19. Jahrhunderts nach einer Explosion gesunken war.

Auf der anderen Seite jedoch ist der Wassermangel ein Hemmschuh für die Wirtschaft. Der Rhein ist Deutschlands wichtigste Wasserstraße, rund 80 Prozent aller Binnenschiffstransporte werden hier abgewickelt.

Niedrigwasser im Rhein bremst Konjunktur: Ohne Vorleistungsgüter stockt die Produktion

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Beeinträchtigungen auf dem Rhein. „Die Binnenschifffahrt kann aktuell ihre volle Ladekapazität nicht mehr ausnutzen“, sagte der Vorstand der Schifffahrtsgenossenschaft DTG, Roberto Spranzi, Ende Juni der Nachrichtenagentur Reuters. Bereits im vergangenen Jahr wurden wegen der Beeinträchtigung durch das Niedrigwasser auf dem Rhein so wenig wie noch nie seit der Wiedervereinigung transportiert. 182 Millionen Tonnen Güter wurden auf den Wasserstraßen befördert und damit 6,4 Prozent weniger als 2021, wie das Statistische Bundesamt ermittelte.

Ein Schubverband passiert die Zollburg Pfalzgrafenstein am Mittelrhein bei Kaub. (Archivfoto 2022) © Thomas Frey/dpa/Archivbild

Die Folgen für die Wirtschaft sind beträchtlich, wie der Ökonom Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research gegenüber Reuters ausführt: „Sollten die Pegelstände im Jahresverlauf ähnlich niedrig ausfallen wie 2018 oder 2022, würde das die Konjunkturerholung beeinträchtigen.“ Das wäre Gegenwind für die erwartete Erholung nach der technischen Rezession. Fehlten Vorleistungsgüter und Rohstoffe wie Öl- und Chemieprodukte oder Bauprodukte, würde die Produktion ins Stocken geraten.

Niedrigwasser im Rhein bremst Konjunktur: Schiffe können nicht mehr voll beladen fahren

Wie groß die Einbußen für die Wirtschaft sein können, zeigt das Beispiel des Jahres 2018. „Berechnungen zu den Folgen des Niedrigwasser 2018 im Rhein zeigen, dass die Industrieproduktion um etwa ein Prozent abnimmt, wenn die Pegelstände an der Messstelle Kaub die kritische Marke von 78 Zentimetern für einen Zeitraum von 30 Tagen unterschritten haben“, sagte der Ökonomen Stefan Kooths vom Kiel Institut für Weltwirtschaft in einem Beitrag der Zeit vom August 2022. Die Industrieproduktion von 2018 sei um etwa 1,5 Prozent gedrückt worden, auf Jahressicht dürfte das Niedrigwasser etwa 0,4 Prozent an Wirtschaftsleistung gekostet haben.

Das Niedrigwasser veranlasste 2022 die Transportbranche dazu, ihre Schiffe nicht mehr vollzuladen. „Wir fahren weiter, können aber nur etwa 25 bis 35 Prozent der Schiffskapazität beladen“, sagte Spranzi damals der ARD-Tagesschau. Das bedeute, dass Kunden oft drei Schiffe benötigten, um ihre Fracht zu transportieren, statt nur einem.

Auch Autofahrer in Süddeutschland bekamen das zu spüren. Laut Bundeskartellamt mussten sie Anfang August deutlich tiefer für Benzin und Diesel in die Tasche greifen als die Autofahrer im Bundesdurchschnitt, nicht zuletzt wegen der durch das Niedrigwasser gestiegenen Transportkosten.

Niedrigwasser im Rhein bremst Konjunktur: BASF hat Spezialschiff in Dienst gestellt

BASF hat aus der Situation Konsequenzen gezogen. Das Chemieunternehmen ist auf den Rhein angewiesen, 40 Prozent der Güter an seinem Stammwerk werden per Schiff transportiert. Um gegen Niedrigwasser gewappnet zu sein, wurde die „Stolz“ in Dienst gestellt. Das Spezialschiff kann die kritische Stelle bei Kaub auch bei einem Pegelstand von nur 30 Zentimetern, das entspricht einer Wassertiefe von rund 1,60 Metern, mit einer Ladung von 800 Tonnen passieren, teilte die BASF mit.

Niedrigwasser im Rhein: Politik will Fahrrinne vertiefen, Naturschützer sind dagegen

Die niedrigen Pegelstände auf dem Rhein haben auch die Politik auf den Plan gerufen. Schon im vergangenen Jahr wollte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Schiffbarkeit des Rheins auch bei extremem Niedrigwasser verbessern. Ziel ist es, die Fahrrinne von garantierten 1,90 Metern auf durchgängig 2,10 Meter in Bezug auf einen definierten Wasserstand zu vertiefen.

Gegenwind kommt von Umweltschützern, die Schäden für das Ökosystem befürchten. So heißt es vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), dass es sinnvoll wäre, die Binnenschifffahrt gezielt zu modernisieren und Innovationen durch finanzielle Anreize zu fördern, statt immer weiter in den naturzerstörenden Ausbau von Flüssen zu investieren.

Wassermangel ist nicht nur auf den Flüssen ein Problem. Bei der Durchfahrt des Panamakanals dürfen Schiffe wegen des ausbleibenden Regens teilweise nicht mehr so viel Fracht laden.