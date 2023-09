Rente für Waisen: Wie viel Geld bekommen Kinder nach dem Tod der Eltern?

Von: Amy Walker

Wenn ein oder sogar beide Elternteile unerwartet sterben, dann unterstützt die Rentenversicherung mit einer Rente für Waisen. Hier eine Übersicht zur Waisenrente.

Berlin – So schlimm die Vorstellung auch sein mag: Es kann natürlich passieren, dass beide Eltern oder nur ein Elternteil stirbt, bevor die Kinder volljährig sind. Sie gelten dann als Waisen. Da Kinder und Jugendliche kein eigenes Einkommen haben, sind sie auf Unterstützung vom Staat angewiesen. Einer der Hilfen kommt dann über die Rentenversicherung, mit der Halb- oder Vollwaisenrente. Wir geben einen Überblick über Anspruch, Höhe und Dauer dieser Auszahlungen.

Wer hat Anspruch auf eine Waisenrente?

Um eine Rente für Waisen beziehen zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Grundsätzlich haben alle leiblichen und adoptierten Kinder des/der Verstorbenen, sowie Pflege- und Stiefkinder, die im Haushalt gelebt haben, Anspruch auf eine Rente. Auch Enkel oder Geschwister, die von der verstorbenen Person abhängig waren, können eine Waisenrente erhalten. Die/der Verstorbene/n müssen zudem seit mindestens fünf Jahren in die Rentenkasse eingezahlt oder zum Zeitpunkt des Todes eine gesetzliche Rente bezogen haben.

Wie lange wird die Waisenrente ausgezahlt?

Grundsätzlich erhalten Kinder die Waisenrente bis zur Volljährigkeit, also bis zum 18. Geburtstag. Wer sich danach noch in einer Ausbildung befindet, kann bis längstens zum 27. Geburtstag die Waisenrente erhalten. Auch Menschen mit Behinderung können bis 27 die Waisenrente erhalten.

Wie viel Geld erhalten Waisen?

Wie viel Geld ausgezahlt wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Haben die verstorbenen Eltern oder der Elternteil bereits eine Rente bezogen, ist es recht einfach: Halbwaisen erhalten 10 Prozent, Vollwaisen 20 Prozent der gesetzlichen Rente. Wenn also ein verstorbener Elternteil zum Todeszeitpunkt eine Rente von 1000 Euro bezogen hat, dann erhalten dessen Kinder 100 Euro an Halbwaisenrente. Wenn beide Eltern verstorben sind, dann wird nur die Rente des Elternteils herangezogen, das die höhere Rente bezogen hat. Es werden also nicht beide Renten zusammengezählt. Im Beispiel von oben wären das also 200 Euro Vollwaisenrente, wenn der Bessergestellte 1000 Euro im Monat erhielt.

Wenn ein Elternteil stirbt, erhalten Kinder Unterstützung von der Rentenversicherung. © Rainer Jensen/dpa/dpa-tmn

Komplizierter wird es, wenn die Eltern in jüngeren Jahren sterben, genau genommen vor dem 65. Lebensjahr. Dann wird die Waisenrente um einen Abschlag gekürzt. Sterben die Eltern vor 62, beträgt der Abschlag 10,8 Prozent. Sterben die Eltern zwischen den Lebensjahren 62 und 65, beträgt der Abschlag 0,3 Prozent pro Monat vor dem 65. Geburtstag.

Für das Beispiel von oben würde das für eine Halbwaise, deren Elternteil vor dem 62. Geburtstag gestorben ist, eine Kürzung um 10,80 Euro bedeuten. Statt 100 Euro im Monat erhält das Kind also 89,20 Euro im Monat an Halbwaisenrente. Stirbt der Elternteil aber beispielsweise mit 63 Jahren und 2 Monaten, dann beträgt der Abschlag 6,6 Prozent. Damit verringert sich die Halbwaisenrente auf nur noch 93,40 Euro.

Für die Vollwaise, deren Eltern beide vor dem 62. Geburtstag gestorben sind, beträgt der Abschlag ebenfalls 10,8 Prozent. Auch hier gilt: Es wird nur die Rente des Elternteils mit dem höchsten Anspruch herangezogen. Wenn einer also Anspruch auf 1000, der andere nur auf 800 Euro gehabt hätte, dann erhält die Vollwaise 20 Prozent der 1000 Euro, minus den Abschlag von 10,8 Prozent. Die Vollwaise erhält also 178,40 Euro an Rente.

Was erhalten Waisen noch?

Das ist aber nicht alles, was Waisen erhalten können. Sterben die Eltern bei einem Arbeitsunfall, greift beispielsweise noch die gesetzliche Unfallversicherung. Die Kinder erhalten dann 20 Prozent des Jahreseinkommens, wenn sie Halbwaisen sind, 30 Prozent, wenn sie Vollwaisen sind. Als Erben haben die Kinder dann natürlich auch Anspruch auf das hinterbliebene Vermögen der Eltern.