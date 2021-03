Renten-Erhöhung fällt dieses Jahr aus – wegen Corona

Hubertus Heil

In Deutschland wird es in diesem Jahr keine Erhöhung der Rente geben. Das teilt Bundessozialminister Hubertus Heil mit.

Im Jahr 2021 gibt es für Rentner im Westen keine Erhöhung der Rente, im Osten nur eine leichte Erhöhung um 0,72 Prozent. Das teilte Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) mit. Hintergrund sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise.

Zuletzt wurde in Deutschland die Rente 2010 – nach der Finanzkrise – nicht erhöht. Seitdem wurde sie regelmäßig und zum Teil kräftig angehoben – doch nun macht die Corona-Krise der weiteren Rentenerhöhung einen Strich durch die Rechnung. Rechnerisch müssten die Bezüge für die gut 21 Millionen Rentenbeziehenden in Deutschland zum 1. Juli sogar um 3,25 Prozent sinken, teilte das Bundesarbeitsministerium mit. Allerdings verhindert die gesetzlich verankerte Rentengarantie, dass die Rente sinkt. Im Osten wird die Rente geringfügig angehoben, da die Rente in den neuen Bundesländern jährlich etwas weiter an die Renten im Westen angepasst werden.

Corona-Krise ist schuld an ausfallender Erhöhung der Renten

Noch im Jahr 2020 – also bereits mitten in der Corona-Krise – stiegen die Renten in Deutschland um 3,45 Prozent (West) beziehungsweise 4,2 Prozent (Ost), denn für die Berechnung ist die Lohnentwicklung im Vorjahr maßgeblich. Die betrug hauptsächlich wegen Corona im vergangenen Jahr -2,34 Prozent, wurde aus Daten des Statistischen Bundesamts berechnet. Da eine Absenkung der Rente gesetzlich nicht möglich ist, fällt die Rentenerhöhung 2021 für den Westen nun aus. Im Osten gibt es noch bis 2024 eine Angleichung des Rentenwerts an den Westen, dann sollen die Renten in ganz Deutschland aneinander angepasst sein. (Tanja Banner)