Entgeltpunkte – Der wichtigste Wert zur Berechnung der Rente

Entgeltpunkte sind die zentrale Werteinheit in der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Entgeltpunkte sind wichtig zur Rentenberechnung

Die Entwicklung der Rente hängt vom Einkommen ab

Als Arbeitnehmer sind Sie in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert und entrichten Rentenversicherungsbeiträge. Was Sie später als Rente ausgezahlt bekommen, hängt in erster Linie von der Höhe Ihres beitragspflichtigen Bruttoarbeitsentgelts in Ihrem Erwerbsleben ab.

Rente berechnen: Der Entgeltpunkt - es kommt auf den Verdienst an

Dieses Bruttogehalt (bzw. der Bruttolohn) wird Jahr für Jahr ins Verhältnis zu dem gesetzt, was alle Rentenversicherten in Deutschland im Durchschnitt in diesem Zeitraum verdient haben. Liegt Ihr persönlicher Verdienst genau im Schnitt, erhalten Sie einen Entgeltpunkt. Weicht er davon ab, entsprechend mehr oder auch weniger.

Haben Sie also als Beispiel 45 Jahre exakt durchschnittlich verdient, kommen Sie am Ende Ihres Erwerbslebens auf 45 Entgeltpunkte. Wie Sie anhand dieses Wertes Ihre Bruttorente berechnen können, haben wir in diesem Text für Sie aufgeschlüsselt. Ein Entgeltpunkt entspricht derzeit (Stand 2019) in den alten Bundesländern 32,03 Euro. In den neuen Bundesländern ist er noch etwas geringer, der Unterschied wird allerdings von Jahr zu Jahr weniger. Aktuell liegt er bei 30,69 Euro.

Entgeltpunkte für die Rente - die Rentenversicherung informiert

In der Renteninformation, die die Deutsche Rentenversicherung allen Versicherten, die mindestens 27 Jahre alt sind und fünf Jahre Beitragszeiten erworben haben jährlich verschickt, erhalten Sie jeweils Auskunft über Ihre bislang erworbenen Entgeltpunkte.

Die Entwicklung des Wertes eines Entgeltpunktes über die Jahre

Gültig ab West Ost 1960 1970 1980 1990 01.07.1992 01.07.1993 01.07.1994 01.07.1995 01.07.1996 01.07.1997 01.07.1998 01.07.1999 01.07.2000 01.07.2001 01.07.2002 01.07.2003 01.07.2004 01.07.2005 01.07.2006 01.07.2007 01.07.2008 01.07.2009 01.07.2010 01.07.2011 01.07.2012 01.07.2013 01.07.2014 01.07.2015 01.07.2016 01.07.2017 01.07.2018 6,34 DM 12,90 DM 27,39 DM 39,58 DM 42,63 DM 44,49 DM 46,00 DM 46,23 DM 46,67 DM 47,44 DM 47,65 DM 48,29 DM 48,58 DM 49,51 DM 25,86 Euro 26,13 Euro 26,13 Euro 26,13 Euro 26,13 Euro 26,27 Euro 26,56 Euro 27,20 Euro 27,20 Euro 27,47 Euro 28,07 Euro 28,14 Euro 28,61 Euro 29,21 Euro 30,45 Euro 31,03 Euro 32,03 Euro . . . . 15,95 DM 26,57 DM 34,49 DM 36,33 DM 38,38 DM 40,51 DM 40,87 DM 42,01 DM 42,26 DM 43,15 DM 22,70 Euro 22,97 Euro 22,97 Euro 22,97 Euro 22,97 Euro 23,09 Euro 23,34 Euro 24,13 Euro 24,13 Euro 24,37 Euro 24,92 Euro 25,74 Euro 26,39 Euro 27,05 Euro 28,66 Euro 29,69 Euro 30,69 Euro

Die Rente - was bringt die Zukunft?

Wie sich die Renten an sich entwickeln, hängt in erster Linie von der Entwicklung des Einkommens der abhängig Beschäftigten ab. Eines jedoch ist sicher: Wird die Formel zur Rentenberechnung nicht geändert, so steigen die Renten künftig weniger stark als die Löhne und Gehälter der Beschäftigten.

