Wer früher in Rente geht, soll grenzenlos dazuverdienen dürfen

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Wer früher in Rente geht, soll künftig grenzenlos hinzuverdienen dürfen. © Alejo Manuel Avila/dpa

Frührentner:innen soll laut Gesetzesentwurf der Bundesregierung künftig unbegrenzt hinzuverdienen dürfen. Abzüge soll es dann nicht mehr geben.

Berlin – Es kommt wieder Bewegung ins Renten-System. Diesmal können Rentner:innen aufatmen, die sich in Frührente befinden. Denn: Die Bundesregierung will geltende Grenzen für einen Hinzuverdienst bei vorgezogener Altersrente streichen. „Die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten wird aufgehoben und die Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten werden angepasst“, lautete es in einem Gesetzesentwurf, der der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin vorliegt.

Wie der Spiegel berichtete, habe die Bundesregierung auf der Kabinettssitzung in Meseberg den Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) befürwortet. Wer also vor dem regulären Rentenalter in den Ruhestand gegangen ist, soll künftig nicht mehr aufpassen müssen, wie viel monatlich dazuverdient wird. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Frührentner:innen sollen künftig uneingeschränkt dazuverdienen dürfen

Bislang gilt, wer als Frührentner:in noch arbeitet, muss mit einer Minderung des Rentenbeitrages rechnen. In einigen Fällen kann sogar der Rentenanspruch entfallen. Das galt auch für die vorgezogene Rente ab 63 nach 45 Beitragsjahren. Nach derzeitiger Gesetzeslage wäre ab 2023 lediglich ein Nebenverdienst von 6300 Euro im Jahr anrechnungsfrei. Nur Senior:innen, die bereits die reguläre Altersgrenze erreicht haben, dürfen unbeschränkt dazuverdienen.

Geburtsjahr Renteneintrittsalter und Renteneintritt 1956 65 Jahre und 10 Monate (Renteneintritt ab 2021) 1957 65 Jahre und 11 Monate (Renteneintritt ab 2022) 1958 66 Jahre (Renteneintritt ab 2024) 1959 66 Jahre und 2 Monate (Renteneintritt ab 2025) 1960 66 Jahre und 4 Monate (Renteneintritt ab 2026) 1961 66 Jahre und 6 Monate (Renteneintritt ab 2027) 1962 66 Jahre und 8 Monate (Renteneintritt ab 2028) 1963 66 Jahre und 10 Monate (Renteneintritt ab 2029) ab 1964 67 Jahre (Renteneintritt ab 2031)

Dem Entwurf zufolge sollen außerdem die entsprechenden Grenzen für Beziehende von Erwerbsminderungsrenten erhöht werden – und zwar auf rund 17.000 Euro um Jahr. Wer nach dem Renteneintritt also doch wieder mehr arbeiten möchte, könne dies nun unbesorgt tun, sagte Johannes Vogel, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, der Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Wir können es uns nicht leisten, auf diese Menschen und ihr großes Erfahrungswissen zu verzichten“, so Vogel. Zudem sei die Rente eine Beitragszahlung und keine Sozialleistung.

Frührente: Keine Hinzuverdienstgrenze mehr – „Arbeits- und Fachkräftemangel entgegenwirken“

Mit der geplanten Gesetzesänderung soll auch der bestehende Fachkräftemangel gemindert werden. „Durch die damit einhergehende Flexibilität beim Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand kann ein Beitrag geleistet werden, dem bestehenden Arbeits- und Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters den Entwurf.

Die neun größten Mythen zur Rente Fotostrecke ansehen

Frührente: Hinzuverdienstgrenze wegen Corona angehoben

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde im Rahmen einer befristeten Sonderregelung für die Jahre 2020 bis 2022 die Hinzuverdienstgrenze auf rund 46.000 Euro jährlich angehoben. Ohne die nun geplante Gesetzesänderung wäre sie für Beziehende der Frührente zum 1. Januar 2023 wieder auf 6300 Euro geschrumpft.

Bei der Hinterbliebenen-Rente hingegen wird weiterhin das Einkommen angerechnet, sobald es den Freibetrag übersteigt. Wer beispielsweise Witwen-Rente bezieht und nebenbei arbeitet, muss mit Abzügen rechnen. Der Freibetrag liegt nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung in den alten Bundesländern bei 950,93 Euro und in den neuen Bundesländern bei 937,73 Euro. (kas/dpa)

Zuletzt hatte sich die Bundesregierung für eine Rentenerhöhung entschieden. Die Bezüge im Westen Deutschlands haben sich im Juli um 5,35 Prozent und im Osten um 6,12 Prozent erhöht.