Rente 2022: Wie viel Sie ohne Abzüge hinzuverdienen dürfen

Von: Marcel Guboff

Rente 2022: Wie viel dürfen Sie ohne Abzüge hinzuverdienen? © Lino Mirgeler/dpa

Vielen Bürgerinnen und Bürgern reicht die Rente nicht und sie arbeiten weiter. Verdienen Rentner:innen aber zu viel, gibt es Abzüge. So hoch ist die Hinzuverdienstgrenze.

Hamm – Die Rente reicht vielen Menschen in Deutschland offenbar nicht aus. Immerhin gehen immer mehr Seniorinnen und Senioren ab 67 Jahren arbeiten. Im vergangenen Jahr 2021 waren es insgesamt 1,05 Millionen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linken im Bundestag hervor, aus der das Redaktionsnetzwerk Deutschland jüngst zitierte. 2010 hatte die Zahl demnach noch rund 685.000 betragen. 2015 waren es demnach knapp 792.000, im Jahr 2018 gut 968.000.

Land in Europa Deutschland Hauptstadt Berlin Bevölkerung 83,24 Millionen (2020)

Weil das Geld aus der Rente nicht reicht, verdienen sich viele etwas hinzu. Aber Vorsicht: Rentnerinnen und Rentner mit Nebenjob sollten dringend auf die Hinzuverdienstgrenze achten. Denn wer zu viel hinzuverdient, muss mit Abzügen der Bezüge rechnen. Wie hoch liegt diese Grenze?

Allgemein gilt: Rentner:innen dürfen bis zum Erreichen der sogenannten Regelaltersgrenze maximal 6300 Euro pro Kalenderjahr hinzuverdienen. Bis zu dieser Höchstgrenze gibt es keine Abzüge, wie wa.de berichtet.

Diese Hinzuverdienstgrenze ist mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie aber noch einmal angehoben worden - und das sogar deutlich. Jetzt beträgt diese Höchstgrenze sage und schreibe 46.060 Euro bei vorgezogenen Altersrenten. Das Gute für Rentnerinnen und Rentner: Diese Höchstgrenze gilt auch noch für das Jahr 2022. Das entspricht im Übrigen einem Monatsverdienst von 3.838,33 Euro brutto. Ab 2023 gilt voraussichtlich wieder die ursprüngliche Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro pro Kalenderjahr, schreibt die Deutsche Rentenversicherung auf ihrer Homepage.

Andere Hinzuverdienstgrenze bei Erwerbsminderungsrenten

Diese erhöhte Hinzuverdienstgrenze gilt nicht allerdings nicht für Erwerbsminderungsrenten. Bei der Rente wegen voller Erwerbsminderung liegt die Hinzuverdienstgrenze bei jährlich 6.300 Euro. Alles, was darüber hinaus verdient wird, wird zu 40 Prozent von der Rente abgezogen. Der Hinzuverdienstdeckel orientiert sich dabei an dem höchsten Einkommen in den vergangenen 15 Jahren.

Wieder anders sieht es bei der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung aus. In diesem Fall wird die jährliche Hinzuverdienstgrenze individuell berechnet und orientiert sich an dem höchsten Entgelt aus den letzten 15 Jahren vor dem Eintritt der Erwerbsminderung. Aktuell beträgt diese Grenze mindestens 15.989,40 Euro. Der diese Grenze übersteigende Verdienst wird nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung zu 40 Prozent von Ihrer Erwerbsminderungsrente abgezogen.