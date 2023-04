Ruhestand: Warum bekommen Pensionäre so viel mehr Geld als Rentner und Rentnerinnen?

Von: Amy Walker

Nicht jeder erhält nach dem Arbeitsleben eine Rente. Wer im öffentlichen Dienst gearbeitet hat, bekommt eine Pension vom Staat. Und die fällt oft wesentlich höher aus, als die Rente. Warum ist das so?

Berlin – Nach dem Berufsleben sind viele überrascht, wie klein ihre Renten nach so vielen Jahren ausfällt. Die Mehrheit der Rentner in Deutschland erhalten weniger als 2000 Euro im Monat, bei den Rentnerinnen beziehen die meisten sogar weniger als 1500 Euro im Monat, wie Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen. Bei den Pensionär:innen sieht es aber ganz anders aus: Je nach Beruf erhalten diese nämlich im Schnitt zwischen 2000 und 3500 Euro im Monat. Der Höchstsatz kann sogar über 4000 Euro im Monat liegen.

Pension vs. Rente: Das sind die wesentlichen Unterschiede

Eine Pension erhalten alle, die mindestens fünf Jahre lang im öffentlichen Dienst gearbeitet haben, also etwa Beamte und Beamtinnen wie Richter:innen, Berufssoldat:innen, Lehrer:innen, usw.

Das Renteneintrittsalter beträgt für alle Beamt:innen, die ab 1963 geboren wurden, 67 Jahre. Wer älter ist, kann in der Regel etwas früher in Rente gehen. Pensionär:innen erhalten ihr Ruhegehalt aus Steuergeldern vom Staat. Rentner:innen hingegen bekommen ihre Renten von der Rentenversicherung, in die sie während des Berufslebens eingezahlt haben.

Pensionäre bekommen in Deutschland mehr Geld als normale Rentner. © Andrey Popov/Imago

Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass Pensionär:innen im Vergleich zu Rentner:innen bis zu 71,75 Prozent ihres Bruttogehalts, das sie in den letzten zwei Berufsjahren erhalten haben, bekommen. Da die meisten Menschen im Verlauf ihres Berufslebens immer mehr Gehalt verdienen, fallen die Pensionen deutlich höher aus als die Renten.

Auch bei Rentnern und Rentnerinnen spielen die letzten Berufsjahre eine wichtige Rolle, da man in der Regel dann auch am meisten einzahlt. Doch bezieht sich die Rente nicht auf die Höhe des Gehalts, sondern auf die Beitragsjahre und Faktoren wie die Rentenentgeltpunkte. Bei Pensionär:innen steigt der Anteil ihres Gehalts, das sie als Pension bekommen, pro Dienstjahr an. Pro Dienstjahr steigt der Anteil um 1,8 Prozent.

Warum bekommen Pensionäre mehr Geld als Rentner?

Es gibt mehrere Gründe, warum Pensionäre und Pensionärinnen so viel mehr Geld erhalten. Zum einen liegt das daran, dass die Pension zwei der drei Säulen in der Altersvorsorge abdeckt. Die drei Säulen bestehen aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge. Beamte können aber, weil sie beim Staat angestellt sind, keine betriebliche Altersvorsorge abschließen. Also muss der Staat für zwei der drei Säulen aufkommen.

Das deutsche Rentensystem ist auf drei Säulen aufgebaut © IMAGO/Wolfgang Filser

Das System ist dennoch nicht ganz gerecht, da nicht jeder reguläre Angestellte die Möglichkeit hat, eine betriebliche Altersvorsorge abzuschließen. Oft sie diese außerdem weniger attraktiv, als man meinen würde, weshalb sie Arbeitnehmer:innen dagegen entscheiden.

Ein zweiter Grund, warum Pensionär:innen mehr bekommen, ist, weil sie mehr Ausgaben haben. Pensionen werden voll versteuert und Pensionär:innen müssen eine private Pflege- und Krankenversicherung abschließen. Diese kann je nach Anbieter bis zu 500 Euro im Monat betragen – ein ganzer Batzen Geld also.