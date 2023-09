Kretschmann gegen Rente mit 63: „Können uns das nicht leisten“

Von: Patricia Huber

Die Rente mit 63 wird immer häufiger kritisiert. Jetzt schlägt auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine Reform vor.

Stuttgart – Die derzeitigen Entwicklungen in Deutschland sind insbesondere mit Blick auf die Rentenkassen und die Wirtschaft beunruhigend. Die Bevölkerung altert stetig und gleichzeitig wird der Mangel an Fachkräften immer gravierender. Für Baden-Württembergs Ministerpräsident, Winfried Kretschmann, ist dies ein Anlass, über eine Renten-Reform zu diskutieren.

Kretschmann fordert Renten-Reform: „Mit dem Rentenalter zielorientierter umgehen“

„Wir müssen mit dem Rentenalter zielorientiert umgehen. Wer schwer körperlich gearbeitet hat, den muss man anders behandeln als jemanden, der noch körperlich und geistig fit ist“, so der Politiker der Grünen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Er betont, dass immer mehr Menschen Wissensarbeit leisten und keine schweren körperlichen Tätigkeiten ausüben. „Darauf müssen wir unser Rentensystem besser anpassen.“

Er verwies auf den wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Dieser stellte fest, dass ein Großteil der Frührentner gut ausgebildet, überdurchschnittlich verdienend und gesund ist. „Es ist also eine irrige Annahme, die da rumgeistert, dass es hauptsächlich Dachdecker oder andere körperlich oder psychisch schwer arbeitende Menschen wären, die dieses Angebot nutzen“, sagte Kretschmann. Ursprünglich sei das Angebot für Menschen gedacht gewesen, die nicht länger arbeiten könnten. „Ein Großteil derer, die das nutzen, müsste es aus gesundheitlichen Gründen nicht machen“, kritisierte Kretschmann.

Er fügte hinzu, dass die Menschen immer älter und länger gesund bleiben. „Das muss sich im Rentensystem auswirken, denn sonst muss der Bundeshaushalt ja immer mehr für die Rente aufbringen – und das ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit“, so Kretschmann.

Gewerkschaftsbund kritisiert Kretschmann: „Längeres Arbeiten führt zu einem früheren Tod“

Die Gewerkschaften warfen Kretschmann vor, die Menschen mit „den immer gleichen zweifelhaften Reformvorschlägen“ zu verunsichern. Kai Burmeister, Landesvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), forderte eine faktenbasierte Debatte. „Die Rente mit 63 gibt es längst frühestens ab 64. Ging 2010 noch die Hälfte der Beschäftigten vor dem 64. Lebensjahr in Rente, ist es heute nur noch jeder fünfte“, teilte er am Donnerstag in Stuttgart mit. Jede Anhebung des Rentenalters kürze die Rente bei jenen am stärksten, die das höhere Alter nicht mehr erreichten, sagte Burmeister. „Es ist wissenschaftlich erwiesen: Längeres Arbeiten führt zu einem früheren Tod.“

Die „Rente mit 63“ bezieht sich auf die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren. Ursprünglich konnten Menschen mit Geburtsjahr vor 1953 bereits mit 63 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen. Im letzten Jahr lag die Altersgrenze laut Rentenversicherung bei 64 Jahren. Ab Geburtsjahrgang 1964 gibt es die abschlagsfreie Rente dann frühestens mit 65 Jahren. (ph/dpa)