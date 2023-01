Geld vom Staat

Arbeitnehmer:innen, die nicht mehr oder nur noch stundenweise arbeiten können, erhalten als Rentner:innen die Erwerbsminderungsrente. So hoch ist die Rente im Jahr 2023.

Hamburg – Verbraucher in Deutschland, die gar nicht mehr oder nur noch stundenweise arbeiten können, haben oftmals einen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente. Um diese zu erhalten, müssen Rentner:innen einige Voraussetzungen erfüllen. Wie hoch ist die Erwerbsminderungsrente dann?

Sozialversicherung: Deutsche Rentenversicherung Gründung: 1. Oktober 2005 Versicherte: 56,7 Mio. (31. Dezember 2020) Rentner: 21,2 Mio. (Stand: 1. Juli 2022)

Rente: Wer hat einen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente?

Wie die Deutsche Rentenversicherung angibt, möchte sie während des gesamten Berufslebens Sicherheit für künftige Rentnerinnen und Rentner gewähren. Wer beispielsweise berufsunfähig wird, soll nicht bis zur gesetzlichen Altersrente warten müssen, um unterstützt zu werden, wie 24hamburg.de berichtet. Das gilt für Berufsanfänger genauso wie für Menschen, die kurz vor dem Eintritt in die gesetzliche Altersrente stehen. Für berufsunfähige Menschen gibt es die Erwerbsminderungsrente. Verbraucher, die noch wenige Stunden pro Woche arbeiten können, können ebenfalls Erwerbsminderungsrente erhalten – die ergänzt dann das noch erzielte Einkommen.

Die Erwerbsminderungsrente ist für diejenigen künftigen Rentner:innen gedacht, die aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls nicht mehr voll leistungsfähig sind. Die gesetzliche Altersgrenze von aktuell 65 Jahren darf dabei noch nicht erreicht worden sein. Zudem wird zunächst versucht, den arbeitsunfähigen Zustand zu verbessern. Das Motto der Deutschen Rentenversicherung dabei: „Reha vor Rente.“ Wer danach unter drei Stunden täglich arbeiten kann, erhält die volle Erwerbsminderungsrente. Verbraucher, die täglich zwischen drei und sechs Stunden arbeiten können, bekommen die halbe Rente. Ausnahme: Arbeitslose erhalten auch hier den vollen Betrag.

Rentner:innen fragen sich: Wie hoch ist die Erwerbsminderungsrente?

Rund 350.000 Versicherte beantragen die Erwerbsminderungsrente jährlich – viele davon nach einer längeren Leidenszeit. Bei jedem Antrag muss individuell geprüft werden, ob an der Gesundheitsbeeinträchtigung gearbeitet werden kann. Eine Reha ist dabei nicht nur physisch möglich: auch eine berufliche Umorientierung zählt dazu. Doch wie hoch ist die Erwerbsminderungsrente, wenn der Antrag darauf durchgeht? Das kommt unter anderem darauf an, in welchem Bundesland die betroffenen Personen leben.

So hoch ist die Rente bei voller Erwerbsminderung in den alten Bundesländern:

Versicherungsjahre Unterdurchschnittlicher Verdienst Durchschnittlicher Verdienst Überdurchschnittlicher Verdienst 25 630,35 Euro 900,50 Euro 1170,65 Euro 30 756,42 Euro 1080,60 Euro 1404,78 Euro 35 882,49 Euro 1260,70 Euro 1638,91 Euro 40 1008,56 Euro 1440,80 Euro 1873,04 Euro 45 1134,63 Euro 1620,90 Euro 2107,17 Euro

So hoch ist die Rente bei voller Erwerbsminderung in den neuen Bundesländern:

Versicherungsjahre Unterdurchschnittlicher Verdienst Durchschnittlicher Verdienst Überdurchschnittlicher Verdienst 25 621,60 Euro 888 Euro 1154,40 Euro 30 745,92 Euro 1065,60 Euro 1385,28 Euro 35 870,24 Euro 1243,20 Euro 1616,16 Euro 40 994,53 Euro 1420,80 Euro 1847,04 Euro 45 1118,88 Euro 1598,40 Euro 2077,92 Euro

Unterdurchschnittlicher Verdienst: 70 Prozent vom Durchschnitt. Durchschnittlicher Verdienst: 100 Prozent vom Durchschnitt. Überdurchschnittlicher Verdienst: 130 Prozent vom Durchschnitt. Vorläufiger Durchschnitt 2022: 38.901 Euro

Rentnerinnen und Rentner, die in den alten Bundesländern leben, erhalten eine höhere Erwerbsminderungsrente als die aus den neuen Bundesländern. Die Höhe der Rente richtet sich dann nach der Anzahl der Versicherungsjahre sowie dem bisherigen Verdienst. Wer beispielsweise 25 Versicherungsjahre hinter sich hat und in den alten Bundesländern lebt, erhält bei einem durchschnittlichen Verdienst rund 900,50 Euro. Antragsteller, die 40 Jahre durchschnittlich verdient haben, können schon 1440,80 Euro erhalten. Im Juli 2023 steigen diese Beiträge erneut.

