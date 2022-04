Zwangsrente mit 63: Das droht Empfängern von Hartz IV durch das Jobcenter

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Führt kein Weg zurück in den Arbeitsmarkt, droht Hartz-IV-Empfängern über 63 Jahren eine Zwangsrente. Nur unter Umständen lässt sich diese abwenden. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Hartz IV im Alter birgt auch Risiken bei der Rente. Mitunter kann es dazu kommen, dass Betroffene eine Zwangsrente bekommen. Dann sinken die Bezüge.

Berlin – Es ist wohl eine der größten Horrorvorstellungen, die ein Mensch gegen Ende seines Berufslebens haben kann: Wenige Jahre vor dem geplanten Renteneintritt droht die Arbeitslosigkeit und nach erfolgloser Jobsuche finden sich Betroffene in Hartz IV, das durch ein Bürgergeld ersetzt werden soll, wieder. Häufig sind sie zu unattraktiv für Arbeitgeber: Nach einer Einarbeitung würden sie nur noch wenige Jahre zur Verfügung stehen. Wenn Hartz-IV-Empfänger dann das 63. Lebensjahr vollendet haben, bahnt sich ein weiteres Schreckensszenario an: die Zwangsrente ab 63 bei Hartz-IV-Empfängern. Doch was ist das eigentlich?

Zwangsrente bei Hartz IV: Jobcenter können Maßnahme unter Umständen anordnen

Zwangsrente bei Hartz IV klingt auf den ersten Blick nach einer Strafe – im Alltag können Jobcenter eine solche allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen anordnen. Dass es überhaupt zu einer entsprechenden Maßnahme kommt, liegt im Zweiten Sozialgesetz begründet: Menschen, die ALG II beziehen, also Hartz-IV-Empfänger sind, werden durch SGB II § 65 Absatz 4 dazu verpflichtet, andere Sozialleistungen zu beantragen, wenn diese Vorrang haben. Dazu kann unter Umständen auch eine vorzeitige Altersrente zählen. Hartz-IV-Empfänger müssten in einem solchen Fall eine Altersrente mit Abschlägen in Kauf nehmen. Empfänger sollen derweil einen Zuschuss zu Hartz IV erhalten.

Freiwillig wird ein Hartz-IV-Empfänger mit 63 Jahren diesen Schritt allerdings nicht wählen: Denn prinzipiell spielt beim Anspruch auf Arbeitslosengeld die Tatsache, ob bereits Altersrente bezogen werden kann, keine Rolle. Ältere Arbeitnehmer haben genau wie jüngere einen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Menschen, die Leistungen von der Arbeitsagentur beziehen, haben also die Wahl zwischen einer erneuten Arbeitsvermittlung oder der Rente. Wenn sich Betroffene für das Arbeitslosengeld entscheiden, bieten sich dadurch gleich mehrere Vorteile: Das Arbeitslosengeld ist häufig höher als die Rente, das Arbeitslosengeld erhöht die Rente und es drohen keine Rentenabschläge.

Währenddessen steht unter anderem der Regelsatz bei Hartz IV vermehrt in der Kritik. Die vergangene Erhöhung von drei Euro verpufft angesichts der stark steigenden Preise in Deutschland. Hartz-IV-Empfängern geht mehr und mehr das Geld aus.

Zwangsrente mit 63: ALG I schützt vor Rente, die durch das Jobcenter angeordnet wird

Wenn sich Betroffene für den Eintritt in das individuelle oder reguläre Rentenalter entscheiden, erlischt damit gleichermaßen der Anspruch auf das Arbeitslosengeld. Während Empfänger des Arbeitslosengeld I (ALG I) nicht aufgefordert werden dürfen, vorzeitig in Rente zu gehen, sieht das bei Empfängern von Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, deutlich anders aus: Wie bereits anklang, greift dort Paragraf 65 des Zweiten Sozialgesetzbuches. Zwar gibt es per Gesetz keinen direkten Zwang, allerdings können Hartz-IV-Leistungen gestrichen werden. Dann könnte die Zwangsrente mit 63 der letzte Ausweg sein.

Rentner in Deutschland haben es derweil schwer: Durch das Entlastungspaket der Bundesregierung erhalten sie zwar während der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg Unterstützung, bei der Energiepauschale von 300 Euro sieht es für Rentner hingegen weniger gut aus.

