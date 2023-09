Renten-Vergleich: In diesen Bundesländern gibt es am meisten

Von: Patricia Huber

Die Renten in Deutschland sind alles andere als einheitlich. Der Rentenatlas zeigt, wo die höchsten und niedrigsten Renten gezahlt werden.

Berlin – Die Bruttoaltersrenten in Deutschland unterscheiden sich erheblich zwischen den einzelnen Bundesländern. Versicherte, die mindestens 35 Jahre eingezahlt haben, erhalten derzeit im Durchschnitt 1550 Euro Rente, wie aus dem Rentenatlas der Deutschen Rentenversicherung (DRV) hervorgeht. Dies stellt eine Steigerung von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr dar.

Renten-Gewinner: Bezüge im Saarland am höchsten

Ende 2022 waren die Renten für Männer in Nordrhein-Westfalen und im Saarland mit etwa 1845 Euro bzw. 1840 Euro am höchsten. Die niedrigsten Renten für Männer und Frauen insgesamt wurden in den ostdeutschen Bundesländern verzeichnet. Wo die Renten im Durchschnitt am höchsten und am niedrigsten waren, können Sie in folgender Tabelle nachlesen:

Viele Männer in Nordrhein-Westfalen beziehen heute eine relativ hohe Rente. Der Grund dafür sind die gut bezahlten Jobs im Bergbau, die sie in der Vergangenheit hatten. Im Vergleich zu den anderen östlichen Bundesländern sind die Renten in Ost-Berlin mit etwa 1699 Euro relativ hoch. Dies ist auf den hohen Anteil an Rentnern mit Ansprüchen aus den ehemaligen Zusatz- und Sonderversorgungssystemen der DDR zurückzuführen. Auch Frauen erhielten im Durchschnitt in Ost-Berlin mit 1501 Euro die höchsten Renten.

Rente: Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Osten am geringsten

Auffällig ist, dass die Unterschiede zwischen den Durchschnittsrenten von Männern und Frauen in Ostdeutschland kleiner sind als in Westdeutschland. Der Hauptgrund dafür ist die geringere Teilzeitbeschäftigung von Frauen im Osten. Dadurch sind die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen dort kleiner als im Westen.

Die durchschnittliche Rentenhöhe in Deutschland unterscheidet sich je nach Bundesland teils stark. (Symbolfoto) © IMAGO/Thomas Trutschel

Bei den Angaben handelt es sich um die Bruttorente. Von dieser werden noch Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen. Ein bestimmter Prozentsatz der Rente wird zudem als steuerpflichtiges Einkommen angesehen. Ob eine Veranlagung durch das Finanzamt erfolgt, hängt jedoch vor allem von den Gesamteinkünften ab.