Arbeiten trotz Frührente: Diese Änderung wird viele Seniorinnen und Senioren freuen

Von: Constantin Hoppe

Teilen

Wer frühzeitig in Rente gehen will, kann bislang nur bis zu einer gewissen Grenze Geld hinzuverdienen. (Symbolbild) © Daniel Gonzalez/Imago

Das Bundesarbeitsministerium will die Hinzuverdienstgrenze bei der Früh-Rente streichen. Was das nun für Rentner:innen bedeutet im Überblick.

Berlin – Die Rente reicht heute bei vielen Menschen kaum noch zum Leben. Angesichts immer weiter steigender Kosten und einem sinkenden Rentenniveau müssen immer mehr Menschen im Alter Geld hinzuverdienen. Das gilt umso mehr für Personen, die schon früher in Rente gehen wollen und mit Abzüge auf die Höhe der Rente rechnen müssen.

Deshalb dürfte diese Nachricht viele Rentner:innen freuen: Die Bundesregierung will Änderungen an der Grenze beim Hinzuverdienst bei vorgezogener Alters-Rente durchführen. Für Personen, die vorzeitig in Rente gegangen sind, bedeutet das eine deutliche Entlastung.

Änderungen beim Hinzuverdienst: In Zukunft kann unbegrenzt zur Frührente dazuverdient werden

Bisher können Menschen im Ruhestand erst nach Erreichen der regulären Altersgrenze unbeschränkt nebenher arbeiten. Sonst droht eine Minderung oder gar den Wegfall des Renten-Anspruchs. Nach geltender Gesetzeslage wäre von 2023 an nur noch ein Nebenverdienst von 6300 Euro im Jahr anrechnungsfrei. Für die Jahre 2020 bis 2022 war die Hinzuverdienstgrenze im Rahmen einer befristeten Corona-Sonderregelung auf gut 46.000 Euro im Jahr erhöht worden.

„Die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten wird aufgehoben und die Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten werden angepasst“, heißt es in einem Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bisherige Vorschriften im Sozialgesetzbuch zur Frührente werden damit entfallen. Mit der Gesetzesänderung soll dem bestehenden Arbeits- und Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.

Das reguläre Renteneintrittsalter im Überblick

Geburtsjahr Renteneintrittsalter Renteneintritt ab 1955 65 Jahre und 9 Monate 2020 1956 65 Jahre und 10 Monate 2021 1957 65 Jahre und 11 Monate 2022 1958 66 Jahre 2024 1959 66 Jahre und 2 Monate 2025 1960 66 Jahre und 4 Monate 2026 1961 66 Jahre und 6 Monate 2027 1962 66 Jahre und 8 Monate 2028 1963 66 Jahre und 10 Monate 2029 ab 1964 67 Jahre 2031

Renten-Änderungen: Größerer Hinzuverdienst bei Erwerbsminderung

Die Gesetzesänderung betrifft auch die Leistungen bei der Erwerbsminderungsrente: Auch hier galt bislang eine Grenze von 6300 Euro pro Jahr, die Leistungsempfänger hinzuverdienen durften. Diese soll nun auf 17.000 Euro angehoben werden.

Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel, begrüßte das Vorhaben des Arbeitsministeriums und erklärte gegenüber der FAZ: „Wir können es uns nicht leisten, auf diese Menschen und ihr großes Erfahrungswissen zu verzichten.“ Wie die Regelungen im Detail aussehen werden, bleibt jedoch noch abzuwarten. (con/dpa)