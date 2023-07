„Habe als Lehrling auf den Knien geputzt“: 82-jährige Rentnerin schreibt Wut-Brief an Söder

Niedrige Rente trotz jahrelanger Arbeit? Eine 82-jährige Seniorin findet das nicht fair und schreibt einen Brief an Markus Söder. Doch die Antwort enttäuscht sie.

München – Höhere Heizkosten, teurere Lebensmittel, steigende Mieten: Das Leben in Deutschland ist in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Das bekommen besonders die zu spüren, bei denen das Geld schon vor den Preissteigerungen knapp war. Oftmals sind das die Menschen, die zwar jahrelang gearbeitet haben, aber durch einen niedrigen Verdienst jetzt eine geringe Rente haben. So wie Margarete Rodamer aus Würzburg, die 33 Jahre lang Vollzeit gearbeitet hat.

Rentnerin lebt nur knapp über Armutsgrenze: „Ungerecht“

Ihre Rente liegt nur knapp über der Armutsgrenze, wie sie inFranken.de erzählt. Doch die 82-Jährige möchte ihre Lage nicht einfach hinnehmen, weshalb sie sich mit einem Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) gewandt hat. Darin forderte sie unter anderem eine staatliche Grundrente von mindestens 1300 Euro pro Monat. Denn sie hält eine Altersgrundrente für „nicht so verletzend und beleidigend, wie auf das Sozialamt rennen zu müssen“, erklärt sie dem Nachrichtenportal.

Die gelernte Einzelhandelskauffrau findet es „ungerecht“, dass sie in ihrem früheren Job weniger verdient habe als Männer und nun auch im Alter schlechter gestellt ist. „Ich habe als Lehrling auf den Knien putzen müssen“, beklagt sie. Außerdem habe sie nun im Alter noch mehr Kosten, die sie als junger Mensch nicht hatte. „Ich kann mich nicht mehr so bewegen, wie ich will“, beschreibt sie ihre „orthopädischen“ Probleme.

Grundrente: Bayerisches Ministerium argumentiert mit „Fehlanreizen“

Hinzu kommt, dass Rodamer mit 50 Jahren krankheitsbedingt erwerbsunfähig wurde. Inzwischen wohnt sie im sozialen Wohnungsbau in Würzburg, doch auch hier sind die Heizkosten gestiegen und auch eine Mieterhöhung stehe bald an, wie sie inFranken.de berichtet. Das Antwortschreiben, welches sie vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales erhalten hat, stellt die Rentnerin nicht zufrieden.

Darin hieß es: „Eine bedingungslose Altersgrundrente mit festem Sockel oder Pauschalbeträgen wird das Äquivalenzprinzip, das maßgeblich zur Akzeptanz des Rentensystems in der Solidargemeinschaft beiträgt, verwischen und Fehlanreize setzen.“ Rodamer hingegen vertritt die Meinung, dass gar keine Fehlanreize gesetzt werden könnten. „Unsere Renten sind festgeschrieben.“ Auch die Grundrente, die Grundsicherung und das Wohngeld, worauf im Brief hingewiesen wird, kennt Rodamer bereits. (ph)