Hartz IV: Zwangsrente betrifft Empfänger von Hartz 4 im Alter von 63 Jahren

Wie unter anderem das Ministerium für Arbeit in Nordrhein-Westfalen in einem Informationsschreiben aus dem Jahr 2022 mitteilt, können zuständige Ämter ältere Hartz-IV-Empfänger auffordern, eine vorgezogene Rente mit Abschlägen zu beantragen. Eine entsprechende Aufforderung zur Zwangsrente bei Hartz IV darf allerdings nur dann ausgesprochen werden, wenn die betroffene Person über 63 Jahre alt ist und wenn eine Rente vor der Altersgrenze von 65 Jahren überhaupt beansprucht werden darf. Schon grundständig gibt es bereits Ausnahmen, die die Politik vorsieht: Eine Frau etwa kann nur vorzeitig in Rente gehen, wenn sie ab dem 40. Lebensjahr mehr als zehn Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat und insgesamt eine Mindestversicherungszeit von 15 Jahren erreicht.

Während Jobcenter durch eine Zwangsrente ab 63 Jahren bei Hartz-IV-Empfängern unter anderem die Möglichkeit haben, Arbeitslosenstatistiken zu schönen, kann für Betroffene damit ein großes Problem einhergehen: Zwar steht der Regelsatz bei Hartz IV bereits seit längerem in der Kritik, allerdings kann eine kleine Rente, die durch einen früheren Renteneintritt zusätzlich geschmälert wird, die unfreiwilligen Rentner zu Sozialfällen machen, die ihre Existenz nicht absichern können – schon jetzt bekommt die Hälfte der Rentner weniger als 100 Euro. Eine abschlagsfreie Rente ist in der Regel erst nach 45 Jahren Berufsleben möglich – das erreichen zwar einige Arbeitnehmer vor dem 63. Lebensjahr, allerdings sind das nicht alle.

Zwangsrente mit 63 Jahren: Härtefallantrag kann vor Rentenzwang schützen

Um eine Zwangsrente bei Hartz IV ab dem 63. Lebensjahr zu verhindern, kann ein Härtefallantrag gestellt werden. Das Akzeptieren der „Verordnung zur Vermeidung unbilliger Härten bei der Inanspruchnahme einer vorgezogenen Altersrente“, wie der Antrag offiziell heißt, liegt dabei allerdings im Ermessen der Jobcenter. Gründe, die gegen eine Zwangsrente sprechen, sind unter anderem: eine Arbeitsstelle, die zeitnah angetreten wird, oder der Bezug von ALG II als aufstockende Maßnahme bei einer Vollzeitstelle.

Außerdem kann von einer Zwangsrente abgesehen werden, wenn Betroffene zeitnah eine abschlagsfreie Rente beziehen würden oder der Rentenanspruch so gering ist, dass Hartz-IV-Empfänger in der Grundsicherung bleiben würden. Wie der Landesverband Schleswig-Holstein des Sozialverbands Deutschland in einem Beitrag schreibt, ist eine weitere Möglichkeit, um eine Zwangsrente abzuwenden, wenn Betroffene versichern können, dass sie demnächst einen Job aufnehmen, bei dem mehr als 450 Euro verdient wird und die wöchentliche Arbeitszeit 15 Stunden übersteigt.

Zwangsrente durch Jobcenter: Beratungsstellen empfehlen, gegen Maßnahme vorzugehen

Über die Anerkennung dieser oder anderer Gründe entscheidet das Jobcenter in Einzelfällen. Um möglichst viel Zeit zu gewinnen und eine Zwangsrente möglichst lange aufzuschieben, empfehlen mehrere Beratungsstellen, grundsätzlich dagegen anzugehen. Jobcenter würden immer häufiger eine Zwangsrente bei älteren Hartz-IV-Empfängern anstreben. Das Portal „Ihre Vorsorge“ rät dazu, möglichst früh zu handeln, um die Auswirkungen kalkulieren zu können. Derweil will die Regierung die Zukunft der Rente sichern. Huberts Heils Plan eines Kapitalstocks für die Rente 2022 sorgt allerdings zunehmend für Kritik.

Wenn absehbar Hartz IV droht, sollten Betroffene mit ihren privaten Renten- oder Kapitallebensversicherungen in Kontakt treten und eine Vertragsänderung erwägen, die eine Kündigung des Vertrags vor Erreichen Ihres regulären Rentenalters unmöglich macht. In diesem Fall würde ein Freibetrag für Altersrücklagen in Höhe von 750 Euro pro Lebensjahr zustehen. Die Praxis der Zwangsrente durch die Jobcenter bei Hartz IV steht seit jeher in der Kritik: Gegner sehen darin häufig einen nicht akzeptablen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und macht sie teilweise unfreiwillig zu frühzeitigen Rentner. Dennoch gilt: Sollte die Zwangsrente drohen, sollten Hartz-IV-Empfänger versuchen, dagegen vorzugehen.