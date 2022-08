So viel müssen Sie verdienen, um im Alter über die Runden zu kommen

Vielleicht mal in die USA schauen. 401k Modell.

Tja und wer alleinerziehend mit STkl 2 3 Steuerzahlerinnen von Morgen großzieht und in Vollzeit arbeitet wird mit STkl 2 wird dabei höher besteuert als kinderlos verheiratetes Ehepaar. Macht ein monatliches Defizit von 200€ für die Allerziehende mit 3 Kindern gegenüber den kinderlos Verheirateten. Ehegatten-Spitting ist eben Schmarotzer-Splitting. Heute nicht privat vorsorgen können, weil man Kinder großzieht und zu hoch besteuert wird. Deutschland ist eben ein ultrakonservatives Land für kinderlos veheiratete Schmarotzer.... und es ist besonders bemerkenswert, dass sich natürlich alle Geschlechter diesen Status mit einem einmaligen Gang zu Standesamt ermöglichen können, während die nicht verheirateten Eltern dankbar sein dürfen, ihre Kinder und die Steuerzahlerinnen von morgen mit den STkl 1 und 2 großzuziehen. Altersarmut auf Kosten von arbeitenden nicht verheirateten Eltern für kinderlose Schmarotzerehepaare....

Diese Kalkulation suggeriert, man würde mit den eigenen Einzahlungen ein Vermögen schaffen welches man später ausbezahlt bekommt. Tatsächlich aber hängt die künftige Rente nicht von den eigenen jetzigen Einzahlungen ab, sondern davon, in welcher Höhe künftige Regierungen die Einzahlungen der künftigen Einzahler an die dann Rentner verteilen wollen. Da sich dieses Verhältnis nicht verbessern wird, wird die Realität zwangsläufig noch schlechter aussehen als in dem Rechenexempel. Das ist auch nicht ungerecht, sondern einfach nur Mathematik, und jeder der rechnen kann wusste das auch schon vorher. Nur Herr Blüm halt nicht.