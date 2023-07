Inflationsprämie Menschen im Ruhestand: Durchschnitt der Rente ist „eine beschämende Bilanz“

Von: Mark Stoffers

Teilen

Nach der Berechnung der durchschnittlichen Rente in Deutschland ist die Kritik groß. Doch Politiker Dietmar Bartsch bringt die Inflationsprämie für Rentner:innen ins Spiel.

München – Seit dem 1. Juli 2023 können sich Rentner:innen über eine Erhöhung der Rente freuen. Allerdings kommt trotz der Erhöhung durch die Rentenanpassung bei vielen Ruheständler:innen nur wenig Freude auf. Denn die Inflation und die dadurch gestiegenen Preise machen ihnen zu schaffen, sodass sie sich kaum mehr leisten können. Das liegt auch daran, dass die Rente im Durchschnitt zu niedrig angesetzt ist, um die Teuerungsrate deutlich abzumildern.

Inflationsprämie für Menschen in Rente: Durchschnitt der Rente von 1500 Euro in Deutschland ist zu niedrig

Um die gestiegene Inflation abzufangen, ist die Rente in Deutschland im Durchschnitt zu niedrig. Das geht aus einem Bericht vom Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hervor, der sich auf eine Anfrage von Dietmar Bartsch (Die Linke) an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bezieht. Er zeigt, dass Rentner:innen nach mindestens 45 Versicherungsjahren im Schnitt „nur“ 1.543 Euro Rente pro Monate erhalten.

Laut Ditmar Bartsch sei Deutschland „weit entfernt von einem gerechten System auskömmlicher Renten“. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Da würden sich viele Ruheständler:innen wohl über eine Inflationsprämie als Inflationsausgleich zusätzlichen freuen, um die Erträge aus der Durchschnittsrente in Deutschland etwas aufzupolieren.

Rente: Inflationsausgleich für Rentner:innen gefordert – Durchschnitt ist „eine beschämende Bilanz“

Aufgrund der Ergebnisse der Anfrage zog Bartsch nach Angaben des RND zunächst ein erschreckendes Fazit. Der Linken-Politiker sieht in den durchschnittlichen 1543 Euro Rente pro Monat nach 45 Jahren Arbeit „eine beschämende Bilanz der Rentenpolitik der letzten zwei Jahrzehnte“. Dass Frauen und Ostdeutsche deutlich weniger erhielten, zeige, „dass wir weit entfernt sind von einem gerechten System auskömmlicher Renten“, monierte Bartsch beim RND.

Denn nach der Ansicht von Bartsch seien die deutschen Renten im europäischen Vergleich zu niedrig und forderte zugleich eine weitere Erhöhung nach der jetzigen Rentenanpassung, um dieses Problem für Personen in Rente etwas erträglicher zu machen. Zusätzlich bedürfe es einer „Rentenerhöhung von 10 Prozent als Inflationsausgleich für alle Rentner“.

Inflationsprämie auch für Menschen in Rente – Ruheständler:innen verlieren „real weiter Kaufkraft“

Es könne nicht sein, so Bartsch laut RND, dass „Minister, Staatssekretäre und Pensionäre 3000 Euro Inflationsprämie kassieren, aber Rentner real weiter Kaufkraft verlieren.“ Doch der Linken-Politiker stellte nicht nur Forderungen, sondern brachte zumindest einen Vorschlag ins Spiel, der auf lange Sicht Rentner:innen entlasten und in absehbarer Zukunft auf eine Erhöhung der Rente im Durchschnitt abzielen könnte.

Bartsch macht sich seiner eigenen Aussage nach für eine große Reform – abseits von den Rentenreform-Plänen von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) – stark. Er tritt für eine große Rentenreform ein, für eine „Rentenkasse für alle“. Demnach solle es künftig eine Versicherung geben, in die „alle Erwerbstätigen“ einzahlten. Dazu zählt er Beamte:innen, Selbstständige, aber besonders auch Abgeordnete und Minister:innen.

Rentenerhöhung 2023: „Renten steigen deutlich“ – „hohe Preissteigerung für Rentner abgemildert“

Allerdings sahen nicht alle die Entwicklung der Rente so schwarz wie Bartsch. Gundula Roßbach, die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, erklärte beispielsweise: „Die Renten steigen auch in diesem Jahr wieder deutlich. Hierdurch wird die hohe Preissteigerung, die in diesem Jahr erwartet wird, für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner deutlich abgemildert.“

Auch Hubertus Heil konnte der Rentenerhöhung, die im Juli 2023 zum zweiten Mal in Folge anstieg, etwas Gutes abgewinnen. Der SPD-Politiker hob insbesondere die Anpassung der Renten zwischen Ost und West hervor. Denn ab jenem Monat bekommen Rentner:innen im Westen 4,39 Prozent mehr, während Ruheständler:innen im Osten sogar 5,86 Prozent auf ihre Renten obendrauf bekommen.

Höhere Rente ab Juli 2023: Heil erfreut über Angleichung bei Ost und West für Rentner:innen

„Ich freue mich besonders, dass die Rentenangleichung Ost aufgrund der positiven Entwicklung ein Jahr früher erreicht wird, als gesetzlich vorgesehen. Dazu hat auch die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro beigetragen, von der viele Menschen in den neuen Ländern profitiert haben“, erklärte Hubertus Heil zur Erhöhung der Rente ab Juli 2023.

Dennoch sehen Rentner:innen aufgrund der Inflation wohl weiterhin kritisch in die Zukunft. Abseits der Rentenanpassung würden sich viele wohl über einen Inflationsausgleich in Form einer zusätzlichen Inflationsprämie wohl freuen.